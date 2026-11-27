Trump bagatelizuje poskytovanie ruských a čínskych spravodajských informácií Iránu
Podľa amerického prezidenta Moskva a Peking nie sú výraznejšie zapojené do vojny s Iránom a pomáhajú mu konflikt ukončiť. Americký prezident
27.11.2026 (SITA.sk) - Podľa amerického prezidenta Moskva a Peking nie sú výraznejšie zapojené do vojny s Iránom a pomáhajú mu konflikt ukončiť.
Trump na krátkej tlačovej konferencii vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago uviedol, že konflikt s Iránom bol jednou z tém jeho nedávneho trojstranného stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Moje stretnutie s prezidentom Sim bolo úžasné. Myslím si, že do konfliktu s Iránom sú zapojení len veľmi málo. Mohli by sa zapojiť, ale pre mňa by zapojenie znamenalo streľbu, nie poskytovanie trochy informácií,“ povedal Trump.
„Mimochodom, robíme to isté. A keď hovoria, že nás možno špehujú, nuž, aj my špehujeme ich,“ dodal šéf Bieleho domu.
Pokiaľ ide o poskytovanie spravodajských informácií Iránu zo strany Ruska, Trump vyhlásil: „Nemyslím si, že ich poskytujú veľa.“ Podľa amerického prezidenta si obe krajiny želajú ukončenie konfliktu s Iránom. „Myslím si, že mi v tomto smere pomáhajú,“ dodal Trump.
Zdroj: SITA.sk - Trump bagatelizuje poskytovanie ruských a čínskych spravodajských informácií Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok zľahčoval význam spravodajských informácií, ktoré Rusko a Čína poskytujú Iránu, a to napriek správam, podľa ktorých spojenci Teheránu pomáhali Iránu pri zameriavaní amerických vojenských základní.
„Moje stretnutie s prezidentom Sim bolo úžasné. Myslím si, že do konfliktu s Iránom sú zapojení len veľmi málo. Mohli by sa zapojiť, ale pre mňa by zapojenie znamenalo streľbu, nie poskytovanie trochy informácií,“ povedal Trump.
„Mimochodom, robíme to isté. A keď hovoria, že nás možno špehujú, nuž, aj my špehujeme ich,“ dodal šéf Bieleho domu.
Pokiaľ ide o poskytovanie spravodajských informácií Iránu zo strany Ruska, Trump vyhlásil: „Nemyslím si, že ich poskytujú veľa.“ Podľa amerického prezidenta si obe krajiny želajú ukončenie konfliktu s Iránom. „Myslím si, že mi v tomto smere pomáhajú,“ dodal Trump.
Zdroj: SITA.sk - Trump bagatelizuje poskytovanie ruských a čínskych spravodajských informácií Iránu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Cehlárik spečatil víťazstvo Växjö, Tatar zaznamenal dve asistencie pri triumfe Zugu
- Dukle Trenčín sa vyhrážala neznáma osoba, klub odmieta uvoľniť svojho kanadského obrancu – VIDEO
- Agentúra AFP sa stala terčom kybernetického útoku, musela odstaviť jednu zo svojich distribučných platforiem
- Rozpočtový samit EÚ sa skončil fiaskom, lídri odmietli ustúpiť zo svojich požiadaviek
- Češka Havlíčková chce reprezentovať Slovensko v behu na lyžiach, musí si na to však počkať – VIDEO