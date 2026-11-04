Americké voľby priniesli niekoľko prvenstiev pre menšiny vrátane prvej černošskej guvernérky či prvého moslima v Senáte – FOTO
V Novom Mexiku triumfovala demokratka Deb Haalandová, ktorá sa stane prvou pôvodnou obyvateľkou Ameriky zvolenou do funkcie guvernérky. Voľby do amerického Kongresu ...
4.11.2026 (SITA.sk) - V Novom Mexiku triumfovala demokratka Deb Haalandová, ktorá sa stane prvou pôvodnou obyvateľkou Ameriky zvolenou do funkcie guvernérky.
Voľby do amerického Kongresu priniesli v utorok nielen obrovský volebných úspech Demokratickej strany, ale aj viacero historických prvenstiev pre predstaviteľov menšín. Hlasovanie, ktoré predstavovalo ostré odmietnutie druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, vynieslo do vysokých funkcií viacerých kandidátov, ktorí prepísali americké dejiny.
V štáte Georgia zvíťazila demokratka Keisha Lance Bottomsová, ktorá sa stane prvou černošskou ženou zvolenou za guvernérku v niektorom z amerických štátov. V Novom Mexiku triumfovala demokratka Deb Haalandová, ktorá sa stane prvou pôvodnou obyvateľkou Ameriky zvolenou do funkcie guvernérky. V Michigane demokrat Abdul El-Sayed vyhral voľby do Senátu a stal sa prvým moslimom zvoleným do hornej komory amerického Kongresu.
Ďalší historický míľnik dosiahol demokrat Chris Pappas v New Hampshire. Po víťazstve v senátnych voľbách sa stane prvým otvorene homosexuálnym mužom pôsobiacim v Senáte USA. „Nikto by nemal čeliť diskriminácii pre to, kým je alebo koho miluje,“ uvádza sa na jeho internetovej stránke.
Volebný úspech demokratov priniesol aj ďalšie prvenstvá na úrovni jednotlivých štátov. V Texase zvíťazila Gina Hinojosová, ktorá sa stane prvou latinskoamerickou guvernérkou v histórii štátu, ktorý desaťročia ovládali republikáni.
Ak bude súčasný líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries podľa očakávaní zvolený za jej predsedu, stane sa prvým černošským šéfom Snemovne v dejinách USA.
„Je to obrovské odmietnutie nenávisti a rozdeľovania spoločnosti,“ povedal agentúre AFP Bill Shiebler z mimovládnej organizácie State Voices, podľa ktorého to boli historické voľby.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
„Sme svedkami toho, že voliči sa čoraz viac vidia vo svojich predstaviteľoch a že do vedúcich funkcií sa dostávajú ľudia pochádzajúci z komunít, ktoré dnes reprezentujú,“ povedal Shiebler. „Myslím, že je to prejav fungovania multietnickej demokracie tak, ako má fungovať.“
Zdroj: SITA.sk - Americké voľby priniesli niekoľko prvenstiev pre menšiny vrátane prvej černošskej guvernérky či prvého moslima v Senáte – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Voľby do amerického Kongresu priniesli v utorok nielen obrovský volebných úspech Demokratickej strany, ale aj viacero historických prvenstiev pre predstaviteľov menšín. Hlasovanie, ktoré predstavovalo ostré odmietnutie druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, vynieslo do vysokých funkcií viacerých kandidátov, ktorí prepísali americké dejiny.
Prvenstvá pre menšiny
V štáte Georgia zvíťazila demokratka Keisha Lance Bottomsová, ktorá sa stane prvou černošskou ženou zvolenou za guvernérku v niektorom z amerických štátov. V Novom Mexiku triumfovala demokratka Deb Haalandová, ktorá sa stane prvou pôvodnou obyvateľkou Ameriky zvolenou do funkcie guvernérky. V Michigane demokrat Abdul El-Sayed vyhral voľby do Senátu a stal sa prvým moslimom zvoleným do hornej komory amerického Kongresu.
Ďalší historický míľnik dosiahol demokrat Chris Pappas v New Hampshire. Po víťazstve v senátnych voľbách sa stane prvým otvorene homosexuálnym mužom pôsobiacim v Senáte USA. „Nikto by nemal čeliť diskriminácii pre to, kým je alebo koho miluje,“ uvádza sa na jeho internetovej stránke.
Hispánka v Texase
Volebný úspech demokratov priniesol aj ďalšie prvenstvá na úrovni jednotlivých štátov. V Texase zvíťazila Gina Hinojosová, ktorá sa stane prvou latinskoamerickou guvernérkou v histórii štátu, ktorý desaťročia ovládali republikáni.
Ak bude súčasný líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries podľa očakávaní zvolený za jej predsedu, stane sa prvým černošským šéfom Snemovne v dejinách USA.
Historické hlasovanie
„Je to obrovské odmietnutie nenávisti a rozdeľovania spoločnosti,“ povedal agentúre AFP Bill Shiebler z mimovládnej organizácie State Voices, podľa ktorého to boli historické voľby.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
„Sme svedkami toho, že voliči sa čoraz viac vidia vo svojich predstaviteľoch a že do vedúcich funkcií sa dostávajú ľudia pochádzajúci z komunít, ktoré dnes reprezentujú,“ povedal Shiebler. „Myslím, že je to prejav fungovania multietnickej demokracie tak, ako má fungovať.“
Zdroj: SITA.sk - Americké voľby priniesli niekoľko prvenstiev pre menšiny vrátane prvej černošskej guvernérky či prvého moslima v Senáte – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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