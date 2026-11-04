Streda 4. novembra 2026, meniny má Karol

Bratislava 9 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Pellegrini sa s českým prezidentom Pavlom zúčastnili na koncerte Slovenskej filharmónie v pražskom Obecnom dome – VIDEO, FOTO

Podujatie sa konalo pri príležitosti 25. výročia Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Slovenský prezident

Zdieľať

6aeaf2d658ba3669608179 676x451
4.11.2026 (SITA.sk) - Podujatie sa konalo pri príležitosti 25. výročia Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

Slovenský prezident Peter Pellegrini sa spolu s prezidentom ČR Petrom Pavlom zúčastnili na slávnostnom koncerte Slovenskej filharmónie v pražskom Obecnom dome. Podujatie sa konalo pri príležitosti 25. výročia Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

Ako informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, slovenská hlava štátu vo svojom príhovore zdôraznila význam spoločných dejín, pevných väzieb medzi oboma národmi i potrebu neustáleho hľadania toho, čo Slovákov a Čechov spája.

Spojenie pre vyšší cieľ a vyššie dobro


Pellegrini pripomenul aj historický význam pražského Obecného domu, ktorý je spojený so vznikom Československej republiky, keďže tam pred 108 rokmi odovzdávala zanikajúca monarchia moc predstaviteľom vznikajúceho štátu.

Rovnako prezident SR vyzdvihol aj odkaz zakladateľov Československa, teda Tomáša Garrigua Masaryka, Edvarda Beneša a generála Milana Rastislava Štefánika, ktorí sa dokázali spojiť v mene spoločného cieľa. Ich odkaz považuje za aktuálny aj dnes.

„Nežijeme ľahkú dobu, preto by sme mali byť vždy schopní hľadať to, čo nás spája, a dokázať sa spojiť pre vyšší cieľ, pre vyššie dobro a pre blaho našich dvoch krajín,“ povedal Pellegrini.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spoločné historické a kultúrne tradície


Vzájomná blízkosť oboch národov podľa prezidenta SR ostáva pevná a nemenná, a to i napriek tomu, že v súčasnosti oba štáty spravujú svoje verejné záležitosti samostatne. Pripomenul i to, že na spoločné kultúrne, jazykové, historické a rodinné tradície treba nadväzovať a rozvíjať ich.

„Priateľstvo si treba vážiť, rozvíjať a neustále oň dbať,“ povedal prezident Pellegrini. Českému prezidentovi Petrovi Pavlovi sa poďakoval za udržiavanie tradície spoločných slávnostných stretnutí. Išlo o druhé stretnutie prezidentov oboch štátov na koncerte v pražskom Obecnom dome.

Fotogaléria k článku: Pellegrini a Petr Pavel na koncerte Slovenskej filharmónie (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa s českým prezidentom Pavlom zúčastnili na koncerte Slovenskej filharmónie v pražskom Obecnom dome – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež