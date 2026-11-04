EÚ škrtá staré pravidlá. Medzi nimi aj predpis o predaji masla do dávno zaniknutého Sovietskeho zväzu
Brusel plánuje stiahnuť viaceré návrhy, na ktorých sa členské štáty roky nedokázali dohodnúť. Skončiť majú aj zastarané predpisy vrátane pravidiel o predaji masla do niekdajšieho Sovietskeho zväzu.
4.11.2026 (SITA.sk) - Brusel plánuje stiahnuť viaceré návrhy, na ktorých sa členské štáty roky nedokázali dohodnúť. Skončiť majú aj zastarané predpisy vrátane pravidiel o predaji masla do niekdajšieho Sovietskeho zväzu.
Európska komisia pripravuje na rok 2027 úspornejší legislatívny program, v ktorom sa chce sústrediť predovšetkým na konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, znižovanie administratívnej záťaže a posilňovanie hospodárskej bezpečnosti.
Vyplýva to z pracovného programu Komisie a jeho príloh, ku ktorým získal prístup portál Politico. Brusel v ňom priznáva potrebu sústrediť sa na dokončenie už rozpracovaných zákonov namiesto predkladania veľkého množstva nových návrhov.
„EÚ si musí zachovať schopnosť raziť si vlastnú cestu,“ uvádza Komisia v dokumente. Dodáva, že „nezávislosť je našou prioritou pre európske hospodárstvo“.
Kľúčovými cieľmi majú byť posilnenie jednotného trhu, modernizácia priemyslu, zjednodušenie pravidiel pre podniky a rozvoj obranných kapacít. Komisia zároveň plánuje stiahnuť návrhy, pri ktorých sa ani po rokoch rokovaní nepodarilo dosiahnuť potrebnú politickú podporu.
Medzi najvýznamnejšie návrhy, ktoré chce Komisia stiahnuť, patrí reforma zdaňovania energií z roku 2021. Jej cieľom bolo zvýhodniť elektrinu oproti fosílnym palivám, členské štáty sa však nedokázali dohodnúť pre obavy zo zvyšovania daní na benzín, naftu a zemný plyn.
Brusel zároveň na rok 2027 pripravuje balík na zjednodušenie energetickej legislatívy, osobitný mechanizmus na podporu využívania tepelných čerpadiel a reformy klimatických a energetických pravidiel, ktoré majú prispieť k splneniu klimatických cieľov EÚ do roku 2040.
Komisia chce stiahnuť aj návrh smernice proti zavádzajúcim environmentálnym tvrdeniam firiem, známy ako Green Claims Directive. Predpis mal stanoviť, ako musia podniky dokazovať svoje tvrdenia o ekologických vlastnostiach výrobkov. Rokovania však uviazli na sporoch o rozsah povinností, ktoré by firmám vznikli. Podľa Komisie je nepravdepodobné, že by sa v primeranom čase podarilo získať podporu členských krajín.
Výrazné zmeny sa očakávajú aj vo finančnej oblasti. Brusel plánuje stiahnuť návrh na sprístupňovanie finančných údajov tretím stranám, ktorý vyvolával odpor najmä poisťovní, aj dlhodobo zablokovaný projekt spoločného európskeho systému poistenia bankových vkladov.
Skončiť majú tiež staršie návrhy na zdaňovanie digitálnych služieb a harmonizáciu zdaňovania podnikov v EÚ. V prvom štvrťroku 2027 chce Komisia namiesto toho predstaviť balík na zjednodušenie bankových pravidiel a posilnenie konkurencieschopnosti finančného sektora.
V oblasti podnikania plánuje Komisia odstraňovať prekážky cezhraničného obchodu a riešiť takzvané územné obmedzenia dodávok, ktoré prispievajú k rozdielnym cenám bežných spotrebných výrobkov v jednotlivých krajinách. Pripravuje aj iniciatívu proti pridávaniu zbytočných národných požiadaviek pri preberaní európskej legislatívy. V treťom štvrťroku 2027 chce navrhnúť opatrenia na zrýchlenie povoľovania strategicky významných projektov.
Nové iniciatívy sa očakávajú aj v digitálnej oblasti, kde Komisia pripravuje balík na podporu digitálnej transformácie a zjednodušenie pravidiel. Komisia chce ďalej posúdiť dosahy pravidiel uchovávania údajov na úrovni EÚ a prehodnotiť predpisy o transparentnosti politickej reklamy.
V doprave sa plánuje zjednodušenie predpisov a revízia emisných noriem pre ťažké vozidlá. Brusel zároveň deklaruje zámer podporovať bezpečnosť námornej dopravy v Hormuzskom prielive a prielive Báb al-Mandab.
Súčasťou legislatívneho upratovania bude aj rušenie predpisov, ktoré stratili význam alebo zostali desaťročia zablokované. Medzi nimi je napríklad 22 rokov starý návrh týkajúci sa obchodovania s Cyprom či nariadenie o osobitnom predaji intervenčných zásob masla do Sovietskeho zväzu. Ten pritom zanikol už v roku 1991. Komisia tak chce uvoľniť kapacity na presadzovanie opatrení, ktoré považuje za dôležité pre európsku ekonomiku a bezpečnosť.
Zdroj: SITA.sk - EÚ škrtá staré pravidlá. Medzi nimi aj predpis o predaji masla do dávno zaniknutého Sovietskeho zväzu © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia pripravuje na rok 2027 úspornejší legislatívny program, v ktorom sa chce sústrediť predovšetkým na konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, znižovanie administratívnej záťaže a posilňovanie hospodárskej bezpečnosti.
Vyplýva to z pracovného programu Komisie a jeho príloh, ku ktorým získal prístup portál Politico. Brusel v ňom priznáva potrebu sústrediť sa na dokončenie už rozpracovaných zákonov namiesto predkladania veľkého množstva nových návrhov.
„EÚ si musí zachovať schopnosť raziť si vlastnú cestu,“ uvádza Komisia v dokumente. Dodáva, že „nezávislosť je našou prioritou pre európske hospodárstvo“.
Kľúčovými cieľmi majú byť posilnenie jednotného trhu, modernizácia priemyslu, zjednodušenie pravidiel pre podniky a rozvoj obranných kapacít. Komisia zároveň plánuje stiahnuť návrhy, pri ktorých sa ani po rokoch rokovaní nepodarilo dosiahnuť potrebnú politickú podporu.
Najvýznamnejšie návrhy
Medzi najvýznamnejšie návrhy, ktoré chce Komisia stiahnuť, patrí reforma zdaňovania energií z roku 2021. Jej cieľom bolo zvýhodniť elektrinu oproti fosílnym palivám, členské štáty sa však nedokázali dohodnúť pre obavy zo zvyšovania daní na benzín, naftu a zemný plyn.
Brusel zároveň na rok 2027 pripravuje balík na zjednodušenie energetickej legislatívy, osobitný mechanizmus na podporu využívania tepelných čerpadiel a reformy klimatických a energetických pravidiel, ktoré majú prispieť k splneniu klimatických cieľov EÚ do roku 2040.
Komisia chce stiahnuť aj návrh smernice proti zavádzajúcim environmentálnym tvrdeniam firiem, známy ako Green Claims Directive. Predpis mal stanoviť, ako musia podniky dokazovať svoje tvrdenia o ekologických vlastnostiach výrobkov. Rokovania však uviazli na sporoch o rozsah povinností, ktoré by firmám vznikli. Podľa Komisie je nepravdepodobné, že by sa v primeranom čase podarilo získať podporu členských krajín.
Zmeny vo finančnej oblasti
Výrazné zmeny sa očakávajú aj vo finančnej oblasti. Brusel plánuje stiahnuť návrh na sprístupňovanie finančných údajov tretím stranám, ktorý vyvolával odpor najmä poisťovní, aj dlhodobo zablokovaný projekt spoločného európskeho systému poistenia bankových vkladov.
Skončiť majú tiež staršie návrhy na zdaňovanie digitálnych služieb a harmonizáciu zdaňovania podnikov v EÚ. V prvom štvrťroku 2027 chce Komisia namiesto toho predstaviť balík na zjednodušenie bankových pravidiel a posilnenie konkurencieschopnosti finančného sektora.
V oblasti podnikania plánuje Komisia odstraňovať prekážky cezhraničného obchodu a riešiť takzvané územné obmedzenia dodávok, ktoré prispievajú k rozdielnym cenám bežných spotrebných výrobkov v jednotlivých krajinách. Pripravuje aj iniciatívu proti pridávaniu zbytočných národných požiadaviek pri preberaní európskej legislatívy. V treťom štvrťroku 2027 chce navrhnúť opatrenia na zrýchlenie povoľovania strategicky významných projektov.
Digitálna oblasť
Nové iniciatívy sa očakávajú aj v digitálnej oblasti, kde Komisia pripravuje balík na podporu digitálnej transformácie a zjednodušenie pravidiel. Komisia chce ďalej posúdiť dosahy pravidiel uchovávania údajov na úrovni EÚ a prehodnotiť predpisy o transparentnosti politickej reklamy.
V doprave sa plánuje zjednodušenie predpisov a revízia emisných noriem pre ťažké vozidlá. Brusel zároveň deklaruje zámer podporovať bezpečnosť námornej dopravy v Hormuzskom prielive a prielive Báb al-Mandab.
Súčasťou legislatívneho upratovania bude aj rušenie predpisov, ktoré stratili význam alebo zostali desaťročia zablokované. Medzi nimi je napríklad 22 rokov starý návrh týkajúci sa obchodovania s Cyprom či nariadenie o osobitnom predaji intervenčných zásob masla do Sovietskeho zväzu. Ten pritom zanikol už v roku 1991. Komisia tak chce uvoľniť kapacity na presadzovanie opatrení, ktoré považuje za dôležité pre európsku ekonomiku a bezpečnosť.
Zdroj: SITA.sk - EÚ škrtá staré pravidlá. Medzi nimi aj predpis o predaji masla do dávno zaniknutého Sovietskeho zväzu © SITA Všetky práva vyhradené.
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