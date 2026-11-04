Krajná pravica vo svete končí, reagoval na americké voľby španielsky premiér. Doma to však má nahnuté
Necelý mesiac pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na november naznačujú prieskumy možnú porážku jeho socialistov. Krajne pravicová strana Vox by sa mohla stať kľúčovým partnerom pri ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Necelý mesiac pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na november naznačujú prieskumy možnú porážku jeho socialistov. Krajne pravicová strana Vox by sa mohla stať kľúčovým partnerom pri vytváraní novej vládnej koalície.
Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu privítal víťazstvo demokratov v amerických voľbách do Kongresu ako ďalší dôkaz oslabovania krajnej pravice vo svete. Podľa neho výsledky hlasovania v Spojených štátoch predstavujú jasné odmietnutie prezidenta Donalda Trumpa a jeho politiky.
„Stalo sa to v Brazílii. Práve sa to stalo v Spojených štátoch. A čoskoro sa to stane aj v Španielsku,“ vyhlásil Sánchez. Podľa neho vlna podpory krajnej pravice, z ktorej ťažia jeho politickí súperi, „už nerastie, ale rozpadá sa“.
Vyjadrenia španielskeho premiéra prišli po tom, ako demokrati získali kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov a zaznamenali viacero prekvapivých víťazstiev v tradične republikánskych štátoch. Výsledok nasleduje len niekoľko dní po znovuzvolení brazílskeho ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.
Sánchez však čelí vlastným politickým problémom. Necelý mesiac pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra naznačujú prieskumy možnú porážku jeho socialistov. Hlavná opozičná Ľudová strana by podľa nich mohla získať najviac mandátov, no bez absolútnej väčšiny. To by mohlo prisúdiť rozhodujúcu úlohu pri zostavovaní vlády krajne pravicovej strane Vox, ktorá by sa mohla stať kľúčovým partnerom pri vytváraní novej vládnej koalície.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Krajná pravica vo svete končí, reagoval na americké voľby španielsky premiér. Doma to však má nahnuté © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu privítal víťazstvo demokratov v amerických voľbách do Kongresu ako ďalší dôkaz oslabovania krajnej pravice vo svete. Podľa neho výsledky hlasovania v Spojených štátoch predstavujú jasné odmietnutie prezidenta Donalda Trumpa a jeho politiky.
„Stalo sa to v Brazílii. Práve sa to stalo v Spojených štátoch. A čoskoro sa to stane aj v Španielsku,“ vyhlásil Sánchez. Podľa neho vlna podpory krajnej pravice, z ktorej ťažia jeho politickí súperi, „už nerastie, ale rozpadá sa“.
Vyjadrenia španielskeho premiéra prišli po tom, ako demokrati získali kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov a zaznamenali viacero prekvapivých víťazstiev v tradične republikánskych štátoch. Výsledok nasleduje len niekoľko dní po znovuzvolení brazílskeho ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.
Sánchez však čelí vlastným politickým problémom. Necelý mesiac pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na 29. novembra naznačujú prieskumy možnú porážku jeho socialistov. Hlavná opozičná Ľudová strana by podľa nich mohla získať najviac mandátov, no bez absolútnej väčšiny. To by mohlo prisúdiť rozhodujúcu úlohu pri zostavovaní vlády krajne pravicovej strane Vox, ktorá by sa mohla stať kľúčovým partnerom pri vytváraní novej vládnej koalície.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Krajná pravica vo svete končí, reagoval na americké voľby španielsky premiér. Doma to však má nahnuté © SITA Všetky práva vyhradené.
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