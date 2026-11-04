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Trump oznámil, že USA ukončia každoročnú pomoc Izraelu vo výške 3,8 miliardy dolárov

Oznámenie ostro kritizoval izraelský opozičný líder Gadi Eizenkot. Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že ...

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4.11.2026 (SITA.sk) - Oznámenie ostro kritizoval izraelský opozičný líder Gadi Eizenkot.

Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že Washington ukončí každoročnú pomoc Izraelu vo výške 3,8 miliardy dolárov (približne 3,4 miliardy eur). „Izraelu dávame štyri miliardy dolárov ročne a pred mesiacmi sme sa dohodli, že s tým skončíme,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News.

Šéf Bieleho domu uviedol, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu prijal rozhodnutie ukončiť pomoc „v pohode“. Na základe dohody dostáva Izrael finančnú pomoc na nákup zbraní v hodnote približne 3,8 miliardy dolárov ročne. Netanjahu už v minulosti vyjadril želanie ukončiť závislosť Izraela od americkej pomoci. V máji americkej televízii CBS povedal, že chce podporu USA znížiť na nulu.

Utorkové oznámenie ostro kritizoval izraelský opozičný líder Gadi Eizenkot. „Skutočnosť, že sa izraelský obranný establišment dozvedá o zmene v našich strategických vzťahoch z médií v rovnakom čase ako izraelská verejnosť, ukazuje, aké nebezpečné je konanie Benjamina Netanjahua,“ uviedol vo vyhlásení Eizenkot. „Už mu nemožno dôverovať a musí ho niekto nahradiť.“

Nie je jasné, kedy sa americká pomoc Izraelu skutočne skončí.


Zdroj: SITA.sk - Trump oznámil, že USA ukončia každoročnú pomoc Izraelu vo výške 3,8 miliardy dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

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