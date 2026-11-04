V kauze korupcie na Slovenskom pozemkovom fonde navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu
O ďalšom postupe a prípadnom podaní obžaloby teraz rozhodne prokurátor. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky
4.11.2026 (SITA.sk) - O ďalšom postupe a prípadnom podaní obžaloby teraz rozhodne prokurátor.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite ukončil vyšetrovanie dvoch korupčných skutkov súvisiacich s nakladaním s pozemkami Slovenského pozemkového fondu (SPF) a koncom októbra spracoval návrh na podanie obžaloby na obvineného pre trestný čin prijímania úplatku.
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, v prvom prípade obvinený požadoval úplatok vo výške 240-tisíc eur za schválenie a uzatvorenie nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu. Suma sa pritom vypočítavala podľa sadzby 200 eur za hektár. Po schválení žiadosti radou fondu mu bolo prostredníctvom sprostredkovateľov odovzdaných 120-tisíc eur.
„V druhom prípade mal obvinený prisľúbiť zabezpečenie predaja pozemkov a prenájmu ďalších poľnohospodárskych plôch výmenou za úplatok 70-tisíc eur. Z tejto sumy mu malo byť prostredníctvom sprostredkovateľov následne poskytnutých 22-tisíc eur,“ uviedol policajný hovorca Roman Hájek. Ten pripomenul, že o prípadoch polícia informovala už v roku 2022.
O ďalšom postupe a prípadnom podaní obžaloby teraz rozhodne prokurátor. „Viac informácií zo strany Policajného zboru aktuálne nie je možné uviesť,“ doplnil Hájek.
Zdroj: SITA.sk - V kauze korupcie na Slovenskom pozemkovom fonde navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite ukončil vyšetrovanie dvoch korupčných skutkov súvisiacich s nakladaním s pozemkami Slovenského pozemkového fondu (SPF) a koncom októbra spracoval návrh na podanie obžaloby na obvineného pre trestný čin prijímania úplatku.
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, v prvom prípade obvinený požadoval úplatok vo výške 240-tisíc eur za schválenie a uzatvorenie nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu. Suma sa pritom vypočítavala podľa sadzby 200 eur za hektár. Po schválení žiadosti radou fondu mu bolo prostredníctvom sprostredkovateľov odovzdaných 120-tisíc eur.
„V druhom prípade mal obvinený prisľúbiť zabezpečenie predaja pozemkov a prenájmu ďalších poľnohospodárskych plôch výmenou za úplatok 70-tisíc eur. Z tejto sumy mu malo byť prostredníctvom sprostredkovateľov následne poskytnutých 22-tisíc eur,“ uviedol policajný hovorca Roman Hájek. Ten pripomenul, že o prípadoch polícia informovala už v roku 2022.
O ďalšom postupe a prípadnom podaní obžaloby teraz rozhodne prokurátor. „Viac informácií zo strany Policajného zboru aktuálne nie je možné uviesť,“ doplnil Hájek.
Zdroj: SITA.sk - V kauze korupcie na Slovenskom pozemkovom fonde navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu © SITA Všetky práva vyhradené.
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