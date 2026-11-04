Budúcemu majiteľovi Tesca na Slovensku kyberútok zníži tržby až o 250 miliónov eur
Holandská skupina Ahold Delhaize, ktorá sa dohodla na prevzatí slovenských a českých predajní Tesco, znížila výhľad celoročného zisku. Kybernetický útok jej narušil prevádzku supermarketov v niekoľkých ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Holandská skupina Ahold Delhaize, ktorá sa dohodla na prevzatí slovenských a českých predajní Tesco, znížila výhľad celoročného zisku. Kybernetický útok jej narušil prevádzku supermarketov v niekoľkých krajinách.
Holandská maloobchodná skupina Ahold Delhaize, ktorá sa nedávno dohodla na prevzatí obchodného reťazca Tesco na Slovensku a v Česku, očakáva výrazné finančné dôsledky októbrového kybernetického útoku. Podľa stredajšieho oznámenia spoločnosti by incident mohol znížiť jej tržby vo štvrtom štvrťroku o 200 až 250 miliónov eur. Útok spôsobil problémy so zásobovaním holandských supermarketov Albert Heijn, kde zostávali aj prázdne regály, a zasiahol tiež časť prevádzok v Belgicku a Spojených štátoch.
Spoločnosť Ahold Delhaize pritom 30. októbra oznámila dohodu o kúpe stopercentného podielu v podnikaní Tesca na Slovensku a v Česku. Celková hodnota transakcie vrátane nájomných záväzkov predstavuje približne 1,7 miliardy eur. Jej dokončenie sa očakáva v poslednom štvrťroku 2027 a podlieha schváleniu regulačnými orgánmi. Skupina, ktorá v Česku prevádzkuje sieť Albert, by sa tak mala stať významným hráčom aj na slovenskom maloobchodnom trhu.
„Na základe súčasných odhadov očakávame, že incident zníži čisté tržby vo štvrtom štvrťroku o 200 až 250 miliónov eur,“ uviedla spoločnosť pri zverejnení výsledkov za tretí kvartál. V dôsledku očakávaných strát zároveň zhoršila prognózu celoročného zisku. Generálny riaditeľ Frans Muller upozornil na rastúce riziko digitálnych útokov. „Kybernetické hrozby sú dnes čoraz tvrdšou realitou podnikania,“ vyhlásil.
Muller zároveň zdôraznil, že skupina dokáže zvládnuť následky incidentu. „Naša reakcia dokazuje odolnosť nášho podnikania. Tento incident nedefinuje naše podnikanie,“ povedal. Spoločnosť navyše v pondelok čelila ďalšiemu útoku, ktorý ovplyvnil jej chladiace zariadenia. K sérii kybernetických útokov na európske supermarkety sa zatiaľ nikto neprihlásil.
Ahold Delhaize vykázal za tretí štvrťrok tržby 23,1 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 1,9 percenta. Akcie spoločnosti napriek zhoršenému výhľadu na amsterdamskej burze posilnili približne o dve percentá, zatiaľ čo širší trh vzrástol asi o pol percenta.
Zdroj: SITA.sk - Budúcemu majiteľovi Tesca na Slovensku kyberútok zníži tržby až o 250 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Holandská maloobchodná skupina Ahold Delhaize, ktorá sa nedávno dohodla na prevzatí obchodného reťazca Tesco na Slovensku a v Česku, očakáva výrazné finančné dôsledky októbrového kybernetického útoku. Podľa stredajšieho oznámenia spoločnosti by incident mohol znížiť jej tržby vo štvrtom štvrťroku o 200 až 250 miliónov eur. Útok spôsobil problémy so zásobovaním holandských supermarketov Albert Heijn, kde zostávali aj prázdne regály, a zasiahol tiež časť prevádzok v Belgicku a Spojených štátoch.
Spoločnosť Ahold Delhaize pritom 30. októbra oznámila dohodu o kúpe stopercentného podielu v podnikaní Tesca na Slovensku a v Česku. Celková hodnota transakcie vrátane nájomných záväzkov predstavuje približne 1,7 miliardy eur. Jej dokončenie sa očakáva v poslednom štvrťroku 2027 a podlieha schváleniu regulačnými orgánmi. Skupina, ktorá v Česku prevádzkuje sieť Albert, by sa tak mala stať významným hráčom aj na slovenskom maloobchodnom trhu.
„Na základe súčasných odhadov očakávame, že incident zníži čisté tržby vo štvrtom štvrťroku o 200 až 250 miliónov eur,“ uviedla spoločnosť pri zverejnení výsledkov za tretí kvartál. V dôsledku očakávaných strát zároveň zhoršila prognózu celoročného zisku. Generálny riaditeľ Frans Muller upozornil na rastúce riziko digitálnych útokov. „Kybernetické hrozby sú dnes čoraz tvrdšou realitou podnikania,“ vyhlásil.
Muller zároveň zdôraznil, že skupina dokáže zvládnuť následky incidentu. „Naša reakcia dokazuje odolnosť nášho podnikania. Tento incident nedefinuje naše podnikanie,“ povedal. Spoločnosť navyše v pondelok čelila ďalšiemu útoku, ktorý ovplyvnil jej chladiace zariadenia. K sérii kybernetických útokov na európske supermarkety sa zatiaľ nikto neprihlásil.
Ahold Delhaize vykázal za tretí štvrťrok tržby 23,1 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 1,9 percenta. Akcie spoločnosti napriek zhoršenému výhľadu na amsterdamskej burze posilnili približne o dve percentá, zatiaľ čo širší trh vzrástol asi o pol percenta.
Zdroj: SITA.sk - Budúcemu majiteľovi Tesca na Slovensku kyberútok zníži tržby až o 250 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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