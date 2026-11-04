Mladí Slováci otočili proti Čechom, čaká ich ešte odveta a potom aj Švajčiari
Slovenskí reprezentanti do 16 rokov vyhrali nad Čechmi, ale čaká ich ešte odveta. Mladí slovenskí hokejisti si poradili s rovesníkmi z Česka 3:1 a ešte aj na ich ľade.
4.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskí reprezentanti do 16 rokov vyhrali nad Čechmi, ale čaká ich ešte odveta.
Mladí slovenskí hokejisti si poradili s rovesníkmi z Česka 3:1 a ešte aj na ich ľade. Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov vstúpila do prípravného trojzápasu v Kravařoch víťazne vďaka obratu z 0:1 a dvom gólom Olivera Tomaštíka v tretej tretine.
Prvá tretina sa v rámci zoznamovania oboch tímov, ktorí sa na medzinárodnej scéne do 16 rokov stretli prvýkrát, skončila bez gólov. Slováci ubránili dve oslabenia a postupom času sa viac a viac dostávali do hry. V 34. minúte však inkasovali, keď vyrazený puk po strele Skořepu dorazil do bránky nikým nekrytý Fin.
Ani nie o dve minúty neskôr už bolo vyrovnané. Hořinka prekvapil českého brankára z takmer nulového uhla z bránkovej čiary. V tretej tretine otočili Slováci duel za 12 sekúnd. Najskôr Tomaštík presnou strelou zľava dostal Slovákov do vedenia a následne spolu s Krúpom využili obrovskú českú chybu v rozohrávke. V situácii dvoch proti brankárovi opäť Tomaštík pečatil na 3:1.
"Prvá tretina bola opatrná z našej strany, neskôr sa chlapci upokojili. Druhé dejstvo nebolo ideálne z našej strany, mali sme viacero vecí, s ktorými sme neboli spokojní, hoci aj Česi sa dopúšťali chýb. Po druhej tretine sme si pomenovali veci, na ktorých potrebujeme pracovať, najmä vstupy do pásma a forčeking.
Menšie korektúry v zostave priniesli tlak a rozhodla fáza v tretej tretine, keď sme dali dva rýchle góly. Výsledok je fajn. Chlapci podali oduševnený bojovný výkon, ale je veľa vecí, na ktorých potrebujeme pracovať," uviedol Martin Štrbák, hlavný tréner reprezentácie SR do 16 rokov na webe hockeyslovakia.sk.
V moravskom mestečku Kravaŕe v okrese Opava Slováci v stredu od 17.00 h opäť narazia na domácich hokejistov. Vo štvrtok od 15.00 h si na záver turnaja zmerajú sil s mladými Švajčiarmi.
"Najmä úvodné dva zápasy proti Čechom nám ukážu, kde sa s týmto hokejovým ročníkom nachádzame v danom momente," povedal ešte pred turnajom Martin Štrbák.
Zdroj: SITA.sk - Mladí Slováci otočili proti Čechom, čaká ich ešte odveta a potom aj Švajčiari © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladí slovenskí hokejisti si poradili s rovesníkmi z Česka 3:1 a ešte aj na ich ľade. Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov vstúpila do prípravného trojzápasu v Kravařoch víťazne vďaka obratu z 0:1 a dvom gólom Olivera Tomaštíka v tretej tretine.
Prvá tretina sa v rámci zoznamovania oboch tímov, ktorí sa na medzinárodnej scéne do 16 rokov stretli prvýkrát, skončila bez gólov. Slováci ubránili dve oslabenia a postupom času sa viac a viac dostávali do hry. V 34. minúte však inkasovali, keď vyrazený puk po strele Skořepu dorazil do bránky nikým nekrytý Fin.
Otočka za 12 sekúnd
Ani nie o dve minúty neskôr už bolo vyrovnané. Hořinka prekvapil českého brankára z takmer nulového uhla z bránkovej čiary. V tretej tretine otočili Slováci duel za 12 sekúnd. Najskôr Tomaštík presnou strelou zľava dostal Slovákov do vedenia a následne spolu s Krúpom využili obrovskú českú chybu v rozohrávke. V situácii dvoch proti brankárovi opäť Tomaštík pečatil na 3:1.
Zlepšili sa
"Prvá tretina bola opatrná z našej strany, neskôr sa chlapci upokojili. Druhé dejstvo nebolo ideálne z našej strany, mali sme viacero vecí, s ktorými sme neboli spokojní, hoci aj Česi sa dopúšťali chýb. Po druhej tretine sme si pomenovali veci, na ktorých potrebujeme pracovať, najmä vstupy do pásma a forčeking.
Menšie korektúry v zostave priniesli tlak a rozhodla fáza v tretej tretine, keď sme dali dva rýchle góly. Výsledok je fajn. Chlapci podali oduševnený bojovný výkon, ale je veľa vecí, na ktorých potrebujeme pracovať," uviedol Martin Štrbák, hlavný tréner reprezentácie SR do 16 rokov na webe hockeyslovakia.sk.
Aj proti Švajčiarom
V moravskom mestečku Kravaŕe v okrese Opava Slováci v stredu od 17.00 h opäť narazia na domácich hokejistov. Vo štvrtok od 15.00 h si na záver turnaja zmerajú sil s mladými Švajčiarmi.
"Najmä úvodné dva zápasy proti Čechom nám ukážu, kde sa s týmto hokejovým ročníkom nachádzame v danom momente," povedal ešte pred turnajom Martin Štrbák.
Zdroj: SITA.sk - Mladí Slováci otočili proti Čechom, čaká ich ešte odveta a potom aj Švajčiari © SITA Všetky práva vyhradené.
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