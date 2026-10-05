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05. októbra 2026
Anglická reprezentácia vyslala súperom signál o svojej sile sedemgólovou exhibíciou – VIDEO
V utorok na Angličanov čaká domáci súboj proti Česku, v ktorom Kane môže vyrovnať rekord Petra Shiltona v počte reprezentačných štartov. Ten v minulosti nazbieral 125 zápasov v najcennejšom ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - V utorok na Angličanov čaká domáci súboj proti Česku, v ktorom Kane môže vyrovnať rekord Petra Shiltona v počte reprezentačných štartov. Ten v minulosti nazbieral 125 zápasov v najcennejšom drese.
Anglická futbalová reprezentácia počas víkendu poslala jasný odkaz európskym rivalom po hladkom triumfe 7:0 nad Chorvátskom v Lige národov. V sobotu v Rijeke sa o triumf postarali najmä Harry Kane s dvoma gólmi a Bukayo Saka s ďalšími dvoma presnými zásahmi.
Ďalšie pridali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers. Šlo o zatiaľ najpresvedčivejšie víťazstvom trénera Thomasa Tuchela na lavičke anglického výberu.
Útočník Bayernu Mníchov Harry Kane, ktorý má na konte 89 gólov v 124 reprezentačných zápasoch, vyjadril presvedčenie, že tento výkon predstavuje vzorový štýl hry, ktorý Anglicko plánuje rozvíjať pri príprave na najbližšie majstrovstvá Európy, ktoré v roku 2028 privíta spolu s Walesom, Škótskom a Írskom.
"Aj keď sme viedli 1:0, šli sme za dvoma, troma, štyrmi gólmi, to musí byť naša mentalita. Nemôžete si vybrať, kedy budete hrať svoj štýl, musí to byť neustále. Keď máte štyri góly, chcete päť. Táto mentalita hladu je potrebná najmä v dôležitých zápasoch a turnajoch, tieto stretnutia nám v tom len pomáhajú," povedal Kane.
Takmer bezprecedentný výsledok znamenal pre Chorvátsko najvyššiu prehru v histórii, pričom Anglicko predviedlo rýchlosť, vyrovnanosť a pohyb, ktoré im chýbali vo vyraďovacej časti ostatného svetového šampionátu.
Kane zdôraznil, že chorvátsky tím nie je možné podceňovať ostatnými elitnými európskymi mužstvami. "Hrali sme proti veľmi dobrému mužstvu. Tento výsledok nemôžeme brať ako samozrejmosť, zápas pre nás mohol byť náročný. Vždy ide o zasielanie odkazov nielen sebe, ale aj tímom po celej Európe. Sme hladní, máme mladý tím s hráčmi vo výbornej forme a všetci sa tešíme byť na ihrisku. Takéto výkony nás len viac motivujú," zhodnotil.
V utorok na Angličanov čaká domáci súboj proti Česku, v ktorom Kane môže vyrovnať rekord Petra Shiltona v počte reprezentačných štartov. Ten v minulosti nazbieral 125 zápasov v najcennejšom drese. Okrem toho má na dosah aj stovku gólov v drese národného tímu, aktuálne je na méte 89 presných zásahov.
"Blíži sa to, aktuálne mám 89 gólov, takže sa to postupne približuje. Pred nami je výnimočný zápas v utorok, čo sa týka počtu štartov, a 100 gólov je pekné okrúhle číslo, ktoré by bolo obrovským úspechom," povedal Kane.
Je potrebné pripomenúť, že Anglicko hrá pod vedením Thomasa Tuchela, ktorý zvolil aktívnu a útočnú stratégiu na rozdiel od defenzívneho prístupu počas posledných momentov júlovej prehry v semifinále MS 2026 s Argentínou.
Zdroj: SITA.sk - Anglická reprezentácia vyslala súperom signál o svojej sile sedemgólovou exhibíciou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglická futbalová reprezentácia počas víkendu poslala jasný odkaz európskym rivalom po hladkom triumfe 7:0 nad Chorvátskom v Lige národov. V sobotu v Rijeke sa o triumf postarali najmä Harry Kane s dvoma gólmi a Bukayo Saka s ďalšími dvoma presnými zásahmi.
Ďalšie pridali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers. Šlo o zatiaľ najpresvedčivejšie víťazstvom trénera Thomasa Tuchela na lavičke anglického výberu.
Útočník Bayernu Mníchov Harry Kane, ktorý má na konte 89 gólov v 124 reprezentačných zápasoch, vyjadril presvedčenie, že tento výkon predstavuje vzorový štýl hry, ktorý Anglicko plánuje rozvíjať pri príprave na najbližšie majstrovstvá Európy, ktoré v roku 2028 privíta spolu s Walesom, Škótskom a Írskom.
"Aj keď sme viedli 1:0, šli sme za dvoma, troma, štyrmi gólmi, to musí byť naša mentalita. Nemôžete si vybrať, kedy budete hrať svoj štýl, musí to byť neustále. Keď máte štyri góly, chcete päť. Táto mentalita hladu je potrebná najmä v dôležitých zápasoch a turnajoch, tieto stretnutia nám v tom len pomáhajú," povedal Kane.
Takmer bezprecedentný výsledok znamenal pre Chorvátsko najvyššiu prehru v histórii, pričom Anglicko predviedlo rýchlosť, vyrovnanosť a pohyb, ktoré im chýbali vo vyraďovacej časti ostatného svetového šampionátu.
Kane zdôraznil, že chorvátsky tím nie je možné podceňovať ostatnými elitnými európskymi mužstvami. "Hrali sme proti veľmi dobrému mužstvu. Tento výsledok nemôžeme brať ako samozrejmosť, zápas pre nás mohol byť náročný. Vždy ide o zasielanie odkazov nielen sebe, ale aj tímom po celej Európe. Sme hladní, máme mladý tím s hráčmi vo výbornej forme a všetci sa tešíme byť na ihrisku. Takéto výkony nás len viac motivujú," zhodnotil.
V utorok na Angličanov čaká domáci súboj proti Česku, v ktorom Kane môže vyrovnať rekord Petra Shiltona v počte reprezentačných štartov. Ten v minulosti nazbieral 125 zápasov v najcennejšom drese. Okrem toho má na dosah aj stovku gólov v drese národného tímu, aktuálne je na méte 89 presných zásahov.
"Blíži sa to, aktuálne mám 89 gólov, takže sa to postupne približuje. Pred nami je výnimočný zápas v utorok, čo sa týka počtu štartov, a 100 gólov je pekné okrúhle číslo, ktoré by bolo obrovským úspechom," povedal Kane.
Je potrebné pripomenúť, že Anglicko hrá pod vedením Thomasa Tuchela, ktorý zvolil aktívnu a útočnú stratégiu na rozdiel od defenzívneho prístupu počas posledných momentov júlovej prehry v semifinále MS 2026 s Argentínou.
Zdroj: SITA.sk - Anglická reprezentácia vyslala súperom signál o svojej sile sedemgólovou exhibíciou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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