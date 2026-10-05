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05. októbra 2026
Messi sa lúči s reprezentačnou kariérou. Bodku za ňou dá v prípravnom zápase Argentíny proti Beninu
Legenda svetového futbalu Lionel Messi ukončí pôsobenie v reprezentácii veľkolepým rozlúčkovým súbojom. V utorok sa definitívne uzavrie reprezentačná misia hviezdneho Lionela Messiho. Klenot ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Legenda svetového futbalu Lionel Messi ukončí pôsobenie v reprezentácii veľkolepým rozlúčkovým súbojom.
V utorok sa definitívne uzavrie reprezentačná misia hviezdneho Lionela Messiho. Klenot svetového futbalu dá definitívnu bodku za pôsobením v národnom tíme Argentíny v domácom prípravnom súboji proti Beninu. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu.
Tridsaťdeväťročný futbalový velikán, ktorý reprezentoval svoju krajinu viac ako dve dekády, sa s fanúšikmi a spoluhráčmi z víťaznej majstrovskej zostavy z MS 2022 rozlúči pred 85-tisíc divákov. "Dal som zo seba všetko; už nemám čo viac dať, navyše prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si zaslúžia svoju šancu,“ uviedol Messi ešte v auguste vo vyhlásení o konci v reprezentácii.
Medzi hosťami na rozlúčkovom zápase budú aj veteráni, chýbať medzi nimi nebude ani Ángel Di María, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru v roku 2024. Messiho medzinárodná štatistika je impozantná - dovedna 125 presných zásahov v 207 zápasoch, k tomu 68 gólových prihrávok a množstvo významných trofejí, vrátane titulu majstra sveta v roku 2022.
"Bude to nezabudnuteľný deň pre všetkých. Každý sa na tento zápas teší, teraz ide len o to si ho užiť," povedal tréner argentínskeho výberu Lionel Scaloni.
Okrem Messiho skončí v reprezentácii aj jeho dlhoročný zástupca kapitána Nicolás Otamendi a ďalší skúsení hráči, ako Rodrigo De Paul a Giovani Lo Celso, ktorí boli nominovaní len na tento zápas. Nádej Argentíny spočíva v mladých talentoch ako Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez a Lautaro Martínez.
Kto zdedí legendárne číslo 10 zostáva otvorené. "Toto číslo nedáme nikomu, kým nebude mať Messi za sebou rozlúčkový zápas,“ vyjadril sa už skôr Scaloni. Po tomto súboji sa uvidí, ako bude vyzerať budúcnosť argentínskeho futbalu bez jednej z jeho najväčších ikon.
Zdroj: SITA.sk - Messi sa lúči s reprezentačnou kariérou. Bodku za ňou dá v prípravnom zápase Argentíny proti Beninu © SITA Všetky práva vyhradené.
V utorok sa definitívne uzavrie reprezentačná misia hviezdneho Lionela Messiho. Klenot svetového futbalu dá definitívnu bodku za pôsobením v národnom tíme Argentíny v domácom prípravnom súboji proti Beninu. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu.
Tridsaťdeväťročný futbalový velikán, ktorý reprezentoval svoju krajinu viac ako dve dekády, sa s fanúšikmi a spoluhráčmi z víťaznej majstrovskej zostavy z MS 2022 rozlúči pred 85-tisíc divákov. "Dal som zo seba všetko; už nemám čo viac dať, navyše prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si zaslúžia svoju šancu,“ uviedol Messi ešte v auguste vo vyhlásení o konci v reprezentácii.
Medzi hosťami na rozlúčkovom zápase budú aj veteráni, chýbať medzi nimi nebude ani Ángel Di María, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru v roku 2024. Messiho medzinárodná štatistika je impozantná - dovedna 125 presných zásahov v 207 zápasoch, k tomu 68 gólových prihrávok a množstvo významných trofejí, vrátane titulu majstra sveta v roku 2022.
"Bude to nezabudnuteľný deň pre všetkých. Každý sa na tento zápas teší, teraz ide len o to si ho užiť," povedal tréner argentínskeho výberu Lionel Scaloni.
Okrem Messiho skončí v reprezentácii aj jeho dlhoročný zástupca kapitána Nicolás Otamendi a ďalší skúsení hráči, ako Rodrigo De Paul a Giovani Lo Celso, ktorí boli nominovaní len na tento zápas. Nádej Argentíny spočíva v mladých talentoch ako Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez a Lautaro Martínez.
Kto zdedí legendárne číslo 10 zostáva otvorené. "Toto číslo nedáme nikomu, kým nebude mať Messi za sebou rozlúčkový zápas,“ vyjadril sa už skôr Scaloni. Po tomto súboji sa uvidí, ako bude vyzerať budúcnosť argentínskeho futbalu bez jednej z jeho najväčších ikon.
Zdroj: SITA.sk - Messi sa lúči s reprezentačnou kariérou. Bodku za ňou dá v prípravnom zápase Argentíny proti Beninu © SITA Všetky práva vyhradené.
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