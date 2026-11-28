Auto narazilo do plotu a prevrátilo sa. Pri nehode medzi Malým Ruskovom a Plechoticami sa zranili dvaja ľudia – FOTO
Previezli ich do nemocnice v Trebišove a sú mimo ohrozenia života. Medzi Malým Ruskovom a Plechoticami (okres Trebišov) došlo k dopravnej nehode, cesta v smere ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Previezli ich do nemocnice v Trebišove a sú mimo ohrozenia života.
Medzi Malým Ruskovom a Plechoticami (okres Trebišov) došlo k dopravnej nehode, cesta v smere na Sečovce je aktuálne neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Doplnilo, že obchádzková trasa vedie po ceste I/79, cez Vojčice a Hriadky.
„Odklon dopravy zabezpečujú policajti a žandári. Žiadame vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a zvýšili opatrnosť,” apeluje polícia. Pri dopravnej nehode sa vozidlo prevrátilo po náraze do oplotenia rodinného domu. Ľahko sa pri nej zranili dve osoby. Previezli ich do nemocnice v Trebišove a sú mimo ohrozenia života.
Zdroj: SITA.sk - Auto narazilo do plotu a prevrátilo sa. Pri nehode medzi Malým Ruskovom a Plechoticami sa zranili dvaja ľudia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzi Malým Ruskovom a Plechoticami (okres Trebišov) došlo k dopravnej nehode, cesta v smere na Sečovce je aktuálne neprejazdná. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Doplnilo, že obchádzková trasa vedie po ceste I/79, cez Vojčice a Hriadky.
„Odklon dopravy zabezpečujú policajti a žandári. Žiadame vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a zvýšili opatrnosť,” apeluje polícia. Pri dopravnej nehode sa vozidlo prevrátilo po náraze do oplotenia rodinného domu. Ľahko sa pri nej zranili dve osoby. Previezli ich do nemocnice v Trebišove a sú mimo ohrozenia života.
Zdroj: SITA.sk - Auto narazilo do plotu a prevrátilo sa. Pri nehode medzi Malým Ruskovom a Plechoticami sa zranili dvaja ľudia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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