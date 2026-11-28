Izraelský útok zabil dvoch pracovníkov Lekárov bez hraníc, armáda ich označila za členov Hamasu
Lekári bez hraníc vyjadrili hlboký zármutok nad smrťou svojich pracovníkov a odsúdili priamy zásah svojho zariadenia. Pri izraelskom útoku na kliniku v Pásme Gazy zahynuli dvaja pracovníci ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Lekári bez hraníc vyjadrili hlboký zármutok nad smrťou svojich pracovníkov a odsúdili priamy zásah svojho zariadenia.
Pri izraelskom útoku na kliniku v Pásme Gazy zahynuli dvaja pracovníci humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF). Organizácia o tom informovala v sobotu. Izraelská armáda oboch mužov, ktorí na klinike pracovali ako členovia bezpečnostnej služby, označila za teroristov palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Lekári bez hraníc vyjadrili hlboký zármutok nad smrťou svojich pracovníkov a odsúdili priamy zásah svojho zariadenia. „Naše priestory boli zreteľne označené logami MSF a izraelskú armádu sme informovali o ich polohe, ktorú poznala,“ uviedla organizácia na sociálnej sieti X.
Útok ostro odsúdil aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Útoky na zdravotnícke zariadenia, zdravotníckych pracovníkov a humanitárny personál v Gaze sú poburujúce a neprijateľné,“ napísal na sociálnej sieti X.
Izraelská armáda tvrdí, že jeden zo zabitých mužov bol veliteľom delostreleckej skupiny Hamasu. Poprela pritom, že by cielene útočila na nemocnicu alebo poškodila zdravotnícku infraštruktúru. „Ide o ďalší príklad toho, ako sa teroristická organizácia Hamas infiltruje do medzinárodných organizácií,“ uviedla izraelská armáda na komunikačnej platforme Telegram.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský útok zabil dvoch pracovníkov Lekárov bez hraníc, armáda ich označila za členov Hamasu © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri izraelskom útoku na kliniku v Pásme Gazy zahynuli dvaja pracovníci humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF). Organizácia o tom informovala v sobotu. Izraelská armáda oboch mužov, ktorí na klinike pracovali ako členovia bezpečnostnej služby, označila za teroristov palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Lekári bez hraníc vyjadrili hlboký zármutok nad smrťou svojich pracovníkov a odsúdili priamy zásah svojho zariadenia. „Naše priestory boli zreteľne označené logami MSF a izraelskú armádu sme informovali o ich polohe, ktorú poznala,“ uviedla organizácia na sociálnej sieti X.
Útok ostro odsúdil aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Útoky na zdravotnícke zariadenia, zdravotníckych pracovníkov a humanitárny personál v Gaze sú poburujúce a neprijateľné,“ napísal na sociálnej sieti X.
Izraelská armáda tvrdí, že jeden zo zabitých mužov bol veliteľom delostreleckej skupiny Hamasu. Poprela pritom, že by cielene útočila na nemocnicu alebo poškodila zdravotnícku infraštruktúru. „Ide o ďalší príklad toho, ako sa teroristická organizácia Hamas infiltruje do medzinárodných organizácií,“ uviedla izraelská armáda na komunikačnej platforme Telegram.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský útok zabil dvoch pracovníkov Lekárov bez hraníc, armáda ich označila za členov Hamasu © SITA Všetky práva vyhradené.
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