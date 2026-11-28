Dmowski úradoval pod Zoborom, Zvolen našiel nečakaného hrdinu. Poprad zvládol obrat v derby
Košice uspeli vo východniarskom derby proti Prešovu 4:2 a Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 5:3. Hokejisti Slovana Bratislava pokračujú vo víťaznom ťažení v slovenskej extralige. V piatkovom ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Košice uspeli vo východniarskom derby proti Prešovu 4:2 a Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 5:3.
Hokejisti Slovana Bratislava pokračujú vo víťaznom ťažení v slovenskej extralige. V piatkovom šlágri 23. kola Tipsport ligy 2026/2027 triumfovali na ľade úradujúceho majstra z Nitry 4:3 po predĺžení a zaznamenali šieste víťazstvo za sebou.
Hrdinom večera pod Zoborom sa stal americký útočník Ryan Dmowski. Autor troch gólov hostí rozhodol o ich triumfe už po 36 sekundách predĺženia. Nitrania pritom v stretnutí pred 3453 divákmi dvakrát viedli. Ešte v 48. minúte ich poslal do vedenia Adrián Holešinský, no Dmowski poslal duel do predĺženia.
„Boli sme o jeden gól hore a potom veľká škoda oslabenia, ktoré prišlo a Slovan ho potrestal. Mali sme to dohrať 5 na 5,“ povedal pre klubový web Erik Čaládi z Nitry. Mrzelo ho najmä oslabenie v záverečnej tretine, ktoré Bratislavčania potrestali. Asistent trénera Slovana Tomáš Surový poukázal na množstvo osobných súbojov a minimum priestoru, ktorý si súperi navzájom poskytovali. „Hokej na oboch stranách musel baviť, sme radi, že sme tesné stretnutie zvládli lepšie,“ uviedol na webe nitrianskeho klubu.
V pohronskom derby medzi Zvolenom a Banskou Bystricou sa zrodil príbeh s mimoriadnou zápletkou. Alex Výhonský, niekdajší kapitán Banskobystričanov, rozhodol hneď pri premiére vo zvolenskom drese o triumfe svojho nového zamestnávateľa 2:1.
Útočník využil početnú výhodu v závere riadneho hracieho času. Zvolen tak ukončil sériu štyroch prehier a získal prvé body pod vedením trénera Andreja Kmeča. Dôvod na oslavu mal aj skúsený Peter Zuzin. Bronzový medailista z Pekingu 2022 zaznamenal svoj 200. gól v najvyššej slovenskej súťaži.
„Bol to vyrovnaný zápas, ktorý rozhodla naša nedisciplinovanosť na konci stretnutia. Bol to zápas dvoch mužstiev, ktoré sa trápia a tak to aj vyzeralo na ľade,“ povedal po stretnutí podľa klubového webu asistent banskobystrického trénera Vladimír Záborský.
Banskobystričania prehrali už šiesty zápas za sebou. „V sezóne sú také fázy, kedy ste dole, ale aj o tom je šport. Musíme sa zomknúť, byť spolu a nájsť cestu k úspechu,“ dodal Záborský.
Na čele tabuľky zostávajú hokejisti Popradu, ktorí v podtatranskom derby zdolali Spišskú Novú Ves 4:3. „Kamzíci“ prehrávali po prvej tretine o dva góly, no v prostrednej časti hry v priebehu necelých piatich minút skórovali Adam Cracknell, Maxime Lefebvre a Andrew Calof. O štvrtom víťazstve Popradčanov za sebou napokon rozhodol Peter Bjalončík na začiatku tretej časti hry.
Druhí Žilinčania zaostávajú za lídrom o dva body a majú zápas k dobru. V piatok zdolali Trenčín 2:1 aj zásluhou pätnásteho gólu Šimona Petráša v sezóne.
Košice uspeli vo východniarskom derby proti Prešovu 4:2 a Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 5:3. Liptáci pritom v druhej tretine viedli už 4:0, no hostia sa dokázali priblížiť na rozdiel jediného gólu.
Zdroj: SITA.sk - Dmowski úradoval pod Zoborom, Zvolen našiel nečakaného hrdinu. Poprad zvládol obrat v derby © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Slovana Bratislava pokračujú vo víťaznom ťažení v slovenskej extralige. V piatkovom šlágri 23. kola Tipsport ligy 2026/2027 triumfovali na ľade úradujúceho majstra z Nitry 4:3 po predĺžení a zaznamenali šieste víťazstvo za sebou.
Hrdinom večera pod Zoborom sa stal americký útočník Ryan Dmowski. Autor troch gólov hostí rozhodol o ich triumfe už po 36 sekundách predĺženia. Nitrania pritom v stretnutí pred 3453 divákmi dvakrát viedli. Ešte v 48. minúte ich poslal do vedenia Adrián Holešinský, no Dmowski poslal duel do predĺženia.
„Boli sme o jeden gól hore a potom veľká škoda oslabenia, ktoré prišlo a Slovan ho potrestal. Mali sme to dohrať 5 na 5,“ povedal pre klubový web Erik Čaládi z Nitry. Mrzelo ho najmä oslabenie v záverečnej tretine, ktoré Bratislavčania potrestali. Asistent trénera Slovana Tomáš Surový poukázal na množstvo osobných súbojov a minimum priestoru, ktorý si súperi navzájom poskytovali. „Hokej na oboch stranách musel baviť, sme radi, že sme tesné stretnutie zvládli lepšie,“ uviedol na webe nitrianskeho klubu.
Premiérový zápas ako z rozprávky
V pohronskom derby medzi Zvolenom a Banskou Bystricou sa zrodil príbeh s mimoriadnou zápletkou. Alex Výhonský, niekdajší kapitán Banskobystričanov, rozhodol hneď pri premiére vo zvolenskom drese o triumfe svojho nového zamestnávateľa 2:1.
Útočník využil početnú výhodu v závere riadneho hracieho času. Zvolen tak ukončil sériu štyroch prehier a získal prvé body pod vedením trénera Andreja Kmeča. Dôvod na oslavu mal aj skúsený Peter Zuzin. Bronzový medailista z Pekingu 2022 zaznamenal svoj 200. gól v najvyššej slovenskej súťaži.
„Bol to vyrovnaný zápas, ktorý rozhodla naša nedisciplinovanosť na konci stretnutia. Bol to zápas dvoch mužstiev, ktoré sa trápia a tak to aj vyzeralo na ľade,“ povedal po stretnutí podľa klubového webu asistent banskobystrického trénera Vladimír Záborský.
Banskobystričania prehrali už šiesty zápas za sebou. „V sezóne sú také fázy, kedy ste dole, ale aj o tom je šport. Musíme sa zomknúť, byť spolu a nájsť cestu k úspechu,“ dodal Záborský.
Líder sa nenechal zaskočiť
Na čele tabuľky zostávajú hokejisti Popradu, ktorí v podtatranskom derby zdolali Spišskú Novú Ves 4:3. „Kamzíci“ prehrávali po prvej tretine o dva góly, no v prostrednej časti hry v priebehu necelých piatich minút skórovali Adam Cracknell, Maxime Lefebvre a Andrew Calof. O štvrtom víťazstve Popradčanov za sebou napokon rozhodol Peter Bjalončík na začiatku tretej časti hry.
Druhí Žilinčania zaostávajú za lídrom o dva body a majú zápas k dobru. V piatok zdolali Trenčín 2:1 aj zásluhou pätnásteho gólu Šimona Petráša v sezóne.
Košice uspeli vo východniarskom derby proti Prešovu 4:2 a Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 5:3. Liptáci pritom v druhej tretine viedli už 4:0, no hostia sa dokázali priblížiť na rozdiel jediného gólu.
Zdroj: SITA.sk - Dmowski úradoval pod Zoborom, Zvolen našiel nečakaného hrdinu. Poprad zvládol obrat v derby © SITA Všetky práva vyhradené.
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