Práca na diaľku môže oživiť menšie mestá. Slovensko hľadá spôsob, ako prilákať ľudí na vidiek
V posledných rokoch sa začal objavovať fenomén nazvaný Zoom Towns. Kým veľké mestá narážajú na strop drahého bývania a preplnených miest, menšie mestá a vidiek bojujú s odchodom mladých ľudí. ...
28.11.2026 (SITA.sk) - V posledných rokoch sa začal objavovať fenomén nazvaný Zoom Towns.
Kým veľké mestá narážajú na strop drahého bývania a preplnených miest, menšie mestá a vidiek bojujú s odchodom mladých ľudí. Túto nerovnováhu môže pomôcť zmierniť práca na diaľku. Ľudia tak nemusia bývať tam, kde sídli ich zamestnávateľ a ich príjmy sa môžu presunúť bližšie k menším mestám a obciam.
Upozornilo na to občianske združenie Take naše, ktoré sa aj v spolupráci s mestom Stropkov zapojilo do projektu Danube4Rural. Projekt sa venuje tomu, čo môže ľudí motivovať presťahovať sa za kvalitnejším životom aj mimo veľkých miest a aké podmienky na to musia samosprávy vytvoriť. Skúsenosti zo zahraničia pritom ukazujú, že nejde len o možnosť pracovať odkiaľkoľvek, ale rozhoduje aj dostupnosť bývania, služieb, kvalitného internetu či komunita.
V posledných rokoch sa začal objavovať fenomén nazvaný Zoom Towns. Označuje menšie mestá a obce, ktoré začali priťahovať ľudí pracujúcich na diaľku pre zamestnávateľov vo veľkých mestách či v zahraničí. Pandémia podľa odborníkov tento trend len urýchlila. Keď ľudí nelimitovalo každodenné dochádzanie na pracovisko, začali pri výbere miesta na život viac zohľadňovať dostupnosť bývania, blízkosť prírody či rodiny a celkovú kvalitu života.
Príchod nových obyvateľov do menších miest a obcí tak môže podľa odborníkov presúvať aj príjmy, ktoré predtým smerovali do veľkých miest. Ľudia totiž peniaze míňajú tam, kde žijú – v miestnych obchodoch, kaviarňach, reštauráciách či rôznych službách. „Aj niekoľko nových rodín tak môže znamenať viac zákazníkov pre miestny obchod, ďalších žiakov pre školu alebo cestujúcich pre autobusovú linku. To, čo sa na prvý pohľad javí ako individuálne rozhodnutie o mieste bývania, môže mať dosah na fungovanie celej komunity,“ priblížili.
Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že ak majú ľudia vytvorené pre prácu na diaľku premyslené zázemie, trend vyľudňovania sa dá zvrátiť. Írsko buduje sieť 400 zdieľaných pracovných priestorov v menších mestách a na vidieku. Tieto priestory vznikli v nevyužívaných budovách, napríklad bývalých škôl či pôšt. Odborníci poukázali na to, že takto sa môžu aj budovy, ktoré stratili svoje pôvodné využitie, zmeniť na nové pracovné zázemie pre miestnych aj ľudí pracujúcich na diaľku.
Španielsko prepája menšie obce s ľuďmi, ktorí hľadajú miesto na život a prácu na diaľku. V portugalskom Ponta do Sol vznikol projekt pre takzvaných digitálnych nomádov, ktorý láka ľudí pracujúcich na diaľku z rôznych krajín. Okrem pracovných priestorov im ponúka aj možnosti spoločného trávenia času, čím ukazuje, že dôležitou súčasťou práce na diaľku nie je len pracovné zázemie, ale aj možnosť spoznávať ľudí a vytvárať vzťahy.
Na Slovensku sa hľadaniu možností, ako zatraktívniť život a prácu mimo veľkých miest, venuje medzinárodný projekt Danube4Rural. Spája 12 partnerských organizácií z 10 krajín, ktoré spoločne skúmajú, ako môžu menšie mestá a obce vytvárať podmienky na prilákanie nových obyvateľov. Do projektu sa zapojilo aj občianske združenie Take naše v spolupráci s mestom Stropkov. Spoločne sa zameriavajú na to, čo by ľudí motivovalo presťahovať sa do menších miest či aké prekážky im v tom bránia. Súčasťou projektu je aj hľadanie možností, ako môžu samosprávy zvyšovať kvalitu života či podporovať fungovanie miestnych komunít.
„Pilotné testovanie v Stropkove má priniesť konkrétny a verejne dostupný návod, takzvaný governance model, ktorý budú môcť využiť aj ďalšie mestá a obce. Chceme, aby výsledkom projektu neboli len odporúčania na papieri, ale praktická ukážka, ako môžu systematicky pracovať s potenciálom ľudí a priestorov, ktoré majú k dispozícii. Budúcnosť menších miest totiž nemusia ovplyvniť len veľké investície a priemyselné parky. Príležitosťou môžu byť aj vzdelaní ľudia, ktorí si so sebou prinášajú prácu, skúsenosti a príjmy. Dôležité je, aby im mesto ponúklo dôvod prísť, zostať a zapojiť sa do jeho života,“ priblížila Eva Kocanová z občianskeho združenia Take naše.
Príklady zo zahraničia aj pripravovaný model pre slovenské samosprávy podľa združenia ukazujú, že práca na diaľku môže byť jednou z ciest, ako dať menším mestám novú perspektívu. Pre samosprávy to podľa nich znamená pozerať sa na prácu na diaľku nielen ako na otázku pracovných priestorov, ale ako na príležitosť premýšľať o tom, ako sa v ich meste žije.
Zdroj: SITA.sk - Práca na diaľku môže oživiť menšie mestá. Slovensko hľadá spôsob, ako prilákať ľudí na vidiek © SITA Všetky práva vyhradené.
Kým veľké mestá narážajú na strop drahého bývania a preplnených miest, menšie mestá a vidiek bojujú s odchodom mladých ľudí. Túto nerovnováhu môže pomôcť zmierniť práca na diaľku. Ľudia tak nemusia bývať tam, kde sídli ich zamestnávateľ a ich príjmy sa môžu presunúť bližšie k menším mestám a obciam.
Upozornilo na to občianske združenie Take naše, ktoré sa aj v spolupráci s mestom Stropkov zapojilo do projektu Danube4Rural. Projekt sa venuje tomu, čo môže ľudí motivovať presťahovať sa za kvalitnejším životom aj mimo veľkých miest a aké podmienky na to musia samosprávy vytvoriť. Skúsenosti zo zahraničia pritom ukazujú, že nejde len o možnosť pracovať odkiaľkoľvek, ale rozhoduje aj dostupnosť bývania, služieb, kvalitného internetu či komunita.
Práca na diaľku mení výber miesta na život
V posledných rokoch sa začal objavovať fenomén nazvaný Zoom Towns. Označuje menšie mestá a obce, ktoré začali priťahovať ľudí pracujúcich na diaľku pre zamestnávateľov vo veľkých mestách či v zahraničí. Pandémia podľa odborníkov tento trend len urýchlila. Keď ľudí nelimitovalo každodenné dochádzanie na pracovisko, začali pri výbere miesta na život viac zohľadňovať dostupnosť bývania, blízkosť prírody či rodiny a celkovú kvalitu života.
Príchod nových obyvateľov do menších miest a obcí tak môže podľa odborníkov presúvať aj príjmy, ktoré predtým smerovali do veľkých miest. Ľudia totiž peniaze míňajú tam, kde žijú – v miestnych obchodoch, kaviarňach, reštauráciách či rôznych službách. „Aj niekoľko nových rodín tak môže znamenať viac zákazníkov pre miestny obchod, ďalších žiakov pre školu alebo cestujúcich pre autobusovú linku. To, čo sa na prvý pohľad javí ako individuálne rozhodnutie o mieste bývania, môže mať dosah na fungovanie celej komunity,“ priblížili.
Príklady zo zahraničia ukazujú, ako podporiť vidiek
Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že ak majú ľudia vytvorené pre prácu na diaľku premyslené zázemie, trend vyľudňovania sa dá zvrátiť. Írsko buduje sieť 400 zdieľaných pracovných priestorov v menších mestách a na vidieku. Tieto priestory vznikli v nevyužívaných budovách, napríklad bývalých škôl či pôšt. Odborníci poukázali na to, že takto sa môžu aj budovy, ktoré stratili svoje pôvodné využitie, zmeniť na nové pracovné zázemie pre miestnych aj ľudí pracujúcich na diaľku.
Španielsko prepája menšie obce s ľuďmi, ktorí hľadajú miesto na život a prácu na diaľku. V portugalskom Ponta do Sol vznikol projekt pre takzvaných digitálnych nomádov, ktorý láka ľudí pracujúcich na diaľku z rôznych krajín. Okrem pracovných priestorov im ponúka aj možnosti spoločného trávenia času, čím ukazuje, že dôležitou súčasťou práce na diaľku nie je len pracovné zázemie, ale aj možnosť spoznávať ľudí a vytvárať vzťahy.
Projekt Danube4Rural sa zameriava aj na Stropkov
Na Slovensku sa hľadaniu možností, ako zatraktívniť život a prácu mimo veľkých miest, venuje medzinárodný projekt Danube4Rural. Spája 12 partnerských organizácií z 10 krajín, ktoré spoločne skúmajú, ako môžu menšie mestá a obce vytvárať podmienky na prilákanie nových obyvateľov. Do projektu sa zapojilo aj občianske združenie Take naše v spolupráci s mestom Stropkov. Spoločne sa zameriavajú na to, čo by ľudí motivovalo presťahovať sa do menších miest či aké prekážky im v tom bránia. Súčasťou projektu je aj hľadanie možností, ako môžu samosprávy zvyšovať kvalitu života či podporovať fungovanie miestnych komunít.
„Pilotné testovanie v Stropkove má priniesť konkrétny a verejne dostupný návod, takzvaný governance model, ktorý budú môcť využiť aj ďalšie mestá a obce. Chceme, aby výsledkom projektu neboli len odporúčania na papieri, ale praktická ukážka, ako môžu systematicky pracovať s potenciálom ľudí a priestorov, ktoré majú k dispozícii. Budúcnosť menších miest totiž nemusia ovplyvniť len veľké investície a priemyselné parky. Príležitosťou môžu byť aj vzdelaní ľudia, ktorí si so sebou prinášajú prácu, skúsenosti a príjmy. Dôležité je, aby im mesto ponúklo dôvod prísť, zostať a zapojiť sa do jeho života,“ priblížila Eva Kocanová z občianskeho združenia Take naše.
Príklady zo zahraničia aj pripravovaný model pre slovenské samosprávy podľa združenia ukazujú, že práca na diaľku môže byť jednou z ciest, ako dať menším mestám novú perspektívu. Pre samosprávy to podľa nich znamená pozerať sa na prácu na diaľku nielen ako na otázku pracovných priestorov, ale ako na príležitosť premýšľať o tom, ako sa v ich meste žije.
Zdroj: SITA.sk - Práca na diaľku môže oživiť menšie mestá. Slovensko hľadá spôsob, ako prilákať ľudí na vidiek © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Izraelský útok zabil dvoch pracovníkov Lekárov bez hraníc, armáda ich označila za členov Hamasu
- Auto narazilo do plotu a prevrátilo sa. Pri nehode medzi Malým Ruskovom a Plechoticami sa zranili dvaja ľudia – FOTO
- Uhrík odmietol politické spojenectvo s Tarabom. Spoločná kandidátka je podľa neho takmer vylúčená
- Požiar rodinného domu v Kuchyni zničil strechu aj podkrovie. Škoda dosahuje 100-tisíc eur – FOTO
- Zrušenie voľby poštou je absurdný krok, odkazuje obchodná komora. Slováci v Nórsku by cestovali aj 1 700 kilometrov