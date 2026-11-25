Europarlament varuje Česko pred oslabovaním demokracie, žiada zmenu mediálneho zákona
Europoslanci kritizujú ohrozenie nezávislosti verejnoprávnych médií aj konflikt záujmov českého premiéra a žiadajú zásah Bruselu.
25.11.2026 (SITA.sk) - Europoslanci kritizujú ohrozenie nezávislosti verejnoprávnych médií aj konflikt záujmov českého premiéra a žiadajú zásah Bruselu.
Česká vláda chce nahradiť koncesionárske poplatky financovaním Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) priamo zo štátneho rozpočtu. Ich spoločné príjmy by podľa odhadov klesli o 15 percent.
Podľa europoslancov navrhované zmeny financovania médií, riziko ich politizácie a nevyriešený konflikt záujmov premiéra Andreja Babiša poukazujú na „systematické oslabovanie demokratického systému bŕzd a protiváh“.
Parlament vyzval Európsku komisiu (EK), aby monitorovala situáciu, posúdila širšie riziká pre právny štát a finančné záujmy Európskej únie (EÚ) a v prípade porušenia európskeho práva využila všetky dostupné nástroje vrátane rozpočtových opatrení.
Europoslanci zároveň odsúdili verbálne útoky a očierňujúce kampane proti novinárom a občianskej spoločnosti, ako aj obmedzovanie prístupu médií na vládne tlačové konferencie.
Vládny návrh zákona prešiel 24. októbra prvým čítaním. Proti smerovaniu krajiny demonštrovali 15. novembra v Prahe státisíce ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament varuje Česko pred oslabovaním demokracie, žiada zmenu mediálneho zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Európsky parlament (EP) vyzval v stredu českú vládu, aby prepracovala kontroverznú reformu financovania verejnoprávnych médií a zaručila ich redakčnú nezávislosť.
Uznesenie, v ktorom europoslanci vyjadrili vážne obavy z vývoja demokracie a slobody médií v Česku, podporilo 442 poslancov, 158 hlasovalo proti a 47 sa zdržalo.
Česká vláda chce nahradiť koncesionárske poplatky financovaním Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) priamo zo štátneho rozpočtu. Ich spoločné príjmy by podľa odhadov klesli o 15 percent.
Systematické oslabovanie demokracie
Podľa europoslancov navrhované zmeny financovania médií, riziko ich politizácie a nevyriešený konflikt záujmov premiéra Andreja Babiša poukazujú na „systematické oslabovanie demokratického systému bŕzd a protiváh“.
Parlament vyzval Európsku komisiu (EK), aby monitorovala situáciu, posúdila širšie riziká pre právny štát a finančné záujmy Európskej únie (EÚ) a v prípade porušenia európskeho práva využila všetky dostupné nástroje vrátane rozpočtových opatrení.
Státisícové demonštrácie
Europoslanci zároveň odsúdili verbálne útoky a očierňujúce kampane proti novinárom a občianskej spoločnosti, ako aj obmedzovanie prístupu médií na vládne tlačové konferencie.
Vládny návrh zákona prešiel 24. októbra prvým čítaním. Proti smerovaniu krajiny demonštrovali 15. novembra v Prahe státisíce ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament varuje Česko pred oslabovaním demokracie, žiada zmenu mediálneho zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
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