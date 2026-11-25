Pellegrini rokoval s veľvyslancami EÚ. Upozornil na bezpečnostné aj ekonomické výzvy – FOTO
Základom európskej bezpečnosti podľa prezidenta musí ostať rešpektovanie medzinárodného práva a spoločných pravidiel. Prezident Peter Pellegrini je ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Základom európskej bezpečnosti podľa prezidenta musí ostať rešpektovanie medzinárodného práva a spoločných pravidiel.
Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že Európska únia (EÚ) musí posilniť svoju schopnosť samostatne rozhodovať o vlastnej bezpečnosti. Uviedol to počas stredajšieho stretnutia s veľvyslancami členských štátov EÚ v Prezidentskom paláci, ktoré sa konalo v rámci pravidelného polročného formátu pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia írskeho predsedníctva v Rade EÚ.
Pellegrini je tiež toho názoru, že EÚ musí vytvárať priaznivejšie podmienky pre hospodársky rast a prinášať konkrétne výsledky, ktoré by obyvatelia pocítili v každodennom živote. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hlava štátu poukázala na potrebu silnejšieho postavenia Európy pri rozhodovaní o otázkach jej bezpečnosti a budúcnosti. „Európa musí mať vlastný hlas pri rozhodovaní o svojej bezpečnosti. Slovensko chce byť aktívnym účastníkom európskych rozhodnutí a presadzovať svoje záujmy v rámci spoločnej európskej politiky,“ uviedol Pellegrini.
Základom európskej bezpečnosti podľa prezidenta musí ostať rešpektovanie medzinárodného práva a spoločných pravidiel. V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine akcentoval potrebu aktívnej účasti Európy na mierových rokovaniach, zdôraznil aj potrebu hľadať diplomatické riešenie konfliktu. Podľa prezidenta Pellegriniho je SR pripravená pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine.
Stretnutie sa venovalo aj ďalšiemu rozširovaniu EÚ, ide podľa slovenskej hlavy štátu o investíciu do bezpečnosti a stability európskeho kontinentu. „Kandidátske krajiny musia splniť stanovené podmienky, ale Únia musí byť pripravená konať, keď ich splnia,“ uviedol. Podporil tiež pokračovanie integračného procesu štátov západného Balkánu, je tiež za zachovanie spravodlivých a rovnakých podmienok pre všetky kandidátske štáty.
Podporu Pellegrini vyjadril aj európskej perspektíve Čiernej Hory, vrátane možnosti jej vstupu v roku 2028, ak splní všetky podmienky. Prezident upozornil aj na potrebu zabezpečiť dostupné a stabilné dodávky energie, ako jednu z hlavných podmienok hospodárskeho rastu. „Bez dostupnej energie Európa neudrží konkurencieschopný priemysel. Vysoké ceny elektriny ohrozujú výrobu, investície a pracovné miesta,“ podotkol. Je toho názoru, že EÚ potrebuje lepšie fungujúci energetický trh, nové zdroje a stabilné dodávky energie, aj jadrovej.
Vyjadril sa i k fungovaniu jednotného európskeho trhu a podpore inovácií. „Jednotný trh musí fungovať aj pre malé a inovatívne firmy. Európske podniky stále narážajú na prekážky pri raste za hranicami svojho štátu,“ upozorňuje prezident SR. Podporil tiež praktické využívanie umelej inteligencie a investície do moderných technológií, ako aj kreovanie pravidiel chrániacich ľudí bez toho, aby zbytočne brzdili inovácie.
„Prezident SR pripomenul, že posilňovanie Európskej únie sa musí premietnuť predovšetkým do konkrétnych výsledkov pre jej obyvateľov. V tejto súvislosti vyzdvihol význam regionálnej spolupráce vrátane Vyšehradskej skupiny a iniciatívy Trojmoria, ktoré majú prispievať k spoločným európskym riešeniam. Za konkrétne výsledky takejto spolupráce označil väčšiu bezpečnosť, dostupnú energiu, pracovné príležitosti a kvalitnejšie verejné služby,” informovali z prezidentskej kancelárie.
V rámci stretnutia účastníci zhodnotili aj výsledky írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Predstavil ich veľvyslanec Írska na Slovensku Ian Devine. O aktuálnych výzvach a ďalšom smerovaní európskej spolupráce prezident SR a veľvyslanci členských štátov EÚ diskutovali po úvodných vystúpeniach. V úvode januára 2027 si predsedníctvo v Rade EÚ prevezme Litva.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rokoval s veľvyslancami EÚ. Upozornil na bezpečnostné aj ekonomické výzvy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že Európska únia (EÚ) musí posilniť svoju schopnosť samostatne rozhodovať o vlastnej bezpečnosti. Uviedol to počas stredajšieho stretnutia s veľvyslancami členských štátov EÚ v Prezidentskom paláci, ktoré sa konalo v rámci pravidelného polročného formátu pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia írskeho predsedníctva v Rade EÚ.
Podmienky pre hospodársky rast
Pellegrini je tiež toho názoru, že EÚ musí vytvárať priaznivejšie podmienky pre hospodársky rast a prinášať konkrétne výsledky, ktoré by obyvatelia pocítili v každodennom živote. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hlava štátu poukázala na potrebu silnejšieho postavenia Európy pri rozhodovaní o otázkach jej bezpečnosti a budúcnosti. „Európa musí mať vlastný hlas pri rozhodovaní o svojej bezpečnosti. Slovensko chce byť aktívnym účastníkom európskych rozhodnutí a presadzovať svoje záujmy v rámci spoločnej európskej politiky,“ uviedol Pellegrini.
Základom európskej bezpečnosti podľa prezidenta musí ostať rešpektovanie medzinárodného práva a spoločných pravidiel. V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine akcentoval potrebu aktívnej účasti Európy na mierových rokovaniach, zdôraznil aj potrebu hľadať diplomatické riešenie konfliktu. Podľa prezidenta Pellegriniho je SR pripravená pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine.
Investícia do bezpečnosti
Stretnutie sa venovalo aj ďalšiemu rozširovaniu EÚ, ide podľa slovenskej hlavy štátu o investíciu do bezpečnosti a stability európskeho kontinentu. „Kandidátske krajiny musia splniť stanovené podmienky, ale Únia musí byť pripravená konať, keď ich splnia,“ uviedol. Podporil tiež pokračovanie integračného procesu štátov západného Balkánu, je tiež za zachovanie spravodlivých a rovnakých podmienok pre všetky kandidátske štáty.
Podporu Pellegrini vyjadril aj európskej perspektíve Čiernej Hory, vrátane možnosti jej vstupu v roku 2028, ak splní všetky podmienky. Prezident upozornil aj na potrebu zabezpečiť dostupné a stabilné dodávky energie, ako jednu z hlavných podmienok hospodárskeho rastu. „Bez dostupnej energie Európa neudrží konkurencieschopný priemysel. Vysoké ceny elektriny ohrozujú výrobu, investície a pracovné miesta,“ podotkol. Je toho názoru, že EÚ potrebuje lepšie fungujúci energetický trh, nové zdroje a stabilné dodávky energie, aj jadrovej.
Jednotný európsky trh
Vyjadril sa i k fungovaniu jednotného európskeho trhu a podpore inovácií. „Jednotný trh musí fungovať aj pre malé a inovatívne firmy. Európske podniky stále narážajú na prekážky pri raste za hranicami svojho štátu,“ upozorňuje prezident SR. Podporil tiež praktické využívanie umelej inteligencie a investície do moderných technológií, ako aj kreovanie pravidiel chrániacich ľudí bez toho, aby zbytočne brzdili inovácie.
„Prezident SR pripomenul, že posilňovanie Európskej únie sa musí premietnuť predovšetkým do konkrétnych výsledkov pre jej obyvateľov. V tejto súvislosti vyzdvihol význam regionálnej spolupráce vrátane Vyšehradskej skupiny a iniciatívy Trojmoria, ktoré majú prispievať k spoločným európskym riešeniam. Za konkrétne výsledky takejto spolupráce označil väčšiu bezpečnosť, dostupnú energiu, pracovné príležitosti a kvalitnejšie verejné služby,” informovali z prezidentskej kancelárie.
V rámci stretnutia účastníci zhodnotili aj výsledky írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Predstavil ich veľvyslanec Írska na Slovensku Ian Devine. O aktuálnych výzvach a ďalšom smerovaní európskej spolupráce prezident SR a veľvyslanci členských štátov EÚ diskutovali po úvodných vystúpeniach. V úvode januára 2027 si predsedníctvo v Rade EÚ prevezme Litva.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rokoval s veľvyslancami EÚ. Upozornil na bezpečnostné aj ekonomické výzvy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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