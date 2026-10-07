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07. októbra 2026

Ukrajinské údery zasiahli dva kľúčové závody. Jeden súvisí s polovicou ruského exportu ropy, druhý vyrába síru pre výbušniny


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že v Samarskej oblasti poškodil 14 veľkých nádrží a ďalšie zariadenia. V Astracháne hlási zásahy do troch jednotiek jedného z najväčších producentov plynnej síry na ...



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gettyimages 2153210546 676x380 7.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že v Samarskej oblasti poškodil 14 veľkých nádrží a ďalšie zariadenia. V Astracháne hlási zásahy do troch jednotiek jedného z najväčších producentov plynnej síry na svete.


Ukrajinské ozbrojené sily hlásia rozsiahle škody po nedávnych útokoch na dva významné objekty ruského energetického priemyslu. V Samarskej oblasti podľa nich poškodili ropnú prečerpávaciu stanicu, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe ropy Urals. V Astracháne zasiahli plynárenský závod produkujúci síru využiteľnú aj pri výrobe výbušnín a strelného prachu. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

Ukrajinský generálny štáb uviedol, že následky útoku na ropnú stanicu Samara v obci Prosvet z 2. októbra sa podarilo potvrdiť. Poškodených má byť 11 nádrží s kapacitou po 20-tisíc metrov kubických a ďalšie tri nádrže s kapacitou po 50-tisíc metrov kubických. Poškodená podľa ukrajinskej armády zostala aj časť potrubí a automatizovaná stanica na nakladanie ropných produktov.

Samarský objekt je významným uzlom na prijímanie, skladovanie a miešanie ropy. Práve tu vzniká zmes Urals, ktorá podľa údajov citovaných Ukrajinskou pravdou predstavuje až 50 percent celkového ruského exportu ropy.

Ukrajina zároveň zverejnila výsledky útoku zo 4. októbra na závod na spracovanie plynu v Astracháne. Generálny štáb tvrdí, že boli poškodené časti dvoch jednotiek na úpravu plynu U-172 a U-272 a jednotka sekundárnej destilácie U-1731.

Astrachánský závod patrí podľa Ukrajinskej pravdy medzi najväčších producentov plynnej síry na svete. Technická síra, ktorú vyrába, sa používa okrem iného pri produkcii výbušnín a strelného prachu. Závod je projektovaný na spracovanie až 12 miliárd metrov kubických plynu ročne a môže vyprodukovať približne 3,5 milióna ton technickej síry. To predstavuje približne polovicu celkovej ruskej produkcie.

Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že oba zasiahnuté objekty pomáhajú zabezpečovať potreby ruských ozbrojených síl. Rozsah škôd ani tvrdenia ukrajinskej armády Ukrajinská pravda nezávisle nepotvrdila.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské údery zasiahli dva kľúčové závody. Jeden súvisí s polovicou ruského exportu ropy, druhý vyrába síru pre výbušniny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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