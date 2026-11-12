Bamboo.sk má 28 vlastných kolekcií interiérového nábytku
Rovnakú pohovku vidíte u suseda, v katalógu aj v reklame troch rôznych predajcov. Veľké e-shopy nakupujú z tých istých tovární a slovenské byty sa tak začínajú podobať. Nitrianske ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Rovnakú pohovku vidíte u suseda, v katalógu aj v reklame troch rôznych predajcov.
Veľké e-shopy nakupujú z tých istých tovární a slovenské byty sa tak začínajú podobať. Nitrianske Bamboo.sk ide opačnou cestou - dvadsaťosem z jeho kolekcií interiérového nábytku nesie vlastnú značku by BAMBOO.
Väčšina nábytku na slovenskom trhu prichádza z rovnakých ázijských a európskych tovární. Predajca si z katalógu vyberie model, dá mu vlastný názov a predáva ho v tom istom čase ako traja ďalší. Zákazník tak kúpi sedačku, akú má polovica jeho známych, a dozvie sa to až na návšteve.
"Zákazník, ktorý dnes zariaďuje byt, má v mobile tie isté tri fotky ako všetci ostatní. Keď k nám príde, hľadá spravidla niečo, čo nevidel už desaťkrát. To je dôvod, prečo sme šli do vlastných kolekcií," hovorí majiteľ e-shopu Bamboo.sk.
Z ponuky e-shopu dnes dvadsaťosem kolekcií vystupuje pod označením by BAMBOO. Patrí medzi ne čalúnený interiérový nábytok, jedálenské zostavy aj komody z bambusu a ratanu. Rovnakú zostavu zákazník v ponuke iného predajcu nenájde.
Najpredávanejším kusom interiéru sú paravány - za posledný rok ich e-shop predal 114. Zákazníci nimi oddeľujú pracovný kút od obývacej časti alebo spálňovú zónu v menšom byte. Nasledujú komody, čalúnené kreslá a pohovky.
Ratan, bambus a morská tráva majú štruktúru, ktorú fotografia prenesie len z polovice. Práve preto si ich zákazníci chodia pozrieť do showroomu v Nitre, ktorý Bamboo.sk prevádzkuje popri e-shope.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bamboo.sk má 28 vlastných kolekcií interiérového nábytku © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľké e-shopy nakupujú z tých istých tovární a slovenské byty sa tak začínajú podobať. Nitrianske Bamboo.sk ide opačnou cestou - dvadsaťosem z jeho kolekcií interiérového nábytku nesie vlastnú značku by BAMBOO.
Prečo sa slovenské byty začali podobať?
Väčšina nábytku na slovenskom trhu prichádza z rovnakých ázijských a európskych tovární. Predajca si z katalógu vyberie model, dá mu vlastný názov a predáva ho v tom istom čase ako traja ďalší. Zákazník tak kúpi sedačku, akú má polovica jeho známych, a dozvie sa to až na návšteve.
"Zákazník, ktorý dnes zariaďuje byt, má v mobile tie isté tri fotky ako všetci ostatní. Keď k nám príde, hľadá spravidla niečo, čo nevidel už desaťkrát. To je dôvod, prečo sme šli do vlastných kolekcií," hovorí majiteľ e-shopu Bamboo.sk.
Vlastná značka namiesto katalógu
Z ponuky e-shopu dnes dvadsaťosem kolekcií vystupuje pod označením by BAMBOO. Patrí medzi ne čalúnený interiérový nábytok, jedálenské zostavy aj komody z bambusu a ratanu. Rovnakú zostavu zákazník v ponuke iného predajcu nenájde.
Čo si ľudia kupujú do bytu najčastejšie?
Najpredávanejším kusom interiéru sú paravány - za posledný rok ich e-shop predal 114. Zákazníci nimi oddeľujú pracovný kút od obývacej časti alebo spálňovú zónu v menšom byte. Nasledujú komody, čalúnené kreslá a pohovky.
Materiál, ktorý treba vidieť naživo
Ratan, bambus a morská tráva majú štruktúru, ktorú fotografia prenesie len z polovice. Práve preto si ich zákazníci chodia pozrieť do showroomu v Nitre, ktorý Bamboo.sk prevádzkuje popri e-shope.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bamboo.sk má 28 vlastných kolekcií interiérového nábytku © SITA Všetky práva vyhradené.
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