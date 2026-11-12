Veľké nákupy kryptomien za pevnú cenu: crypto4me otvára investorom transparentný OTC Desk
Kryptomenová služba crypto4me, ktorú prevádzkuje spoločnosť Madison Six s licenciou podľa európskeho nariadenia MiCA, spustila službu OTC Desk na mimoburzové obchodovanie. Kryptomenová služba
12.11.2026 (SITA.sk) - Kryptomenová služba crypto4me, ktorú prevádzkuje spoločnosť Madison Six s licenciou podľa európskeho nariadenia MiCA, spustila službu OTC Desk na mimoburzové obchodovanie.
Kryptomenová služba crypto4me, ktorú prevádzkuje spoločnosť Madison Six s licenciou podľa európskeho nariadenia MiCA, spustila službu OTC Desk na mimoburzové obchodovanie, a to pre objednávky od 250 000 eur. Služba je úplne transparentná: klient dostane na celý objem jednu záväznú cenu a platí transakčný poplatok vo výške 1,20 % z hodnoty transakcie. Ponúkaná cena zahŕňa aj maržu k spreadu vo výške 0,40 %.
"Kto chce kúpiť alebo predať kryptomeny za státisíce eur, naráža na bežnej burze na praktický problém. Veľká objednávka sa môže realizovať postupne v závislosti od dostupnej likvidity na trhu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výslednú cenu. Pri nákupe sa jednotlivé časti objednávky môžu realizovať za postupne menej výhodné ceny, zatiaľ čo pri predaji môže byť vývoj ceny opačný. Výsledná priemerná cena tak môže byť menej výhodná než tá, ktorú investor pôvodne videl na obrazovke. Ponúkame vopred stanovenú cenu a jednotný poplatok pre všetkých klientov," povedal pri uvedení služby OTC Desk na trh Miloš Mázor, generálny riaditeľ Madison Six.
Transakcia prebieha tak, že si klient vyžiada cenovú ponuku na celú sumu a obchod uzavrie za vopred známu cenu. Tá vzniká ako objemovo vážený priemer ponúk od viacerých poskytovateľov likvidity a zahŕňa maržu k spreadu vo výške 0,40 %.
Cenová ponuka prichádza v priebehu niekoľkých sekúnd a platí sedem sekúnd. Po potvrdení klientom je pokyn bezodkladne odovzdaný na vykonanie. Samotné vyrovnanie transakcie prebieha rýchlo, jeho presné trvanie závisí od podmienok konkrétnej transakcie a súvisiacich technických a prevádzkových okolností. Ponuka zahŕňa bitcoin (BTC), ether (ETH), solanu (SOL), XRP a USD Coin (USDC), teda stablecoin, ktorý je naviazaný na americký dolár.
Služba je určená inštitúciám, správcom firemnej hotovosti (corporate treasury), fondom a majetným fyzickým osobám. Všetci klienti musia pred prvým obchodom prejsť overením podľa pravidiel proti praniu špinavých peňazí.
Viac informácií o službe: crypto4me.eu/sk/otc-desk
Crypto4me umožňuje nákup podporovaných kryptoaktív vrátane bitcoinu, etheru a SOL. V súlade s prísnymi podmienkami európskej licencie MiCA uplatňuje spoločnosť dôsledné bezpečnostné opatrenia pri obchodovaní aj pri úschove kryptomien v peňaženkách a využíva aj ďalšie ochranné prvky, ako sú viacfaktorové overovanie klientov, šifrovanie a pravidelné penetračné testy.
Službu crypto4me prevádzkuje spoločnosť Madison Six j. s. a. Tá je od 18. decembra 2025 držiteľom povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív, ktoré jej udelila Národná banka Slovenska pod číslom 100-001-025-213 v súlade s nariadením MiCA (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami, a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937). Na základe tejto licencie je zároveň oprávnená poskytovať služby v oblasti kryptomien cezhranične v celej EÚ/EHP.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké nákupy kryptomien za pevnú cenu: crypto4me otvára investorom transparentný OTC Desk © SITA Všetky práva vyhradené.
Kryptomenová služba crypto4me, ktorú prevádzkuje spoločnosť Madison Six s licenciou podľa európskeho nariadenia MiCA, spustila službu OTC Desk na mimoburzové obchodovanie, a to pre objednávky od 250 000 eur. Služba je úplne transparentná: klient dostane na celý objem jednu záväznú cenu a platí transakčný poplatok vo výške 1,20 % z hodnoty transakcie. Ponúkaná cena zahŕňa aj maržu k spreadu vo výške 0,40 %.
"Kto chce kúpiť alebo predať kryptomeny za státisíce eur, naráža na bežnej burze na praktický problém. Veľká objednávka sa môže realizovať postupne v závislosti od dostupnej likvidity na trhu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výslednú cenu. Pri nákupe sa jednotlivé časti objednávky môžu realizovať za postupne menej výhodné ceny, zatiaľ čo pri predaji môže byť vývoj ceny opačný. Výsledná priemerná cena tak môže byť menej výhodná než tá, ktorú investor pôvodne videl na obrazovke. Ponúkame vopred stanovenú cenu a jednotný poplatok pre všetkých klientov," povedal pri uvedení služby OTC Desk na trh Miloš Mázor, generálny riaditeľ Madison Six.
Transakcia prebieha tak, že si klient vyžiada cenovú ponuku na celú sumu a obchod uzavrie za vopred známu cenu. Tá vzniká ako objemovo vážený priemer ponúk od viacerých poskytovateľov likvidity a zahŕňa maržu k spreadu vo výške 0,40 %.
Cenová ponuka prichádza v priebehu niekoľkých sekúnd a platí sedem sekúnd. Po potvrdení klientom je pokyn bezodkladne odovzdaný na vykonanie. Samotné vyrovnanie transakcie prebieha rýchlo, jeho presné trvanie závisí od podmienok konkrétnej transakcie a súvisiacich technických a prevádzkových okolností. Ponuka zahŕňa bitcoin (BTC), ether (ETH), solanu (SOL), XRP a USD Coin (USDC), teda stablecoin, ktorý je naviazaný na americký dolár.
Služba je určená inštitúciám, správcom firemnej hotovosti (corporate treasury), fondom a majetným fyzickým osobám. Všetci klienti musia pred prvým obchodom prejsť overením podľa pravidiel proti praniu špinavých peňazí.
Viac informácií o službe: crypto4me.eu/sk/otc-desk
Licencované služby s kryptoaktívami v Crypto4me
Crypto4me umožňuje nákup podporovaných kryptoaktív vrátane bitcoinu, etheru a SOL. V súlade s prísnymi podmienkami európskej licencie MiCA uplatňuje spoločnosť dôsledné bezpečnostné opatrenia pri obchodovaní aj pri úschove kryptomien v peňaženkách a využíva aj ďalšie ochranné prvky, ako sú viacfaktorové overovanie klientov, šifrovanie a pravidelné penetračné testy.
Službu crypto4me prevádzkuje spoločnosť Madison Six j. s. a. Tá je od 18. decembra 2025 držiteľom povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív, ktoré jej udelila Národná banka Slovenska pod číslom 100-001-025-213 v súlade s nariadením MiCA (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami, a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937). Na základe tejto licencie je zároveň oprávnená poskytovať služby v oblasti kryptomien cezhranične v celej EÚ/EHP.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľké nákupy kryptomien za pevnú cenu: crypto4me otvára investorom transparentný OTC Desk © SITA Všetky práva vyhradené.
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