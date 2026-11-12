Ďalší vyhadzov trénera v Premier League. Po Carrickovi sa nedobrovoľne porúča aj kouč Crystal Palace
Štyridsaťsedemročný Pierre Sage, ktorý v minulosti trénoval Lens a Lyon, stál pred náročnou úlohou nahradiť Olivera Glasnera. Klub Crystal Palace odvolal ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Štyridsaťsedemročný Pierre Sage, ktorý v minulosti trénoval Lens a Lyon, stál pred náročnou úlohou nahradiť Olivera Glasnera.
Klub Crystal Palace odvolal francúzskeho trénera Pierrea Sagea po iba piatich mesiacoch vo funkcii, pričom tím sa momentálne nachádza na poslednom mieste v Premier League.
Prehra 1:3 s Liverpoolom bola pre celok už štvrtou v rade v ligovej súťaži, v ktorej mužstvo vyhralo len dva z úvodných desiatich zápasov. Zároveň má najhoršiu obranu v lige – v doterajšom priebehu inkasovalo už 24 gólov.
V tabuľke Európskej ligy, ktorá zahŕňa 36 tímov, patrí Crystal Palace 21. priečka s bilanciou jednej výhry zo štyroch odohraných duelov.
"Futbalový klub Crystal Palace potvrdzuje, že Pierre Sage skončil na pozícii hlavného kouča," uvádza sa vo vyhlásení. Ďalej sa tam píše, že odchádzajú aj traja členovia jeho realizačného tímu – Jamal Alioui, Damien Della Santa a Sandy Guichard.
"Tím ďakuje Pierrovi a jeho spolupracovníkom za ich úsilie počas pôsobenia v južnom Londýne a želá im veľa úspechov v budúcnosti. Informácie o procese výberu nového kormidelníka budú zverejnené v pravý čas," dodal klub.
Ako možný nástupca Sagea sa spomína Thomas Frank, bývalý tréner Brentfordu a Tottenhamu. Ak by k tomu došlo, pre tohto Dána by išlo už o tretí londýnsky klub, ktorý by viedol.
Štyridsaťsedemročný Sage, ktorý v minulosti trénoval Lens a Lyon, stál pred náročnou úlohou nahradiť Olivera Glasnera. Ten bol najúspešnejším koučom v histórii Crystal Palace, keď v minulej sezóne doviedol tím k zisku prvých významných trofejí – víťazstvu v FA Cupe a Európskej konferenčnej lige UEFA.
Rakúsky kouč po skončení ročníka odišiel, keď sa rozhodol nepredĺžiť zmluvu po nezhodách ohľadom prestupovej politiky klubu. Následne zamieril ku konkurentovi z Premier League - Nottinghamu Forest. Sage v minulej sezóne priviedol Lens k prvému triumfu vo Francúzskom pohári, pričom v Ligue 1 skončil tento severofrancúzsky tím na druhom mieste za Parížom Saint-Germain. V Crystal Palace však bola situácia úplne odlišná - počas jeho pôsobenia utrpel tím napríklad debakel 0:5 od Brightonu v rámci Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Ďalší vyhadzov trénera v Premier League. Po Carrickovi sa nedobrovoľne porúča aj kouč Crystal Palace © SITA Všetky práva vyhradené.
Klub Crystal Palace odvolal francúzskeho trénera Pierrea Sagea po iba piatich mesiacoch vo funkcii, pričom tím sa momentálne nachádza na poslednom mieste v Premier League.
Prehra 1:3 s Liverpoolom bola pre celok už štvrtou v rade v ligovej súťaži, v ktorej mužstvo vyhralo len dva z úvodných desiatich zápasov. Zároveň má najhoršiu obranu v lige – v doterajšom priebehu inkasovalo už 24 gólov.
V tabuľke Európskej ligy, ktorá zahŕňa 36 tímov, patrí Crystal Palace 21. priečka s bilanciou jednej výhry zo štyroch odohraných duelov.
Kto ho nahradí?
"Futbalový klub Crystal Palace potvrdzuje, že Pierre Sage skončil na pozícii hlavného kouča," uvádza sa vo vyhlásení. Ďalej sa tam píše, že odchádzajú aj traja členovia jeho realizačného tímu – Jamal Alioui, Damien Della Santa a Sandy Guichard.
"Tím ďakuje Pierrovi a jeho spolupracovníkom za ich úsilie počas pôsobenia v južnom Londýne a želá im veľa úspechov v budúcnosti. Informácie o procese výberu nového kormidelníka budú zverejnené v pravý čas," dodal klub.
Ako možný nástupca Sagea sa spomína Thomas Frank, bývalý tréner Brentfordu a Tottenhamu. Ak by k tomu došlo, pre tohto Dána by išlo už o tretí londýnsky klub, ktorý by viedol.
Náročná úloha
Štyridsaťsedemročný Sage, ktorý v minulosti trénoval Lens a Lyon, stál pred náročnou úlohou nahradiť Olivera Glasnera. Ten bol najúspešnejším koučom v histórii Crystal Palace, keď v minulej sezóne doviedol tím k zisku prvých významných trofejí – víťazstvu v FA Cupe a Európskej konferenčnej lige UEFA.
Rakúsky kouč po skončení ročníka odišiel, keď sa rozhodol nepredĺžiť zmluvu po nezhodách ohľadom prestupovej politiky klubu. Následne zamieril ku konkurentovi z Premier League - Nottinghamu Forest. Sage v minulej sezóne priviedol Lens k prvému triumfu vo Francúzskom pohári, pričom v Ligue 1 skončil tento severofrancúzsky tím na druhom mieste za Parížom Saint-Germain. V Crystal Palace však bola situácia úplne odlišná - počas jeho pôsobenia utrpel tím napríklad debakel 0:5 od Brightonu v rámci Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Ďalší vyhadzov trénera v Premier League. Po Carrickovi sa nedobrovoľne porúča aj kouč Crystal Palace © SITA Všetky práva vyhradené.
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