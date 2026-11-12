Streľba neďaleko Bieleho domu vo Washingtone si vyžiadala jednu obeť a štyroch zranených – FOTO
Útočník sa podľa polície zabarikádoval v budove nad fitnescentrom, kde sa strieľalo. Bezpečnostné zložky uzavreli okolité ulice. Najmenej jeden človek zahynul a ďalší ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Útočník sa podľa polície zabarikádoval v budove nad fitnescentrom, kde sa strieľalo. Bezpečnostné zložky uzavreli okolité ulice.
Streľba vypukla počas rannej dopravnej špičky v okolí fitnescentra VIDA Fitness na 15. ulici. Na miesto okamžite dorazili desiatky policajných vozidiel, zásahové jednotky a federálni agenti. „V priestoroch fitnescentra a pred ním sa strieľalo. Viacerých ľudí zasiahli výstrely. Nevstupujte do tejto oblasti,“ upozornila členka mestskej rady Brooke Pintová.
Podľa televízie NBC Washington polícia potvrdila jedného mŕtveho a štyroch zranených, ktorých previezli do nemocníc. Útočník sa údajne zabarikádoval na jednom z vyšších poschodí obytného domu nad fitnescentrom. Polícia vyzvala obyvateľov okolitých budov, aby zostali vnútri a nevychádzali na ulicu. Viaceré blízke školy zaviedli bezpečnostné opatrenia.
Jeden zo svedkov Michael Carney uviedol, že počas cvičenia na bežeckom páse začul výstrel a následne uvidel postreleného človeka. „Všetci sa skrývali za kvetináčmi a ďalšími predmetmi,“ opísal situáciu.
Zdroj: SITA.sk - Streľba neďaleko Bieleho domu vo Washingtone si vyžiadala jednu obeť a štyroch zranených – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej jeden človek zahynul a ďalší štyria utrpeli zranenia pri štvrtkovej streľbe v centre amerického hlavného mesta Washington, približne 1,6 kilometra od Bieleho domu. Polícia spustila rozsiahlu bezpečnostnú operáciu v štvrti Logan Circle, kde sa podozrivý útočník podľa najnovších informácií zabarikádoval v budove.
Podľa televízie NBC Washington polícia potvrdila jedného mŕtveho a štyroch zranených, ktorých previezli do nemocníc. Útočník sa údajne zabarikádoval na jednom z vyšších poschodí obytného domu nad fitnescentrom. Polícia vyzvala obyvateľov okolitých budov, aby zostali vnútri a nevychádzali na ulicu. Viaceré blízke školy zaviedli bezpečnostné opatrenia.
Jeden zo svedkov Michael Carney uviedol, že počas cvičenia na bežeckom páse začul výstrel a následne uvidel postreleného človeka. „Všetci sa skrývali za kvetináčmi a ďalšími predmetmi,“ opísal situáciu.
Zdroj: SITA.sk - Streľba neďaleko Bieleho domu vo Washingtone si vyžiadala jednu obeť a štyroch zranených – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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