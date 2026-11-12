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Zamestnanca katastra obvinili pre korupciu, páchateľa zadržali po prevzatí peňazí

Časť požadovanej sumy prevzal v hotovosti, zvyšok žiadal poukázať na bankový účet. Akcia, ktorú vykonala v stredu 11. novembra Protikorupčná jednotka

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12.11.2026 (SITA.sk) - Časť požadovanej sumy prevzal v hotovosti, zvyšok žiadal poukázať na bankový účet.

Akcia, ktorú vykonala v stredu 11. novembra Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite v Košiciach, vyústila do vznesenia obvinenia zamestnancovi katastra zo zločinu prijímania úplatku.

Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, obvinený na osobnom stretnutí žiadal finančnú odmenu za vybavenie piatich návrhov na vklad do katastra, ako aj za poskytnutie údajov zo zbierky listín katastra.

Časť požadovanej sumy prevzal v hotovosti, zvyšok žiadal poukázať na bankový účet. Policajti dotyčného zadržali bezprostredne po odovzdaní a prevzatí hotovosti, ktorú podľa uznesenia o vznesení obvinenia prijal ako úplatok.

„Vyšetrovateľka predloží prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Dôvodom je obava, že by mohol ovplyvňovať svedkov, mariť vyšetrovanie alebo pokračovať v trestnej činnosti," uviedol policajný hovorca Lukáš Pecek. Doplnil, že o ďalšom vývoji prípadu bude polícia informovať keď to procesná situácia umožní.

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Zdroj: SITA.sk - Zamestnanca katastra obvinili pre korupciu, páchateľa zadržali po prevzatí peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.

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