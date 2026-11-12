dm pomáha priniesť radosť seniorom
V e-shope mojadm.sk si krabičky pre vianočnú zbierku Koľko Lásky vyskladáte pár klikmi. Vianoce sú časom blízkosti, no pre mnohých seniorov v zariadeniach sociálnych služieb bývajú ...
12.11.2026 (SITA.sk) - V e-shope mojadm.sk si krabičky pre vianočnú zbierku Koľko Lásky vyskladáte pár klikmi.
Vianoce sú časom blízkosti, no pre mnohých seniorov v zariadeniach sociálnych služieb bývajú najosamelejším obdobím v roku. dm drogerie markt preto aj tieto sviatky pokračuje v spolupráci s občianskym združením Koľko Lásky a zapája sa do obľúbenej celoslovenskej výzvy "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok?". dm opätovne združeniu venuje 10 000 kusov produktov, ktorými sa budú dopĺňať vianočné krabičky pre seniorov. Zákazníkom na e-shope mojadm.sk navyše ponúka možnosť inšpirovať sa vhodnými produktami, prípadne si z nich rovno vyskladať darčekový balíček, ktorým môžu osamelých seniorov obdarovať.
Do celoslovenskej výzvy sa každoročne zapájajú desaťtisíce ľudí, rodín, škôl aj firiem, vďaka čomu sa podarí naplniť a rozdať seniorom viac než 70 000 vianočných krabičiek.
Každý balíček pripravený z lásky má spĺňať osvedčené pravidlá: musí tam byť niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca. Aj napriek veľkej snahe darcov sa však medzi odovzdanými krabicami nájdu také, v ktorých niektorá z položiek – najmä drogéria či drobné maškrty – chýba. A práve tu prichádza s pomocou dm.
"Veľmi si vážime dôveru a pokračovanie tejto zmysluplnej a peknej spolupráce. Aby koordinátori nemuseli chýbajúce položky dokupovať z vlastných zdrojov, opäť venujeme 10 000 produktov z nášho sortimentu, vďaka čomu bude každá odovzdaná krabička skutočne kompletná a plná radosti," uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Pre tých, ktorí nemajú čas hľadať vhodné darčeky po predajniach, pripravila dm na svojej stránke špeciálnu sekciu. Zákazníci si môžu obsah krabičky pohodlne vyskladať online prostredníctvom hotových tematických inšpirácií spĺňajúcich všetky odporúčania výzvy:
Hotovú krabičku stačí zabaliť a v termíne od 20. novembra do 4. decembra 2026 odovzdať na najbližšom oficiálnom zbernom mieste združenia.
Výzva s krabicami od topánok odštartovala v roku 2018 a odvtedy priniesla darčeky už viac ako 460 000 seniorom. Združenie Koľko Lásky osamelosť a sociálnu izoláciu seniorov rieši systematicky počas celého roka.
Jednou z ďalších aktivít združenia je napr. projekt HRDINA, ktorý prepája školákov so seniormi v sociálnych zariadeniach. Z ich návštev a hier sa stávajú skutočné hrejivé medzigeneračné vzťahy. dm podporila tento projekt sumou 10 000 € v rámci svojej iniciatívy Na budúcnosti nám záleží.
Zdroj: event2all.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm pomáha priniesť radosť seniorom © SITA Všetky práva vyhradené.
Vianoce sú časom blízkosti, no pre mnohých seniorov v zariadeniach sociálnych služieb bývajú najosamelejším obdobím v roku. dm drogerie markt preto aj tieto sviatky pokračuje v spolupráci s občianskym združením Koľko Lásky a zapája sa do obľúbenej celoslovenskej výzvy "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok?". dm opätovne združeniu venuje 10 000 kusov produktov, ktorými sa budú dopĺňať vianočné krabičky pre seniorov. Zákazníkom na e-shope mojadm.sk navyše ponúka možnosť inšpirovať sa vhodnými produktami, prípadne si z nich rovno vyskladať darčekový balíček, ktorým môžu osamelých seniorov obdarovať.
Do celoslovenskej výzvy sa každoročne zapájajú desaťtisíce ľudí, rodín, škôl aj firiem, vďaka čomu sa podarí naplniť a rozdať seniorom viac než 70 000 vianočných krabičiek.
Každý balíček pripravený z lásky má spĺňať osvedčené pravidlá: musí tam byť niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca. Aj napriek veľkej snahe darcov sa však medzi odovzdanými krabicami nájdu také, v ktorých niektorá z položiek – najmä drogéria či drobné maškrty – chýba. A práve tu prichádza s pomocou dm.
"Veľmi si vážime dôveru a pokračovanie tejto zmysluplnej a peknej spolupráce. Aby koordinátori nemuseli chýbajúce položky dokupovať z vlastných zdrojov, opäť venujeme 10 000 produktov z nášho sortimentu, vďaka čomu bude každá odovzdaná krabička skutočne kompletná a plná radosti," uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Balíčky jedným klikom
Pre tých, ktorí nemajú čas hľadať vhodné darčeky po predajniach, pripravila dm na svojej stránke špeciálnu sekciu. Zákazníci si môžu obsah krabičky pohodlne vyskladať online prostredníctvom hotových tematických inšpirácií spĺňajúcich všetky odporúčania výzvy:
- Pre nežné duše (obsahuje napr. dmBio ovocno-bylinný čaj, mandľové telové mlieko Balea, turban na vlasy či kreatívny box Profissimo),
- Pre milovníkov pohody (horká čokoláda a cícerové lupienky dmBio, zimný čaj, hrejivá maska na ruky Balea či masážna kefka),
- Pre večne aktívnych (bylinný čaj, masážna loptička, rakytníkový telový peeling alverde NATURKOSMETIK či jednorazový fotoaparát),
- Pre vždy usmiatych (jemné maškrty, ovocný čaj, voňavé tekuté mydlo Balea, balzam na pery a veselé drobnosti).
Hotovú krabičku stačí zabaliť a v termíne od 20. novembra do 4. decembra 2026 odovzdať na najbližšom oficiálnom zbernom mieste združenia.
Podpora seniorov počas celého roka
Výzva s krabicami od topánok odštartovala v roku 2018 a odvtedy priniesla darčeky už viac ako 460 000 seniorom. Združenie Koľko Lásky osamelosť a sociálnu izoláciu seniorov rieši systematicky počas celého roka.
Jednou z ďalších aktivít združenia je napr. projekt HRDINA, ktorý prepája školákov so seniormi v sociálnych zariadeniach. Z ich návštev a hier sa stávajú skutočné hrejivé medzigeneračné vzťahy. dm podporila tento projekt sumou 10 000 € v rámci svojej iniciatívy Na budúcnosti nám záleží.
Zdroj: event2all.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - dm pomáha priniesť radosť seniorom © SITA Všetky práva vyhradené.
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