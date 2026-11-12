Jediné, čo za Ficovej vlády rastie, sú účty za oslavy. Koalícia plánuje podľa liberálov minúť na slávnosti vyše 860-tisíc eur
Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica (Smer-SD), že v čase konsolidácie, ktorú znášajú obyčajní ľudia, plánuje vo volebnom roku viac ako 20 osláv a podujatí. Liberáli ostro kritizujú ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica (Smer-SD), že v čase konsolidácie, ktorú znášajú obyčajní ľudia, plánuje vo volebnom roku viac ako 20 osláv a podujatí.
Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica (Smer-SD), že v čase konsolidácie, ktorú znášajú obyčajní ľudia, plánuje vo volebnom roku viac ako 20 osláv a podujatí za 861-tisíc eur. Zákazku pritom získala spoločnosť Lifepark, ktorá je pravidelným dodávateľom štátnych osláv.
Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) ide o neprijateľné plytvanie verejnými peniazmi. Strana preto opäť predloží návrh na limit 100-tisíc eur na štátne oslavy. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) kritizuje, že kým vláda ľuďom zvyšuje dane a káže im uťahovať si opasky, sama si na volebný rok objednala oslavy za stovky tisíc eur.
„A zákazku opäť získala tá istá firma. Lifepark pred rokom 2024 nemal s ministerstvami žiadne významnejšie zmluvy, dnes je dvorným dodávateľom osláv tejto vlády pre úrad vlády, rezort vnútra aj obrany. Jeho zisk za dva roky vzrástol osemnásobne na 1,23 milióna eur,“ upozornil poslanec a podotkol, že len za jeden galavečer na Devíne, na ktorý ani nepustili verejnosť, si táto firma zarobila viac ako 240-tisíc eur.
„Policajtom chýbajú funkčné autá a peniaze na opravy, ale na pódiá, svetlá a hostesky sa peniaze nájdu vždy. Jediné, čo za tejto vlády spoľahlivo rastie, sú účty za oslavy. Toto je absolútne neprijateľné,“ zdôraznil Krúpa.
Suma za oslavy v budúcom roku sa pritom môže podľa liberálov vyšplhať aj nad milión eur. Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) tvrdí, že si v skutočnosti Fico len organizuje predvolebnú kampaň za peniaze daňových poplatníkov.
„Po rokoch zrazu oživuje aj Deň otvorených dverí Úradu vlády SR, pričom 861-tisíc eur je len pódium, stoličky a ozvučenie. Program a účinkujúcich zaplatíme zvlášť, takže konečný účet bude ešte vyšší,“ upozornila poslankyňa, ktorá v tejto súvislosti predložila návrh, aby štátne oslavy mali limit 100-tisíc eur.
„Nie je normálne, aby si vládni predstavitelia organizovali papalášske oslavy v čase, keď ľuďom kážu šetriť. Tento návrh podáme znova. A keď túto vládu vymeníme, takéto nezmyselné rozhadzovanie a míňanie peňazí zastavíme,“ uzavrela Holečková.
Zdroj: SITA.sk - Jediné, čo za Ficovej vlády rastie, sú účty za oslavy. Koalícia plánuje podľa liberálov minúť na slávnosti vyše 860-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Liberáli ostro kritizujú vládu Roberta Fica (Smer-SD), že v čase konsolidácie, ktorú znášajú obyčajní ľudia, plánuje vo volebnom roku viac ako 20 osláv a podujatí za 861-tisíc eur. Zákazku pritom získala spoločnosť Lifepark, ktorá je pravidelným dodávateľom štátnych osláv.
Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) ide o neprijateľné plytvanie verejnými peniazmi. Strana preto opäť predloží návrh na limit 100-tisíc eur na štátne oslavy. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) kritizuje, že kým vláda ľuďom zvyšuje dane a káže im uťahovať si opasky, sama si na volebný rok objednala oslavy za stovky tisíc eur.
Jediné, čo rastie, sú účty za oslavy
„A zákazku opäť získala tá istá firma. Lifepark pred rokom 2024 nemal s ministerstvami žiadne významnejšie zmluvy, dnes je dvorným dodávateľom osláv tejto vlády pre úrad vlády, rezort vnútra aj obrany. Jeho zisk za dva roky vzrástol osemnásobne na 1,23 milióna eur,“ upozornil poslanec a podotkol, že len za jeden galavečer na Devíne, na ktorý ani nepustili verejnosť, si táto firma zarobila viac ako 240-tisíc eur.
„Policajtom chýbajú funkčné autá a peniaze na opravy, ale na pódiá, svetlá a hostesky sa peniaze nájdu vždy. Jediné, čo za tejto vlády spoľahlivo rastie, sú účty za oslavy. Toto je absolútne neprijateľné,“ zdôraznil Krúpa.
Stotisícový limit na oslavy
Suma za oslavy v budúcom roku sa pritom môže podľa liberálov vyšplhať aj nad milión eur. Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) tvrdí, že si v skutočnosti Fico len organizuje predvolebnú kampaň za peniaze daňových poplatníkov.
„Po rokoch zrazu oživuje aj Deň otvorených dverí Úradu vlády SR, pričom 861-tisíc eur je len pódium, stoličky a ozvučenie. Program a účinkujúcich zaplatíme zvlášť, takže konečný účet bude ešte vyšší,“ upozornila poslankyňa, ktorá v tejto súvislosti predložila návrh, aby štátne oslavy mali limit 100-tisíc eur.
„Nie je normálne, aby si vládni predstavitelia organizovali papalášske oslavy v čase, keď ľuďom kážu šetriť. Tento návrh podáme znova. A keď túto vládu vymeníme, takéto nezmyselné rozhadzovanie a míňanie peňazí zastavíme,“ uzavrela Holečková.
Zdroj: SITA.sk - Jediné, čo za Ficovej vlády rastie, sú účty za oslavy. Koalícia plánuje podľa liberálov minúť na slávnosti vyše 860-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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