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Trump vyhlásil, že Spojené štáty žiadnu dohodu s Iránom nepotrebujú

Americký prezident odvolal viceprezidenta Vancea z rokovaní s Teheránom, jeho vyjadrenia vyvolali rast cien ropy. Americký prezident Donald ...

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12.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident odvolal viceprezidenta Vancea z rokovaní s Teheránom, jeho vyjadrenia vyvolali rast cien ropy.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty nepotrebujú uzavrieť dohodu s Iránom o ukončení vojny.


Viceprezidentovi JD Vanceovi zároveň nariadil, aby sa namiesto diplomatických rokovaní naplno venoval boju proti podvodom a korupcii v USA.



Trump má peniaze aj prieliv


„Nepotrebujeme dohodu s Iránom. Tie časy sú už dávno preč. Máme ich peniaze, stovky miliárd dolárov, a máme aj ich prieliv!“ napísal Trump na platforme Truth Social.

Prezident tým narážal na Hormuzský prieliv, strategickú námornú trasu, ktorej blokovanie Iránom spôsobilo prudký rast svetových cien energií. Trumpove tvrdenia o americkej kontrole prielivu však neboli nezávisle potvrdené.

Vance váhal


Prezidentovo vyjadrenie prišlo krátko po správe denníka The Wall Street Journal, podľa ktorej Vance zvažoval osobné rokovania s vysokopostaveným iránskym bezpečnostným predstaviteľom. Trump mu údajne už udelil oprávnenie obnoviť diplomatické kontakty.

Vance pritom po drvivej porážke republikánov v novembrových kongresových voľbách otvorene kritizoval dôsledky konfliktu.

„Dôvodom našej prehry je vojna. Každý vie, prečo sme prehrali,“ vyhlásil viceprezident.

Vojna a ceny ropy


Vojna, ktorú Spojené štáty a Izrael rozpútali koncom februára, výrazne zvýšila ceny pohonných látok a prehĺbila nespokojnosť amerických voličov.

Po Trumpovom najnovšom vyjadrení ceny ropy vzrástli, zatiaľ čo termínové kontrakty na americké akciové indexy ďalej oslabili.


Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil, že Spojené štáty žiadnu dohodu s Iránom nepotrebujú © SITA Všetky práva vyhradené.

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