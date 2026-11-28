Občianske organizácie vyzývajú Pellegriniho, aby vetoval zrušenie voľby poštou zo zahraničia
Organizácie argumentujú v prospech zachovania voľby poštou viacerými argumentmi. Občianske organizácie i krajania v zahraničí vyzývajú prezidenta
28.11.2026 (SITA.sk) - Organizácie argumentujú v prospech zachovania voľby poštou viacerými argumentmi.
Občianske organizácie i krajania v zahraničí vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu volebného zákona o rušení voľby poštou zo zahraničia. Apelujú na jej vetovanie a požadujú zachovanie voľby poštou zo zahraničia. Pod výzvou zverejnenou na stránke občianskeho združenia MEMO 98 sú uvedené desiatky organizácií občianskej spoločnosti i predstavitelia krajanov žijúcich v zahraničí.
Je medzi nimi napríklad platforma Nie v našom meste, Nadácia otvorenej spoločnosti, Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, iniciatíva Chcem tu ostať, Inštitút pre verejné otázky, Nadácia Milana Šimečku, Karpatská nadácia, či vydavateľstvá Absynt a Artforum, ale aj Liga za duševné zdravie SR a mnohé ďalšie. Rušenie voľby poštou zo zahraničia, ktoré pred niekoľkými dňami schválil parlament, považujú za alarmujúci krok späť oslabujúci slovenskú demokraciu.
„Rozhodnutie bez presvedčivého vecného odôvodnenia sťažuje desaťtisícom občanov uplatnenie volebného práva,” uviedli. Obrátili sa teda na prezidenta s apelom na vetovanie novely. Ak sa rozhodne zákon podpísať, prípadne parlament prelomí jeho veto, vyzývame Pellegriniho, aby sa obrátil na Ústavný súd SR a požadoval preskúmanie ústavnosti predmetných ustanovení a zároveň navrhol pozastavenie ich účinnosti.
Organizácie pripomenuli, že v Národnej rade SR 79 poslancov schválilo novelu volebného zákona, ktorou sa ruší voľba poštou zo zahraničia a nahrádza ju osobné hlasovanie na zastupiteľských úradoch a ďalších určených miestach. Predkladateľmi návrhu bolo 41 poslancov strany Smer-SD.
„Rozhodnutie prišlo po mesiacoch politických sporov a podľa nášho názoru aj za cenu flagrantného porušenia zákona o rokovacom poriadku NR SR (č. 350/1996 Z.z.). Po tom, ako návrh 11. novembra druhýkrát „prepadol“ pre neprítomnosť navrhovateľa, sa jeho ďalšie prerokovanie malo v zmysle zákona uskutočniť až o 6 mesiacov. Koalícia však rozhodnutím Ústavnoprávneho výboru presadila stanovisko, ktoré umožnilo v rokovaní pokračovať okamžite na prebiehajúcej schôdzi. Spôsob prijímania zákonov, tých upravujúcich volebné pravidlá predovšetkým, musí posilňovať dôveru v ich zákonnosť. Zvolený postup ju zásadne oslabuje,” tvrdia organizácie.
Organizácie argumentujú v prospech zachovania voľby poštou viacerými argumentmi. Spomínajú napríklad, že proti jej využívaniu či uplatňovaniu neexistujú žiadne relevantné sťažnosti, či už na Ústavnom súde SR, alebo na Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán či Ministerstve vnútra SR.
Rovnako poukázali aj na nárast využívania voľby poštou, kým v roku 2006 ju využilo približne 3 500 občanov, v ostatných parlamentných voľbách v roku 2023 išlo o takmer 59-tisíc a využili ju vtedy občania zo 104 krajín. „Vláda voľbu poštou vo svojom programovom vyhlásení sľúbila rozšíriť aj na prezidentské voľby, nie ju rušiť,” pripomenuli organizácie. Argumentujú aj tým, že ide o všeobecne rozšírený inštitút, ktorý majú aj mnohé krajiny v Európskej únii, prípadne ju postupne zavádzajú a zatiaľ len jeden štát EÚ voľbu poštou zo zahraničia doteraz odvolal, a to Poľsko v roku 2018, no opätovne prijatá bola na jeseň 2025, avšak prezident Nawrocki ju vetoval.
Ďalším argumentom organizácií v prospech voľby poštou je aj to, že volebné misie OBSE/ODIHR, ktoré pozorovali parlamentné voľby na Slovensku po zavedení voľby poštou, nemali proti nej žiadne námietky. ODIHR misia v roku 2023 dokonca pochválila zlepšenú implementáciu voľby poštou.
„Doplnená správa Benátskej komisie o voľbe zo zahraničia (Updated Report on Out-of-Country Voting z roku 2026) hovorí, okrem iného, že ak “štát zaviedol systém, ktorý občanom umožňuje voliť zo zahraničia, musí ho regulovať v súlade s medzinárodnými normami, najmä so zásadami rovnosti a nediskriminácie”. Ako uvádza spomenutá Doplnená správa Benátskej komisie, existujú viaceré možnosti, ako posilniť garancie tajnosti a priamosti voľby poštou - volič je v niektorých krajinách povinný pripojiť podpísané vyhlásenie, v ktorom potvrdí, že hlas posiela osobne a tajne, prípadne je povinný do spätnej obálky spolu s hlasovacím lístkom vložiť fotokópiu svojho identifikačného preukazu, resp. pasu,” uviedli organizácie. Poukazujú aj na to, že novela volebného zákona nadobudne účinnosť od 1. januára 2027, čiže zhruba deväť mesiacov pred najneskorším možným termínom parlamentných volieb.
Nahradenie voľby poštou výlučne osobným hlasovaním podľa organizácií vytvára nové finančné, časové a praktické prekážky a pre mnohých občanov prinesie cestovanie na veľké vzdialenosti, výdavky, potrebu pracovného voľna alebo zabezpečenie starostlivosti o deti.
„Osobitne zasiahne ľudí so zdravotnými obmedzeniami, nižšími príjmami a tých, ktorí žijú ďaleko od volebných miest. Formálna možnosť voliť zo zahraničia preto sama osebe nezaručuje, že ju občania dokážu aj reálne využiť,” zdôraznili. Hlasovanie na zastupiteľských úradoch by podľa nich malo byť doplnkovou možnosťou, ktorá občanom rozšíri možnosti volenia.
„Úlohou štátu je vytvárať podmienky na účasť občanov na voľbách. Utorkové rozhodnutie koaličných poslancov ide opačným smerom, tieto podmienky komplikuje. Volebné právo patrí všetkým občanom bez ohľadu na to, kde žijú a koho volia. Vyzývame prezidenta, aby sa postavil na jeho ochranu,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Občianske organizácie vyzývajú Pellegriniho, aby vetoval zrušenie voľby poštou zo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
Občianske organizácie i krajania v zahraničí vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu volebného zákona o rušení voľby poštou zo zahraničia. Apelujú na jej vetovanie a požadujú zachovanie voľby poštou zo zahraničia. Pod výzvou zverejnenou na stránke občianskeho združenia MEMO 98 sú uvedené desiatky organizácií občianskej spoločnosti i predstavitelia krajanov žijúcich v zahraničí.
Vetovanie novely
Je medzi nimi napríklad platforma Nie v našom meste, Nadácia otvorenej spoločnosti, Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, iniciatíva Chcem tu ostať, Inštitút pre verejné otázky, Nadácia Milana Šimečku, Karpatská nadácia, či vydavateľstvá Absynt a Artforum, ale aj Liga za duševné zdravie SR a mnohé ďalšie. Rušenie voľby poštou zo zahraničia, ktoré pred niekoľkými dňami schválil parlament, považujú za alarmujúci krok späť oslabujúci slovenskú demokraciu.
„Rozhodnutie bez presvedčivého vecného odôvodnenia sťažuje desaťtisícom občanov uplatnenie volebného práva,” uviedli. Obrátili sa teda na prezidenta s apelom na vetovanie novely. Ak sa rozhodne zákon podpísať, prípadne parlament prelomí jeho veto, vyzývame Pellegriniho, aby sa obrátil na Ústavný súd SR a požadoval preskúmanie ústavnosti predmetných ustanovení a zároveň navrhol pozastavenie ich účinnosti.
Organizácie pripomenuli, že v Národnej rade SR 79 poslancov schválilo novelu volebného zákona, ktorou sa ruší voľba poštou zo zahraničia a nahrádza ju osobné hlasovanie na zastupiteľských úradoch a ďalších určených miestach. Predkladateľmi návrhu bolo 41 poslancov strany Smer-SD.
„Rozhodnutie prišlo po mesiacoch politických sporov a podľa nášho názoru aj za cenu flagrantného porušenia zákona o rokovacom poriadku NR SR (č. 350/1996 Z.z.). Po tom, ako návrh 11. novembra druhýkrát „prepadol“ pre neprítomnosť navrhovateľa, sa jeho ďalšie prerokovanie malo v zmysle zákona uskutočniť až o 6 mesiacov. Koalícia však rozhodnutím Ústavnoprávneho výboru presadila stanovisko, ktoré umožnilo v rokovaní pokračovať okamžite na prebiehajúcej schôdzi. Spôsob prijímania zákonov, tých upravujúcich volebné pravidlá predovšetkým, musí posilňovať dôveru v ich zákonnosť. Zvolený postup ju zásadne oslabuje,” tvrdia organizácie.
Nárast využívania voľby poštou
Organizácie argumentujú v prospech zachovania voľby poštou viacerými argumentmi. Spomínajú napríklad, že proti jej využívaniu či uplatňovaniu neexistujú žiadne relevantné sťažnosti, či už na Ústavnom súde SR, alebo na Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán či Ministerstve vnútra SR.
Rovnako poukázali aj na nárast využívania voľby poštou, kým v roku 2006 ju využilo približne 3 500 občanov, v ostatných parlamentných voľbách v roku 2023 išlo o takmer 59-tisíc a využili ju vtedy občania zo 104 krajín. „Vláda voľbu poštou vo svojom programovom vyhlásení sľúbila rozšíriť aj na prezidentské voľby, nie ju rušiť,” pripomenuli organizácie. Argumentujú aj tým, že ide o všeobecne rozšírený inštitút, ktorý majú aj mnohé krajiny v Európskej únii, prípadne ju postupne zavádzajú a zatiaľ len jeden štát EÚ voľbu poštou zo zahraničia doteraz odvolal, a to Poľsko v roku 2018, no opätovne prijatá bola na jeseň 2025, avšak prezident Nawrocki ju vetoval.
Ďalším argumentom organizácií v prospech voľby poštou je aj to, že volebné misie OBSE/ODIHR, ktoré pozorovali parlamentné voľby na Slovensku po zavedení voľby poštou, nemali proti nej žiadne námietky. ODIHR misia v roku 2023 dokonca pochválila zlepšenú implementáciu voľby poštou.
„Doplnená správa Benátskej komisie o voľbe zo zahraničia (Updated Report on Out-of-Country Voting z roku 2026) hovorí, okrem iného, že ak “štát zaviedol systém, ktorý občanom umožňuje voliť zo zahraničia, musí ho regulovať v súlade s medzinárodnými normami, najmä so zásadami rovnosti a nediskriminácie”. Ako uvádza spomenutá Doplnená správa Benátskej komisie, existujú viaceré možnosti, ako posilniť garancie tajnosti a priamosti voľby poštou - volič je v niektorých krajinách povinný pripojiť podpísané vyhlásenie, v ktorom potvrdí, že hlas posiela osobne a tajne, prípadne je povinný do spätnej obálky spolu s hlasovacím lístkom vložiť fotokópiu svojho identifikačného preukazu, resp. pasu,” uviedli organizácie. Poukazujú aj na to, že novela volebného zákona nadobudne účinnosť od 1. januára 2027, čiže zhruba deväť mesiacov pred najneskorším možným termínom parlamentných volieb.
Nahradenie voľby poštou
Nahradenie voľby poštou výlučne osobným hlasovaním podľa organizácií vytvára nové finančné, časové a praktické prekážky a pre mnohých občanov prinesie cestovanie na veľké vzdialenosti, výdavky, potrebu pracovného voľna alebo zabezpečenie starostlivosti o deti.
„Osobitne zasiahne ľudí so zdravotnými obmedzeniami, nižšími príjmami a tých, ktorí žijú ďaleko od volebných miest. Formálna možnosť voliť zo zahraničia preto sama osebe nezaručuje, že ju občania dokážu aj reálne využiť,” zdôraznili. Hlasovanie na zastupiteľských úradoch by podľa nich malo byť doplnkovou možnosťou, ktorá občanom rozšíri možnosti volenia.
„Úlohou štátu je vytvárať podmienky na účasť občanov na voľbách. Utorkové rozhodnutie koaličných poslancov ide opačným smerom, tieto podmienky komplikuje. Volebné právo patrí všetkým občanom bez ohľadu na to, kde žijú a koho volia. Vyzývame prezidenta, aby sa postavil na jeho ochranu,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Občianske organizácie vyzývajú Pellegriniho, aby vetoval zrušenie voľby poštou zo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
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