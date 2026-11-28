Šimkovičová sa zúčastnila na inaugurácii nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča – VIDEO
Slávnostného obradu sa zúčastnili predstavitelia cirkevného, spoločenského i verejného života. Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry SR
28.11.2026 (SITA.sk) - Slávnostného obradu sa zúčastnili predstavitelia cirkevného, spoločenského i verejného života.
Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa zúčastnila na slávnostnej inaugurácii nového košického arcibiskupa metropolitu Mons. Mareka Forgáča v košickom Dóme svätej Alžbety v Košiciach.
Slávnostného obradu sa zúčastnili predstavitelia cirkevného, spoločenského i verejného života. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Ako uviedla, inaugurácia predstavuje významný okamih v živote Košickej arcidiecézy a je i začiatkom novej etapy jej pôsobenia pod Forgáčovým vedením. Slávnostná inaugurácia sa podľa jej slov niesla v duchu viery, tradície a duchovného spoločenstva
„Katolícka cirkev má na Slovensku dlhodobé a nezastupiteľné miesto. Po stáročia sa podieľa nielen na formovaní duchovného života obyvateľov, ale aj na utváraní našich dejín, kultúry, vzdelanosti, architektúry a umeleckého dedičstva. Významné sakrálne pamiatky, tradície a duchovné hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva,” uviedla Demková. Doplnila, že ministerka Šimkovičová novému košickému arcibiskupovi metropolitovi popriala veľa síl, múdrosti, zdravia a Božieho požehnania pri výkone jeho novej a zodpovednej služby.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa zúčastnila na inaugurácii nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa zúčastnila na slávnostnej inaugurácii nového košického arcibiskupa metropolitu Mons. Mareka Forgáča v košickom Dóme svätej Alžbety v Košiciach.
Slávnostného obradu sa zúčastnili predstavitelia cirkevného, spoločenského i verejného života. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Ako uviedla, inaugurácia predstavuje významný okamih v živote Košickej arcidiecézy a je i začiatkom novej etapy jej pôsobenia pod Forgáčovým vedením. Slávnostná inaugurácia sa podľa jej slov niesla v duchu viery, tradície a duchovného spoločenstva
„Katolícka cirkev má na Slovensku dlhodobé a nezastupiteľné miesto. Po stáročia sa podieľa nielen na formovaní duchovného života obyvateľov, ale aj na utváraní našich dejín, kultúry, vzdelanosti, architektúry a umeleckého dedičstva. Významné sakrálne pamiatky, tradície a duchovné hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva,” uviedla Demková. Doplnila, že ministerka Šimkovičová novému košickému arcibiskupovi metropolitovi popriala veľa síl, múdrosti, zdravia a Božieho požehnania pri výkone jeho novej a zodpovednej služby.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa zúčastnila na inaugurácii nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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