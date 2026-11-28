Keď Putin rozpútal rozsiahlu inváziu, mal iba 13 rokov. Na Ukrajine zahynul ďalší mimoriadne mladý ruský vojak
Kurleňa pochádzal z mesta Bolotnoje v ruskej Novosibirskej oblasti. Keď Rusko vo februári 2022 rozpútalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, Danil Kurleňa mal iba 13 rokov. O necelých päť rokov neskôr sa ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Kurleňa pochádzal z mesta Bolotnoje v ruskej Novosibirskej oblasti.
Keď Rusko vo februári 2022 rozpútalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, Danil Kurleňa mal iba 13 rokov. O necelých päť rokov neskôr sa ako osemnásťročný ruský vojak stal obeťou tej istej vojny. O jeho smrti v piatok informoval nezávislý ruský portál Mediazona, na ktorý sa odvoláva aj ukrajinský spravodajský web The Kyiv Independent.
Kurleňa pochádzal z mesta Bolotnoje v ruskej Novosibirskej oblasti. Podľa spomienkového príspevku na ruskej sociálnej sieti VKontakte zahynul 11. novembra. Príspevok ako prvý objavil telegramový kanál Gorjuško, ktorý monitoruje úmrtia ruských vojakov. Ukrajinskému portálu sa túto informáciu zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.
Mladý Rus sa narodil 21. mája 2008, iba dva týždne po nástupe Dmitrija Medvedeva do funkcie ruského prezidenta. Podľa Mediazony je prvým známym ruským vojakom padlým na Ukrajine, ktorý sa narodil počas Medvedevovho prezidentovania. Medvedev viedol Rusko v rokoch 2008 až 2012 a je jediným politikom okrem Vladimira Putina, ktorý od roku 2000 zastával funkciu ruského prezidenta.
Mediazona tiež zistila, že Kurleňa bol zaregistrovaný na internetovej stránke prokremeľskej mládežníckej organizácie Hnutie prvých. Zatiaľ nie je jasné, kedy a za akých okolností vstúpil do ruských ozbrojených síl ani kde presne na Ukrajine zahynul. Jeho prípad poukazuje na skutočnosť, že do bojov nastupujú už aj mladí Rusi, ktorí boli v čase začiatku rozsiahlej invázie ešte deti.
Mediazona začiatkom novembra na základe analýzy uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat odhadla, že do septembra 2026 mohlo v rozsiahlej vojne proti Ukrajine zahynúť približne 700-tisíc ruských vojakov.
Portál v spolupráci s ruskou redakciou britskej BBC od mája 2022 vedie aj menný zoznam potvrdených obetí medzi ruskými vojakmi. Využíva pritom oznámenia na sociálnych sieťach, fotografie náhrobkov a ďalšie dostupné zdroje. Začiatkom novembra databáza obsahovala mená 285 881 padlých.
Významný posun v dokumentovaní ruských vojenských strát priniesol novembrový kybernetický útok na Rosstat, ku ktorému sa prihlásili hackerské skupiny Bieloruskí kyberpartizáni a Silent Crow. Uniknuté záznamy o úmrtiach naznačujú, že od začiatku rozsiahlej invázie zahynulo 394-tisíc až 450-tisíc ľudí, ktorí bojovali na ruskej strane alebo boli iným spôsobom spojení s vojnou.
Moskva presné údaje o počte padlých nezverejňuje s odvolaním sa na štátne tajomstvo.
Zdroj: SITA.sk - Keď Putin rozpútal rozsiahlu inváziu, mal iba 13 rokov. Na Ukrajine zahynul ďalší mimoriadne mladý ruský vojak © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď Rusko vo februári 2022 rozpútalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, Danil Kurleňa mal iba 13 rokov. O necelých päť rokov neskôr sa ako osemnásťročný ruský vojak stal obeťou tej istej vojny. O jeho smrti v piatok informoval nezávislý ruský portál Mediazona, na ktorý sa odvoláva aj ukrajinský spravodajský web The Kyiv Independent.
Kurleňa pochádzal z mesta Bolotnoje v ruskej Novosibirskej oblasti. Podľa spomienkového príspevku na ruskej sociálnej sieti VKontakte zahynul 11. novembra. Príspevok ako prvý objavil telegramový kanál Gorjuško, ktorý monitoruje úmrtia ruských vojakov. Ukrajinskému portálu sa túto informáciu zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť.
Mladý Rus sa narodil 21. mája 2008, iba dva týždne po nástupe Dmitrija Medvedeva do funkcie ruského prezidenta. Podľa Mediazony je prvým známym ruským vojakom padlým na Ukrajine, ktorý sa narodil počas Medvedevovho prezidentovania. Medvedev viedol Rusko v rokoch 2008 až 2012 a je jediným politikom okrem Vladimira Putina, ktorý od roku 2000 zastával funkciu ruského prezidenta.
Mediazona tiež zistila, že Kurleňa bol zaregistrovaný na internetovej stránke prokremeľskej mládežníckej organizácie Hnutie prvých. Zatiaľ nie je jasné, kedy a za akých okolností vstúpil do ruských ozbrojených síl ani kde presne na Ukrajine zahynul. Jeho prípad poukazuje na skutočnosť, že do bojov nastupujú už aj mladí Rusi, ktorí boli v čase začiatku rozsiahlej invázie ešte deti.
Mediazona začiatkom novembra na základe analýzy uniknutých údajov ruského štatistického úradu Rosstat odhadla, že do septembra 2026 mohlo v rozsiahlej vojne proti Ukrajine zahynúť približne 700-tisíc ruských vojakov.
Portál v spolupráci s ruskou redakciou britskej BBC od mája 2022 vedie aj menný zoznam potvrdených obetí medzi ruskými vojakmi. Využíva pritom oznámenia na sociálnych sieťach, fotografie náhrobkov a ďalšie dostupné zdroje. Začiatkom novembra databáza obsahovala mená 285 881 padlých.
Významný posun v dokumentovaní ruských vojenských strát priniesol novembrový kybernetický útok na Rosstat, ku ktorému sa prihlásili hackerské skupiny Bieloruskí kyberpartizáni a Silent Crow. Uniknuté záznamy o úmrtiach naznačujú, že od začiatku rozsiahlej invázie zahynulo 394-tisíc až 450-tisíc ľudí, ktorí bojovali na ruskej strane alebo boli iným spôsobom spojení s vojnou.
Moskva presné údaje o počte padlých nezverejňuje s odvolaním sa na štátne tajomstvo.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Keď Putin rozpútal rozsiahlu inváziu, mal iba 13 rokov. Na Ukrajine zahynul ďalší mimoriadne mladý ruský vojak © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Voľba poštou je podľa Uhríka ľahko zneužiteľná. Hojsík upozorňuje na ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť cestovať
- USA a Rusko môžu tlačiť Európu k ústupkom na úkor jej vlastnej bezpečnosti, varuje ukrajinský expert
- Občianske organizácie vyzývajú Pellegriniho, aby vetoval zrušenie voľby poštou zo zahraničia
- Metropolu východu čaká ďalší ročník Košických rozprávkových Vianoc, prinesú známe mená aj niekoľko noviniek – VIDEO
- Šimkovičová sa zúčastnila na inaugurácii nového košického arcibiskupa Mareka Forgáča – VIDEO