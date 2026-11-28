Voľba poštou je podľa Uhríka ľahko zneužiteľná. Hojsík upozorňuje na ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť cestovať
Spochybňovanie voľby poštou je podľa neho spochybňovaním legitimity všetkých volieb, kde bola využitá. Europoslanec Martin Hojsík (
28.11.2026 (SITA.sk) - Spochybňovanie voľby poštou je podľa neho spochybňovaním legitimity všetkých volieb, kde bola využitá.
Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) kritizuje rušenie voľby poštou. Považuje to za nespravodlivé najmä pre mladých ľudí, keďže v zahraničí študuje nemálo z nich. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy poukázal, že niektorí slovenskí občania v zahraničí si nemôžu dovoliť cestovať za voľbami.
„To, čo robí vláda, je ukážka toho, ako sa zbaviť ľudí, ktorí by chceli voliť,” povedal. Je za to, aby bolo občanom čo najväčšmi zjednodušené vykonávať ich základné demokratické práva. Spochybňovanie voľby poštou je podľa neho spochybňovaním legitimity všetkých volieb, kde bola využitá.
Hojsíkov diskusný oponent, europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík, poukázal, že jestvujú rôzne názory. Kým niektorí sú za to, aby Slováci v zahraničí nemohli voliť, keďže odišli, ďalší sú zas toho názoru, že mnohí zahraniční Slováci síce odišli, ale chcú sa vrátiť a na to potrebujú politickú zmenu.
„Oba tieto názory sú do istej miery pravdivé,” povedal. Dodal, že možnosť voliť zo zahraničia ako taká zrušená nebola a Slováci v zahraničí stále môžu voliť. Poukázal tiež, že voľba poštou nie je štandardom ani vo viacerých európskych štátoch. „Voľba poštou bola ľahko zneužiteľná. Skúsme to tak, že teraz budú chodiť na tie ambasády,” povedal navrhujúc, že by sa mohlo vytvoriť aj viac miest na volenie zo zahraničia, aby sa volenie pre ľudí uľahčilo.
Národná rada SR pred niekoľkými dňami schválila návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Občania žijúci v zahraničí stále budú môcť voliť, avšak len na vopred určených miestach, napríklad na ambasádach.
Zdroj: SITA.sk - Voľba poštou je podľa Uhríka ľahko zneužiteľná. Hojsík upozorňuje na ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť cestovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) kritizuje rušenie voľby poštou. Považuje to za nespravodlivé najmä pre mladých ľudí, keďže v zahraničí študuje nemálo z nich. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy poukázal, že niektorí slovenskí občania v zahraničí si nemôžu dovoliť cestovať za voľbami.
Uhrík hovorí o rôznych názoroch
„To, čo robí vláda, je ukážka toho, ako sa zbaviť ľudí, ktorí by chceli voliť,” povedal. Je za to, aby bolo občanom čo najväčšmi zjednodušené vykonávať ich základné demokratické práva. Spochybňovanie voľby poštou je podľa neho spochybňovaním legitimity všetkých volieb, kde bola využitá.
Hojsíkov diskusný oponent, europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík, poukázal, že jestvujú rôzne názory. Kým niektorí sú za to, aby Slováci v zahraničí nemohli voliť, keďže odišli, ďalší sú zas toho názoru, že mnohí zahraniční Slováci síce odišli, ale chcú sa vrátiť a na to potrebujú politickú zmenu.
Parlament schválil zrušenie voľby poštou
„Oba tieto názory sú do istej miery pravdivé,” povedal. Dodal, že možnosť voliť zo zahraničia ako taká zrušená nebola a Slováci v zahraničí stále môžu voliť. Poukázal tiež, že voľba poštou nie je štandardom ani vo viacerých európskych štátoch. „Voľba poštou bola ľahko zneužiteľná. Skúsme to tak, že teraz budú chodiť na tie ambasády,” povedal navrhujúc, že by sa mohlo vytvoriť aj viac miest na volenie zo zahraničia, aby sa volenie pre ľudí uľahčilo.
Národná rada SR pred niekoľkými dňami schválila návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Občania žijúci v zahraničí stále budú môcť voliť, avšak len na vopred určených miestach, napríklad na ambasádach.
Zdroj: SITA.sk - Voľba poštou je podľa Uhríka ľahko zneužiteľná. Hojsík upozorňuje na ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť cestovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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