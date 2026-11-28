USA a Rusko môžu tlačiť Európu k ústupkom na úkor jej vlastnej bezpečnosti, varuje ukrajinský expert
Ukrajinský expert sa zároveň stotožnil s varovaniami poľského premiéra Donalda Tuska pred narastajúcimi ruskými hrozbami pre Európu. Zapojenie Európy do rokovaní o ukončení ruskej vojny na ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský expert sa zároveň stotožnil s varovaniami poľského premiéra Donalda Tuska pred narastajúcimi ruskými hrozbami pre Európu.
Zapojenie Európy do rokovaní o ukončení ruskej vojny na Ukrajine nemusí nevyhnutne znamenať, že Spojené štáty majú záujem o posilnenie európskej bezpečnosti.
Washington a Moskva sa podľa neho môžu pod zámienkou mierového urovnania snažiť prinútiť európske krajiny k ústupkom na úkor ich vlastných bezpečnostných záujmov. V rozhovore pre Espreso TV na to upozornil prezident Medzinárodného inštitútu bezpečnostných štúdií Oleksij Burjačenko.
„Cieľom Američanov nie je, aby Európa mohla plnohodnotne obhajovať svoje vlastné záujmy a vytvoriť funkčný systém európskej bezpečnosti. Potrebujú jednoducho znížiť pravdepodobnosť vojenského stretu medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou,“ vysvetlil expert.
Spojené štáty a Rusko sa podľa jeho názoru budú snažiť maximálne urýchliť rokovania do konca kalendárneho roka. Americký prezident Donald Trump má podľa Burjačenka záujem prezentovať aspoň čiastkový výsledok mierového úsilia, a to aj v súvislosti s nadchádzajúcim samitom skupiny G20 v Miami.
„Donald Trump chce dosiahnuť aspoň nejaký pokrok, aby sa možno niečo podpísalo. Je mu úplne jedno, čo presne sa podpíše. A úprimne povedané, mám obrovské pochybnosti, že sa to podarí,“ skonštatoval Burjačenko.
Ukrajinský expert sa zároveň stotožnil s varovaniami poľského premiéra Donalda Tuska pred narastajúcimi ruskými hrozbami pre Európu. Predpokladá, že Moskva by mohla pred koncom roka zintenzívniť hybridné útoky proti európskym krajinám vrátane kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru.
Ukrajina pritom podľa Burjačenka už opakovane ponúkala západným partnerom konkrétny mechanizmus posilnenia spoločnej bezpečnosti, ktorý by spočíval v zostreľovaní ruských rakiet a bezpilotných lietadiel za účasti západných krajín ešte v ukrajinskom vzdušnom priestore.
„Ukrajina už mnohokrát navrhovala zostreľovať ruské rakety a šáhidy ešte nad územím nášho štátu. Je to veľká služba, ktorú môže Ukrajina poskytnúť svojim partnerom. Výrazne by sa tým znížilo riziko preniknutia dronov a rakiet na územie krajín EÚ a NATO,“ vysvetlil.
Na realizáciu takéhoto konceptu je podľa experta potrebná predovšetkým politická vôľa. Európske krajiny by zároveň mali oveľa aktívnejšie investovať do ukrajinských obranných kapacít. „Jediným aktérom, ktorý v tejto konfigurácii môže Európe pomôcť zabezpečiť jej vlastnú bezpečnosť, je Ukrajina. Máme najakcieschopnejšiu, technologicky vyspelú a štandardizovanú armádu. Obranné sily Ukrajiny sú obrannými silami Európy,“ zdôraznil Burjačenko.
Zdroj: SITA.sk - USA a Rusko môžu tlačiť Európu k ústupkom na úkor jej vlastnej bezpečnosti, varuje ukrajinský expert © SITA Všetky práva vyhradené.
Zapojenie Európy do rokovaní o ukončení ruskej vojny na Ukrajine nemusí nevyhnutne znamenať, že Spojené štáty majú záujem o posilnenie európskej bezpečnosti.
Washington a Moskva sa podľa neho môžu pod zámienkou mierového urovnania snažiť prinútiť európske krajiny k ústupkom na úkor ich vlastných bezpečnostných záujmov. V rozhovore pre Espreso TV na to upozornil prezident Medzinárodného inštitútu bezpečnostných štúdií Oleksij Burjačenko.
„Cieľom Američanov nie je, aby Európa mohla plnohodnotne obhajovať svoje vlastné záujmy a vytvoriť funkčný systém európskej bezpečnosti. Potrebujú jednoducho znížiť pravdepodobnosť vojenského stretu medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou,“ vysvetlil expert.
Samit skupiny G20
Spojené štáty a Rusko sa podľa jeho názoru budú snažiť maximálne urýchliť rokovania do konca kalendárneho roka. Americký prezident Donald Trump má podľa Burjačenka záujem prezentovať aspoň čiastkový výsledok mierového úsilia, a to aj v súvislosti s nadchádzajúcim samitom skupiny G20 v Miami.
„Donald Trump chce dosiahnuť aspoň nejaký pokrok, aby sa možno niečo podpísalo. Je mu úplne jedno, čo presne sa podpíše. A úprimne povedané, mám obrovské pochybnosti, že sa to podarí,“ skonštatoval Burjačenko.
Ukrajinský expert sa zároveň stotožnil s varovaniami poľského premiéra Donalda Tuska pred narastajúcimi ruskými hrozbami pre Európu. Predpokladá, že Moskva by mohla pred koncom roka zintenzívniť hybridné útoky proti európskym krajinám vrátane kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru.
Spoločná bezpečnosť
Ukrajina pritom podľa Burjačenka už opakovane ponúkala západným partnerom konkrétny mechanizmus posilnenia spoločnej bezpečnosti, ktorý by spočíval v zostreľovaní ruských rakiet a bezpilotných lietadiel za účasti západných krajín ešte v ukrajinskom vzdušnom priestore.
„Ukrajina už mnohokrát navrhovala zostreľovať ruské rakety a šáhidy ešte nad územím nášho štátu. Je to veľká služba, ktorú môže Ukrajina poskytnúť svojim partnerom. Výrazne by sa tým znížilo riziko preniknutia dronov a rakiet na územie krajín EÚ a NATO,“ vysvetlil.
Na realizáciu takéhoto konceptu je podľa experta potrebná predovšetkým politická vôľa. Európske krajiny by zároveň mali oveľa aktívnejšie investovať do ukrajinských obranných kapacít. „Jediným aktérom, ktorý v tejto konfigurácii môže Európe pomôcť zabezpečiť jej vlastnú bezpečnosť, je Ukrajina. Máme najakcieschopnejšiu, technologicky vyspelú a štandardizovanú armádu. Obranné sily Ukrajiny sú obrannými silami Európy,“ zdôraznil Burjačenko.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - USA a Rusko môžu tlačiť Európu k ústupkom na úkor jej vlastnej bezpečnosti, varuje ukrajinský expert © SITA Všetky práva vyhradené.
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