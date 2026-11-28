Metropolu východu čaká ďalší ročník Košických rozprávkových Vianoc, prinesú známe mená aj niekoľko noviniek – VIDEO
Skúšobná prevádzka sa ale začne už v sobotu 28. decembra. Metropolu východu čaká ďalší ročník Košických rozprávkových Vianoc, prinesú známe mená aj niekoľko noviniek. Ako na ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Skúšobná prevádzka sa ale začne už v sobotu 28. decembra.
Metropolu východu čaká ďalší ročník Košických rozprávkových Vianoc, prinesú známe mená aj niekoľko noviniek. Ako na tlačovej besede informoval primátor Ladislav Lörinc (Košická strana), 32. ročník rozprávkových Vianoc a začne oficiálne v utorok 1. decembra 2026 o 17:00 spolu s rozsvietením vianočného stromčeka. Skúšobná prevádzka sa ale začne už v sobotu 28. decembra.
Richard Herrgott z referátu kultúry Magistrátu mesta Košice spresnil, že otvorenie Vianoc v Košiciach budú sprevádzať vystúpenia sólistky opery Národného divadla Košice Lucie Knotekovej aj Mira Jaroša. Pripravené sú aj vystúpenia majstrov sveta z tanečnej školy Outbreak a Who‘s That Kidz, mažoretiek Twingy alebo divadla Haliganda. Vianočné programy budú pripravené do 23. decembra, vždy od 17:00 do 19:00. Na pódiu sa vystriedajú Peter Cmorik, Polemic, Dominika Mirgová, Lobo či Bon Jovi Revival a ďalšie revivalové kapely.
Prezentovať sa budú aj talentovaní košickí umelci. Po skončení večerného programu bude na Hlavnej ulici hrať Vianočné rádio, ktoré prinesie živé mixovanie vianočných pesničiek a populárnych hitov DJ-ov priamo z hlavného pódia pri Immaculate. „Programovú pauzu budú mať Košické rozprávkové Vianoce počas Štedrého dňa a 1. sviatku vianočného. Trhová časť bude pokračovať od 26. do 31. decembra,” uviedol Herrgott.
Neoddeliteľnou súčasťou Košických rozprávkových Vianoc je aj charita, v tomto smere Herrgott spomenul Primátorský punč. Podávaný bude počas celého decembra medzi 16:00 a 20:00, s výnimkou 24. a 25. decembra. Ponúkne nealko verziu aj silnejší variant pre dospelých. Jeho výťažok si tentokrát rozdelia občianske združenia Maják nádeje a Garbiarska lipa a neziskové organizácie Klub Forresta Gumpa a Kontakt.
„Rád by som pozval každého na charitatívny Primátorský punč. Verím, že sa nám podarí vyzbierať krásnu sumu pre štyri organizácie. Charitatívny rozmer bude mať aj tradičný Mikulášsky beh, ktorý finančne opäť pomôže tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Ak máte toho viac, máte plný stôl, podeľte sa s tým - aj to má byť odkaz Košických rozprávkových Vianoc,“ uviedol primátor Lörinc.
Celkový rozpočet Košických rozprávkových Vianoc je 85-tisíc eur, okrem prostriedkov z mestského rozpočtu ich finančne podporuje aj košický Nippon Steel. Herrgott zdôraznil, že rozpočet pokrýva všetko, vrátane silvestrovekej párty. „Na také veľké podujatie je to adekvátny rozpočet. Nie je možné urobiť kvalitné podujatie na 20 dní za päťtisíc eur,” podotkol primátor Lörinc.
V tomto roku pribudlo aj niekoľko stánkov na vianočných trhoch, podľa Herrgottových slov ich je 51. Priblížil, že vianočné trhy tento rok ponúknu približne šesť či sedem noviniek v gastronomickej oblasti. Ako ozrejmil, snažili sa priniesť nejakú obmenu. Doplnil, že i v tomto roku sa verejnosť bude môcť previezť na Košickom oku, teda vyhliadkovom kolotoči. Skúšobne by mohlo byť spustené už počas najbližšieho víkendu. Podľa Herrgottových slov bude k dispozícii prinajmenšom do konca roka, prípadne aj do Troch kráľov, to ale závisí od prevádzkovateľa.
Bezpečnosť Košických rozprávkových Vianoc zabezpečia betónové zátarasy, spolupracovať budú aj s mestskou políciou a Policajným zborom SR. Herrgott podotkol, že sa budú usilovať, aby sa na Hlavnej ulici pohybovalo čo najmenej áut, no niektoré veci, ako napríklad, zásobovanie nevedia ovplyvniť. Informácie o programe Košických rozprávkových Vianoc bude možné nájsť na komunikačných kanáloch mesta, dostupný je aj na linku: TU!
K vianočnej atmosfére prispeje aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako uviedol jeho poverený riaditeľ Roman Danko, rozvešali a vyskúšali svetelnú výzdobu. „Je funkčná a pripravená na oficiálne spustenie,” povedal. Doplnil, že pripravujú aj vianočnú električku, ktorá bude až do Troch kráľov premávať po meste na bežných linkách. Pripravuje sa aj Mikulášsky autobus, na 10. decembra tiež pripravujú charity bus, ktorý by mal byť odstavený na železničnej stanici. Prispieť doň bude možné trvanlivými potravinami, drogériou, hygienickými potrebami či kuchynským riadom, ktoré prostredníctvom Arcidiecéznej charity poputujú k ľuďom v núdzi.
Košických rozprávkových Vianoc primátor Lörinc uviedol, že aktuálne pokračujú v pripravenom koncepte Košických rozprávkových Vianoc, ktorý je podľa jeho slov dobrý. Na margo budúcnosti dodal, že by sa chcel pýtať ľudí na ich názor. Vie si tiež predstaviť veci, ktoré by v nasledujúcich rokoch mohli vylepšiť. „Nebude to jednostranný diktát. Budeme sa o tom baviť. Tieto Vianoce by som chcel vyzvať ľudí na to, aby sme sa bavili o tom, čo funguje a čo vieme vylepšiť,” povedal s tým, že by chcel zozbierať spätnú väzbu od ľudí a do ďalších rokov by prišli s vylepšeniami.
V centre mesta tiež v Katovej bašte usporadúva vlastné vianočné trhy Košický samosprávny kraj. Lörinc uviedol, že sa v tejto súvislosti stretol a diskutoval s predsedom kraja Rastislavom Trnkom. Podľa jeho slov mu (Lörincovi) neprekáža, že v meste je viacero vianočných trhov, podobne to podľa neho býva aj v rôznych svetových metropolách. Trnku ale poprosil, či by sa vedeli programovo zladiť, aby si nebrali navzájom headlinerov či zákazníkov. Do ďalších rokov by bol rád, ak by sa zohrali a navzájom koordinovali. Herrgott doplnil, že už tento rok komunikovali s organizátormi župných trhov a podarilo sa im viacero vecí zladiť.
Zdroj: SITA.sk - Metropolu východu čaká ďalší ročník Košických rozprávkových Vianoc, prinesú známe mená aj niekoľko noviniek – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Metropolu východu čaká ďalší ročník Košických rozprávkových Vianoc, prinesú známe mená aj niekoľko noviniek. Ako na tlačovej besede informoval primátor Ladislav Lörinc (Košická strana), 32. ročník rozprávkových Vianoc a začne oficiálne v utorok 1. decembra 2026 o 17:00 spolu s rozsvietením vianočného stromčeka. Skúšobná prevádzka sa ale začne už v sobotu 28. decembra.
Otvorenie Vianoce
Richard Herrgott z referátu kultúry Magistrátu mesta Košice spresnil, že otvorenie Vianoc v Košiciach budú sprevádzať vystúpenia sólistky opery Národného divadla Košice Lucie Knotekovej aj Mira Jaroša. Pripravené sú aj vystúpenia majstrov sveta z tanečnej školy Outbreak a Who‘s That Kidz, mažoretiek Twingy alebo divadla Haliganda. Vianočné programy budú pripravené do 23. decembra, vždy od 17:00 do 19:00. Na pódiu sa vystriedajú Peter Cmorik, Polemic, Dominika Mirgová, Lobo či Bon Jovi Revival a ďalšie revivalové kapely.
Prezentovať sa budú aj talentovaní košickí umelci. Po skončení večerného programu bude na Hlavnej ulici hrať Vianočné rádio, ktoré prinesie živé mixovanie vianočných pesničiek a populárnych hitov DJ-ov priamo z hlavného pódia pri Immaculate. „Programovú pauzu budú mať Košické rozprávkové Vianoce počas Štedrého dňa a 1. sviatku vianočného. Trhová časť bude pokračovať od 26. do 31. decembra,” uviedol Herrgott.
Neoddeliteľnou súčasťou Košických rozprávkových Vianoc je aj charita, v tomto smere Herrgott spomenul Primátorský punč. Podávaný bude počas celého decembra medzi 16:00 a 20:00, s výnimkou 24. a 25. decembra. Ponúkne nealko verziu aj silnejší variant pre dospelých. Jeho výťažok si tentokrát rozdelia občianske združenia Maják nádeje a Garbiarska lipa a neziskové organizácie Klub Forresta Gumpa a Kontakt.
„Rád by som pozval každého na charitatívny Primátorský punč. Verím, že sa nám podarí vyzbierať krásnu sumu pre štyri organizácie. Charitatívny rozmer bude mať aj tradičný Mikulášsky beh, ktorý finančne opäť pomôže tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Ak máte toho viac, máte plný stôl, podeľte sa s tým - aj to má byť odkaz Košických rozprávkových Vianoc,“ uviedol primátor Lörinc.
Rozpočet
Celkový rozpočet Košických rozprávkových Vianoc je 85-tisíc eur, okrem prostriedkov z mestského rozpočtu ich finančne podporuje aj košický Nippon Steel. Herrgott zdôraznil, že rozpočet pokrýva všetko, vrátane silvestrovekej párty. „Na také veľké podujatie je to adekvátny rozpočet. Nie je možné urobiť kvalitné podujatie na 20 dní za päťtisíc eur,” podotkol primátor Lörinc.
V tomto roku pribudlo aj niekoľko stánkov na vianočných trhoch, podľa Herrgottových slov ich je 51. Priblížil, že vianočné trhy tento rok ponúknu približne šesť či sedem noviniek v gastronomickej oblasti. Ako ozrejmil, snažili sa priniesť nejakú obmenu. Doplnil, že i v tomto roku sa verejnosť bude môcť previezť na Košickom oku, teda vyhliadkovom kolotoči. Skúšobne by mohlo byť spustené už počas najbližšieho víkendu. Podľa Herrgottových slov bude k dispozícii prinajmenšom do konca roka, prípadne aj do Troch kráľov, to ale závisí od prevádzkovateľa.
Bezpečnosť a pomoc
Bezpečnosť Košických rozprávkových Vianoc zabezpečia betónové zátarasy, spolupracovať budú aj s mestskou políciou a Policajným zborom SR. Herrgott podotkol, že sa budú usilovať, aby sa na Hlavnej ulici pohybovalo čo najmenej áut, no niektoré veci, ako napríklad, zásobovanie nevedia ovplyvniť. Informácie o programe Košických rozprávkových Vianoc bude možné nájsť na komunikačných kanáloch mesta, dostupný je aj na linku: TU!
K vianočnej atmosfére prispeje aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako uviedol jeho poverený riaditeľ Roman Danko, rozvešali a vyskúšali svetelnú výzdobu. „Je funkčná a pripravená na oficiálne spustenie,” povedal. Doplnil, že pripravujú aj vianočnú električku, ktorá bude až do Troch kráľov premávať po meste na bežných linkách. Pripravuje sa aj Mikulášsky autobus, na 10. decembra tiež pripravujú charity bus, ktorý by mal byť odstavený na železničnej stanici. Prispieť doň bude možné trvanlivými potravinami, drogériou, hygienickými potrebami či kuchynským riadom, ktoré prostredníctvom Arcidiecéznej charity poputujú k ľuďom v núdzi.
Možné zlepšenie
Košických rozprávkových Vianoc primátor Lörinc uviedol, že aktuálne pokračujú v pripravenom koncepte Košických rozprávkových Vianoc, ktorý je podľa jeho slov dobrý. Na margo budúcnosti dodal, že by sa chcel pýtať ľudí na ich názor. Vie si tiež predstaviť veci, ktoré by v nasledujúcich rokoch mohli vylepšiť. „Nebude to jednostranný diktát. Budeme sa o tom baviť. Tieto Vianoce by som chcel vyzvať ľudí na to, aby sme sa bavili o tom, čo funguje a čo vieme vylepšiť,” povedal s tým, že by chcel zozbierať spätnú väzbu od ľudí a do ďalších rokov by prišli s vylepšeniami.
V centre mesta tiež v Katovej bašte usporadúva vlastné vianočné trhy Košický samosprávny kraj. Lörinc uviedol, že sa v tejto súvislosti stretol a diskutoval s predsedom kraja Rastislavom Trnkom. Podľa jeho slov mu (Lörincovi) neprekáža, že v meste je viacero vianočných trhov, podobne to podľa neho býva aj v rôznych svetových metropolách. Trnku ale poprosil, či by sa vedeli programovo zladiť, aby si nebrali navzájom headlinerov či zákazníkov. Do ďalších rokov by bol rád, ak by sa zohrali a navzájom koordinovali. Herrgott doplnil, že už tento rok komunikovali s organizátormi župných trhov a podarilo sa im viacero vecí zladiť.
Zdroj: SITA.sk - Metropolu východu čaká ďalší ročník Košických rozprávkových Vianoc, prinesú známe mená aj niekoľko noviniek – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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