Barcelona otočila šláger na pôde Atlética Madrid, rozhodujúci zásah prišiel poza Hanckov chrbát – VIDEO
Atlético viedlo už od desiatej minúty, no katalánsky klub dokázal nepriaznivý vývoj zvrátiť. O víťazstve 2:1 rozhodol Fermín López po prihrávke Laminea Yamala. Futbalisti
9.11.2026 (SITA.sk) - Atlético viedlo už od desiatej minúty, no katalánsky klub dokázal nepriaznivý vývoj zvrátiť. O víťazstve 2:1 rozhodol Fermín López po prihrávke Laminea Yamala.
Futbalisti FC Barcelona zvládli nedeľňajší šláger španielskej La Ligy 2026/2027 na ihrisku Atlética Madrid a po obrate zvíťazili 2:1. Hrdinom úradujúceho majstra sa stal 23-ročný španielsky reprezentant Fermín López, ktorý strelil oba góly hostí.
Katalánci si tak upevnili prvé miesto v tabuľke a pred druhým Realom Madrid, ktorý v sobotu zdolal Valenciu 3:0, majú trojbodový náskok. Tretie Atlético, v ktorého drese odohral celé stretnutie slovenský obranca Dávid Hancko, zaostáva za Barcelonou už o päť bodov.
Domáci začali na štadióne Metropolitano vo veľkom tempe a už v úvodných minútach mohli skórovať. Julián Álvarez obišiel brankára Joana Garcíu, no obrana Barcelony mu zabránila zakončiť. Po následnom rohovom kope trafil Marc Pubill hlavou brvno. Konštrukcia bránky sa vzápätí zatriasla aj na opačnej strane po strele Pedriho.
V desiatej minúte však Atlético udrelo, keď Álvarez našiel prihrávkou Giuliana Simeoneho a ten zblízka otvoril skóre. Barcelona sa v prvom polčase dlho nedokázala dostať do svojho obvyklého tempa a Atlético malo príležitosti zvýšiť náskok. Napriek tomu hostia ešte pred prestávkou vyrovnali. K odrazenej lopte sa dostal Fermín López a pohotovou strelou prekonal slovinského brankára Jana Oblaka.
Po zmene strán mohol domácim vrátiť vedenie Álvarez, no vo výhodnej pozícii preloboval nielen Garcíu, ale aj bránku. Rozhodujúci moment prišiel v 66. minúte. Lamine Yamal presnou prihrávkou medzi obrancov vysunul Lópeza, ktorý si nabehol poza Hancka, zachoval pokoj a druhýkrát prekonal Oblaka. Pre španielskeho stredopoliara to bol už siedmy ligový gól v jedenástom vystúpení v tejto sezóne. Barcelona si následne tesný náskok postrážila a Atléticu pripravila prvú ligovú prehru od 5. septembra.
Katalánci sa zároveň čiastočne revanšovali za minulú sezónu, keď ich madridský súper vyradil zo štvrťfinále Ligy majstrov aj zo Španielskeho pohára.
„Po minulej sezóne, keď nás viackrát zdolali, sme vedeli, čo od nich môžeme očakávať - veľmi náročný zápas,“ povedal López pre Movistar. „V prvom polčase sa nám to po ich góle skomplikovalo, ale myslím si, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu a odohrali sme skvelé stretnutie,“ dodal dvojgólový strelec.
Tréner Barcelony Hansi Flick ocenil najmä výkon svojich zverencov po prestávke. „Máme kvalitu na to, aby sme takéto zápasy vyhrávali... Tomuto tímu úplne verím,“ vyhlásil. „Najmä v druhom polčase sme dnes odviedli skvelú prácu, nie je jednoduché tu vyhrať,“ doplnil nemecký kouč.
Tréner Atlética Diego Simeone napriek prehre vyjadril spokojnosť s herným prejavom mužstva. „Nemám sa na čo sťažovať, odohrali sme zápas, aký sme chceli odohrať,“ uviedol. Kapitán domácich Koke však priznal, že mužstvo doplatilo na nepremenené príležitosti. „Myslím si, že tím odohral naozaj skvelý prvý polčas. Mali sme šance rozhodnúť zápas a nevyužili sme ich,“ skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Barcelona otočila šláger na pôde Atlética Madrid, rozhodujúci zásah prišiel poza Hanckov chrbát – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti FC Barcelona zvládli nedeľňajší šláger španielskej La Ligy 2026/2027 na ihrisku Atlética Madrid a po obrate zvíťazili 2:1. Hrdinom úradujúceho majstra sa stal 23-ročný španielsky reprezentant Fermín López, ktorý strelil oba góly hostí.
Katalánci si tak upevnili prvé miesto v tabuľke a pred druhým Realom Madrid, ktorý v sobotu zdolal Valenciu 3:0, majú trojbodový náskok. Tretie Atlético, v ktorého drese odohral celé stretnutie slovenský obranca Dávid Hancko, zaostáva za Barcelonou už o päť bodov.
Rozhodujúci gól padol v 66. minúte
Domáci začali na štadióne Metropolitano vo veľkom tempe a už v úvodných minútach mohli skórovať. Julián Álvarez obišiel brankára Joana Garcíu, no obrana Barcelony mu zabránila zakončiť. Po následnom rohovom kope trafil Marc Pubill hlavou brvno. Konštrukcia bránky sa vzápätí zatriasla aj na opačnej strane po strele Pedriho.
V desiatej minúte však Atlético udrelo, keď Álvarez našiel prihrávkou Giuliana Simeoneho a ten zblízka otvoril skóre. Barcelona sa v prvom polčase dlho nedokázala dostať do svojho obvyklého tempa a Atlético malo príležitosti zvýšiť náskok. Napriek tomu hostia ešte pred prestávkou vyrovnali. K odrazenej lopte sa dostal Fermín López a pohotovou strelou prekonal slovinského brankára Jana Oblaka.
Po zmene strán mohol domácim vrátiť vedenie Álvarez, no vo výhodnej pozícii preloboval nielen Garcíu, ale aj bránku. Rozhodujúci moment prišiel v 66. minúte. Lamine Yamal presnou prihrávkou medzi obrancov vysunul Lópeza, ktorý si nabehol poza Hancka, zachoval pokoj a druhýkrát prekonal Oblaka. Pre španielskeho stredopoliara to bol už siedmy ligový gól v jedenástom vystúpení v tejto sezóne. Barcelona si následne tesný náskok postrážila a Atléticu pripravila prvú ligovú prehru od 5. septembra.
Ako šláger zhodnotili tréneri?
Katalánci sa zároveň čiastočne revanšovali za minulú sezónu, keď ich madridský súper vyradil zo štvrťfinále Ligy majstrov aj zo Španielskeho pohára.
„Po minulej sezóne, keď nás viackrát zdolali, sme vedeli, čo od nich môžeme očakávať - veľmi náročný zápas,“ povedal López pre Movistar. „V prvom polčase sa nám to po ich góle skomplikovalo, ale myslím si, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu a odohrali sme skvelé stretnutie,“ dodal dvojgólový strelec.
Tréner Barcelony Hansi Flick ocenil najmä výkon svojich zverencov po prestávke. „Máme kvalitu na to, aby sme takéto zápasy vyhrávali... Tomuto tímu úplne verím,“ vyhlásil. „Najmä v druhom polčase sme dnes odviedli skvelú prácu, nie je jednoduché tu vyhrať,“ doplnil nemecký kouč.
Tréner Atlética Diego Simeone napriek prehre vyjadril spokojnosť s herným prejavom mužstva. „Nemám sa na čo sťažovať, odohrali sme zápas, aký sme chceli odohrať,“ uviedol. Kapitán domácich Koke však priznal, že mužstvo doplatilo na nepremenené príležitosti. „Myslím si, že tím odohral naozaj skvelý prvý polčas. Mali sme šance rozhodnúť zápas a nevyužili sme ich,“ skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Barcelona otočila šláger na pôde Atlética Madrid, rozhodujúci zásah prišiel poza Hanckov chrbát – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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