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Autorská pesničková súťaž Košický zlatý poklad už spoznala víťazov 42. ročníka – VIDEO, FOTO

Víťaz si so svojou skladbou odniesol aj Cenu Rádia Slovensko. Autorská pesničková súťaž Košický zlatý poklad spoznala víťaza 42. ročníka, prvé miesto ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Víťaz si so svojou skladbou odniesol aj Cenu Rádia Slovensko.

Autorská pesničková súťaž Košický zlatý poklad spoznala víťaza 42. ročníka, prvé miesto obsadil René Bošeľa s piesňou Hron. Interpret si s touto skladbou odniesol aj Cenu Rádia Slovensko.

Informoval o tom PR manažér Sekcie marketingu a komunikácie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Filip Púchovský.  Priblížil tiež, že druhú priečku v súťaži obsadil Luki s piesňou Najlepšia verzia a na tretej priečke skončila Martina Majerčíková s piesňou Dávam ti čas.

Cena mesta Košice


Prvé tri miesta vyberala odborná porota, o Poslucháčskej cene rozhodli poslucháči a diváci hlasovaním počas priameho prenosu. Získala ju Stefi s piesňou Nádych, Cenu mesta Košice si zas odniesla kapela Mimo dosah a pieseň Ozvena.

„Cenu za najlepší text získala pieseň Dobrý pocit Kristíny Malíkovej, ktorej text napísal Martin Chudovský. O tomto ocenení rozhodoval básnik a textár Vladimír Puchala,” doplnil Púchovský.

Pripomenul, že do 42. ročníka Košického zlatého pokladu sa prihlásilo 146 piesní rôznych žánrov zo Slovenska i zahraničia, pričom odborná porota z nich vybrala dvanásť finálových piesní.

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Porota a špeciálni hostia


„Finálovej porote predsedal hudobník, skladateľ, spevák a frontman kapely Komajota Martin Husovský. Ďalšími členmi poroty boli riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janků, poverený riaditeľ košického štúdia STVR Jozef Puchala, vedúci oddelenia kultúry Magistrátu mesta Košice Richard Hergott, hudobníčka, skladateľka, textárka a víťazka Košického zlatého pokladu 2022 Slávka Tkáčová, hudobníčka, skladateľka, textárka a hudobná dramaturgička Zuzana Eperješiová alias Skyva a spevák, hudobný redaktor a finalista súťaže Zem spieva Štefan Štec,” doplnil Púchovský.

Finálový večer sa konal v sobotu 7. novembra v košickej Kunsthalle / Hale umenia. Hudobnou hostkou večera bola Veronika Rabada s kapelou, vystúpila aj víťazka minulého ročníka Martina Comisso.

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Verejnoprávny telerozhlas finále súťaže odvysielal v priamom prenose svojom na webe, vysielal sa tiež v Rádiu Slovensko a v Rádiu Regina Východ, Rádiu Regina Západ a Rádiu Regina Stred.


Zdroj: SITA.sk - Autorská pesničková súťaž Košický zlatý poklad už spoznala víťazov 42. ročníka – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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