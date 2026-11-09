Ukrajina bude mať po vojne iné hranice, tvrdí Trump. Zelenskému vyčítal neúctu k Rusku
Americký prezident pred rokovaniami v Abú Zabí vyhlásil, že mierová dohoda je na dosah. V rozhovore zároveň obvinil Zelenského z neúcty k Rusku a vyhýbal sa otázke, či viac dôveruje Putinovi alebo ukrajinskému ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pred rokovaniami v Abú Zabí vyhlásil, že mierová dohoda je na dosah. V rozhovore zároveň obvinil Zelenského z neúcty k Rusku a vyhýbal sa otázke, či viac dôveruje Putinovi alebo ukrajinskému prezidentovi.
Americký prezident Donald Trump očakáva, že Ukrajina po skončení vojny s Ruskom príde o časť svojho územia. V rozhovore pre reláciu 60 Minutes, o ktorom informoval portál The Kyiv Independent, zároveň opakovane pripisoval zásluhy za očakávané ukončenie konfliktu výlučne sebe.
Jeho vyjadrenia zazneli pred trojstrannými rokovaniami predstaviteľov Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska, ktoré sa majú uskutočniť 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Hoci Trump hovorí o blížiacej sa dohode, konkrétne podmienky mieru ani súhlas oboch bojujúcich strán nepredstavil.
„Myslím si, že to dotiahneme do konca, myslím si, že sa to stane, a Ukrajina bude mať napokon trochu iný tvar,“ povedal Trump v rozhovore s Rossom Douthatom. Na otázku o vyhliadkach mierových rokovaní odpovedal s veľkou istotou.
„Prebieha veľmi dôležité stretnutie. Verím, že tá vojna sa skončí a skončí sa čoskoro. A jediný dôvod, prečo sa skončí, som ja,“ vyhlásil americký prezident. Jeho optimizmus však zatiaľ zostáva nepodložený oznámením konkrétneho prielomu v rokovaniach.
Za najväčšiu prekážku mieru Trump označil osobné nepriateľstvo medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským vodcom Vladimirom Putinom. „Bola to nenávisť medzi Zelenským a Putinom,“ povedal.
Keď mu moderátor pripomenul, že Zelenského postoj je vzhľadom na ruskú inváziu pochopiteľný, Trump reagoval tvrdením, že pri prvom stretnutí oboch lídrov bola Rusku prejavená veľká neúcta. „Takže k tomu nebudem nič hovoriť,“ dodal.
Takéto vysvetlenie však odsúva do úzadia zásadnú skutočnosť, že vojnu rozpútalo Rusko inváziou na územie susedného štátu. Na otázku, či viac dôveruje Putinovi alebo Zelenskému, Trump odmietol priamo odpovedať. „Radšej by som to nepovedal, ale vychádzam s oboma,“ uviedol. Zároveň vyhlásil, že si nemyslí, že ho Putin zámerne zavádza.
Trump sa vyjadril aj k októbrovému obmedzeniu rýchlosti satelitného internetového systému Starshield, ktorý ukrajinská armáda využíva okrem iného pri obrane proti ruským dronom. Výpadky podľa dostupných informácií narušili schopnosť ukrajinských jednotiek zachytávať niektoré ruské bezpilotné lietadlá. Prezident poprel vlastnú zodpovednosť a tvrdil, že nevie, kto obmedzenie nariadil.
„Nebol som to ja. Ten systém je veľmi dobrý. A možno bol spomalený. Ani neviem. Nikto mi nedokázal, že bol spomalený. O tej vojne sa šíri veľa klamstiev. Ale viem toto: keď som sa o tom dozvedel, rýchlosť sa opäť zvýšila,“ povedal. Na otázku, či za zásahom stál šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk, odpovedal: „Nemôžem vám povedať, kto ho spomalil. Môžem vám povedať, že napokon ho Musk opäť zrýchlil.“
Americký prezident zároveň obhajoval svoju politiku voči Moskve a odmietol výhrady, že Rusku ustupuje. „Nikto nebol voči Rusku tvrdší ako ja,“ vyhlásil s odvolaním sa na obchodné opatrenia a sankcie. Moderátor mu však pripomenul nedávne uvoľnenie sankčných obmedzení týkajúcich sa vývozu ruskej ropy.
Trump reagoval slovami: „Nezrušil som sankcie na naftu. Umožnil som Rusku dodávať nie nám, ale svetu tisíce a tisíce barelov ropy, nafty, ktoré potreboval. Neurobil som tým žiadnu veľkú láskavosť.“ Prezident tak na jednej strane zdôrazňoval tvrdý postup proti Moskve, na druhej strane obhajoval opatrenie, ktoré umožňuje pokračovanie dodávok ruských energetických surovín na svetový trh.
Trump opäť kritizoval aj vojenskú pomoc, ktorú Ukrajine poskytovala administratíva jeho predchodcu Joea Bidena. Za výhodnejší označil vlastný model, pri ktorom Spojené štáty predávajú zbrane európskym krajinám a tie ich následne odovzdávajú Kyjevu.
„Len sme dávali jednu zbraň za druhou a dodávali sme zbrane. A mimochodom, Ukrajina mala odvahu ich používať, pretože aj na to stále treba odvahu. A boli veľmi schopní, ale mali najlepšie zbrane na svete a my sme za to nedostali nič,“ povedal.
Keď moderátor namietol, že americká pomoc počas Bidenovej vlády pomohla Ukrajine udržať si nezávislosť v prvých kritických fázach vojny, Trump odpovedal: „Ešte ste to nedostali. Ešte ste nedostali nič. Uvidíme, ako sa to celé skončí.“ Jeho tvrdenie o nulovom prínose pomoci tak prehliada jej zásadný vojenský význam pre obranu Ukrajiny pred ruskou agresiou.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina bude mať po vojne iné hranice, tvrdí Trump. Zelenskému vyčítal neúctu k Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump očakáva, že Ukrajina po skončení vojny s Ruskom príde o časť svojho územia. V rozhovore pre reláciu 60 Minutes, o ktorom informoval portál The Kyiv Independent, zároveň opakovane pripisoval zásluhy za očakávané ukončenie konfliktu výlučne sebe.
Jeho vyjadrenia zazneli pred trojstrannými rokovaniami predstaviteľov Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska, ktoré sa majú uskutočniť 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Hoci Trump hovorí o blížiacej sa dohode, konkrétne podmienky mieru ani súhlas oboch bojujúcich strán nepredstavil.
„Myslím si, že to dotiahneme do konca, myslím si, že sa to stane, a Ukrajina bude mať napokon trochu iný tvar,“ povedal Trump v rozhovore s Rossom Douthatom. Na otázku o vyhliadkach mierových rokovaní odpovedal s veľkou istotou.
„Prebieha veľmi dôležité stretnutie. Verím, že tá vojna sa skončí a skončí sa čoskoro. A jediný dôvod, prečo sa skončí, som ja,“ vyhlásil americký prezident. Jeho optimizmus však zatiaľ zostáva nepodložený oznámením konkrétneho prielomu v rokovaniach.
Najväčšia prekážka mieru
Za najväčšiu prekážku mieru Trump označil osobné nepriateľstvo medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským vodcom Vladimirom Putinom. „Bola to nenávisť medzi Zelenským a Putinom,“ povedal.
Keď mu moderátor pripomenul, že Zelenského postoj je vzhľadom na ruskú inváziu pochopiteľný, Trump reagoval tvrdením, že pri prvom stretnutí oboch lídrov bola Rusku prejavená veľká neúcta. „Takže k tomu nebudem nič hovoriť,“ dodal.
Takéto vysvetlenie však odsúva do úzadia zásadnú skutočnosť, že vojnu rozpútalo Rusko inváziou na územie susedného štátu. Na otázku, či viac dôveruje Putinovi alebo Zelenskému, Trump odmietol priamo odpovedať. „Radšej by som to nepovedal, ale vychádzam s oboma,“ uviedol. Zároveň vyhlásil, že si nemyslí, že ho Putin zámerne zavádza.
Obmedzenie Starshieldu
Trump sa vyjadril aj k októbrovému obmedzeniu rýchlosti satelitného internetového systému Starshield, ktorý ukrajinská armáda využíva okrem iného pri obrane proti ruským dronom. Výpadky podľa dostupných informácií narušili schopnosť ukrajinských jednotiek zachytávať niektoré ruské bezpilotné lietadlá. Prezident poprel vlastnú zodpovednosť a tvrdil, že nevie, kto obmedzenie nariadil.
„Nebol som to ja. Ten systém je veľmi dobrý. A možno bol spomalený. Ani neviem. Nikto mi nedokázal, že bol spomalený. O tej vojne sa šíri veľa klamstiev. Ale viem toto: keď som sa o tom dozvedel, rýchlosť sa opäť zvýšila,“ povedal. Na otázku, či za zásahom stál šéf spoločnosti SpaceX Elon Musk, odpovedal: „Nemôžem vám povedať, kto ho spomalil. Môžem vám povedať, že napokon ho Musk opäť zrýchlil.“
Politika voči Moskve
Americký prezident zároveň obhajoval svoju politiku voči Moskve a odmietol výhrady, že Rusku ustupuje. „Nikto nebol voči Rusku tvrdší ako ja,“ vyhlásil s odvolaním sa na obchodné opatrenia a sankcie. Moderátor mu však pripomenul nedávne uvoľnenie sankčných obmedzení týkajúcich sa vývozu ruskej ropy.
Trump reagoval slovami: „Nezrušil som sankcie na naftu. Umožnil som Rusku dodávať nie nám, ale svetu tisíce a tisíce barelov ropy, nafty, ktoré potreboval. Neurobil som tým žiadnu veľkú láskavosť.“ Prezident tak na jednej strane zdôrazňoval tvrdý postup proti Moskve, na druhej strane obhajoval opatrenie, ktoré umožňuje pokračovanie dodávok ruských energetických surovín na svetový trh.
Kritika vojenskej pomoci
Trump opäť kritizoval aj vojenskú pomoc, ktorú Ukrajine poskytovala administratíva jeho predchodcu Joea Bidena. Za výhodnejší označil vlastný model, pri ktorom Spojené štáty predávajú zbrane európskym krajinám a tie ich následne odovzdávajú Kyjevu.
„Len sme dávali jednu zbraň za druhou a dodávali sme zbrane. A mimochodom, Ukrajina mala odvahu ich používať, pretože aj na to stále treba odvahu. A boli veľmi schopní, ale mali najlepšie zbrane na svete a my sme za to nedostali nič,“ povedal.
Keď moderátor namietol, že americká pomoc počas Bidenovej vlády pomohla Ukrajine udržať si nezávislosť v prvých kritických fázach vojny, Trump odpovedal: „Ešte ste to nedostali. Ešte ste nedostali nič. Uvidíme, ako sa to celé skončí.“ Jeho tvrdenie o nulovom prínose pomoci tak prehliada jej zásadný vojenský význam pre obranu Ukrajiny pred ruskou agresiou.
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Zdroj: SITA.sk - Ukrajina bude mať po vojne iné hranice, tvrdí Trump. Zelenskému vyčítal neúctu k Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
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