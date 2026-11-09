Pondelok 9. novembra 2026, meniny má Teodor

Bratislava 9 °C

Pondelok 9. 11. 2026 Meniny má Teodor

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Slováci mali dobré momenty, ale nie celé zápasy – KOMENTÁR

Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári nesklamali, ale ani neoslnili. Umiestnenie slovenských hokejistov na Nemeckom pohári má klesajúcu krivku - pred dvoma rokmi celkové víťazstvo, pred rokom druhé a ...

Zdieľať

pavol regenda pocas zapasu na nemeckom pohari 2026 676x528
9.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári nesklamali, ale ani neoslnili.

Umiestnenie slovenských hokejistov na Nemeckom pohári má klesajúcu krivku – pred dvoma rokmi celkové víťazstvo, pred rokom druhé a teraz tretie miesto.

Tradične prvá turnajová previerka sezóny mala zo slovenského pohľadu výborné momenty, ale aj tie slabšie a tiež jednu katastrofálnu tretinu.

Slováci ju odohrali v záverečnom vystúpení proti Nemcom, keď sa za stavu 3:0 stiahli do obrannej ulity a prenechali kompletne iniciatívu domácim hokejistom.

Na MS určite nie


Súperovi pomohli aj zbytočnými vylúčeniami a ten nepohrdol – tri zo štyroch gólov vrátane víťazného strelil v početnej výhode. Hráči, tréner aj odborníci v štúdiu TV JOJ sa zhodli, že také niečo by sa nemalo stávať a že na majstrovstvách sveta sa to môže škaredo vypomstiť. Takže poďme sa poučiť na vlastnej chybe, ale aj krátko rozobrať, kto reprezentoval Slovensko v Düsseldorfe.

Traja zo severu


Tradičná kombinácia hráčov z českej a slovenskej najvyššej súťaže bola doplnená o trojicu útočníkov zo Škandinávie Pavla Regendu (HV 71/Švéd.), Mariána Studeniča (Färjestad/Švéd.) a Oleksija Mykluchu (Pelicans/Fín.).

Práve títo traja mali byť lídrami v ofenzíve, ale nie vždy to tak bolo. Myklucha ukázal dobrý pohyb aj cit pre prihrávku aj zakončenie, Regenda bol tradične silný v hre s pukom aj v predbránkovom priestore, ale od Studeniča sa pri jeho návrate do reprezentácie po vyše dvoch rokoch zrejme čakalo viac.

Náhradníci v akcii


Do Nemecka vycestovalo až 13 extraligistov zo Slovenska a práve tam môže byť kameň úrazu nevyrovnaných výkonov Slovákov. Tréner Országh pred turnajom zdôrazňoval, že chce vidieť mix skúseností a mladíckej dravosti a ako to celé bude fungovať.

Lenže z tých skúseností mu výrazne ubudlo, keď sa pre zranenia a choroby postupne ospravedlnili útočníci Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši, Alexa Tamáši z Česka, rovnako dlhoročný spoľahlivý liberecký bek Michal Ivan a tiež najofenzívnejší obranca slovenskej extraligy Mislav Rosandič.

Buček bol najlepší


Namiesto nich sa na ľade v troch zápasoch objavili Martin Bodák, František Gajdoš, Marko Stacha, Marek Valach, Filip Krivošík a Peter Bjalončík, čiže všetko hráči zo Slovenska, a rozdiel v kvalite bol značný. Už v prvom zápase sa navyše zranil obranca Samuel Kňažko a v poslednom zasa ďalší pilier defenzívy Patrik Koch.

Treba dodať, že najlepší hráč zo slovenskej najvyššej súťaže bol Samuel Buček. Jeho výkony v Slovane Bratislava síce nie sú stopercentne dobré, ale v reprezentácii ukázal svoj útočný potenciál. Jeho gól proti Rakúsku na 1:0 by sa pokojne mohol vysielať v hokejových „highlightoch“ po celom svete.

https://www.instagram.com/p/DffPoImsxVJ

O mesiac doma


Oklieštená zostava Slovenska mala v každom z troch zápasov výborné momenty, ale ani raz nepodala konzistentne dobrý výkon počas 60 minút, resp. proti Lotyšom ešte o čosi viac.

Výsledkom sú 4 body a 3. miesto na turnaji proti súperom, ktorí dlhoročne patria do európskej „druhej ligy“. Uvidíme, aké to bude o mesiac v domácom prostredí na Vianočnom Kaufland Cupe proti Nórom a Lotyšom. Tam by sa mal tím doplniť ďalšími skúsenými hráčmi a Slováci budú isto chcieť svojim fanúšikom dopriať vianočný darček.


Zdroj: SITA.sk - Slováci mali dobré momenty, ale nie celé zápasy – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež