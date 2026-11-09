Slováci mali dobré momenty, ale nie celé zápasy – KOMENTÁR
Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári nesklamali, ale ani neoslnili. Umiestnenie slovenských hokejistov na Nemeckom pohári má klesajúcu krivku - pred dvoma rokmi celkové víťazstvo, pred rokom druhé a ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári nesklamali, ale ani neoslnili.
Umiestnenie slovenských hokejistov na Nemeckom pohári má klesajúcu krivku – pred dvoma rokmi celkové víťazstvo, pred rokom druhé a teraz tretie miesto.
Tradične prvá turnajová previerka sezóny mala zo slovenského pohľadu výborné momenty, ale aj tie slabšie a tiež jednu katastrofálnu tretinu.
Slováci ju odohrali v záverečnom vystúpení proti Nemcom, keď sa za stavu 3:0 stiahli do obrannej ulity a prenechali kompletne iniciatívu domácim hokejistom.
Súperovi pomohli aj zbytočnými vylúčeniami a ten nepohrdol – tri zo štyroch gólov vrátane víťazného strelil v početnej výhode. Hráči, tréner aj odborníci v štúdiu TV JOJ sa zhodli, že také niečo by sa nemalo stávať a že na majstrovstvách sveta sa to môže škaredo vypomstiť. Takže poďme sa poučiť na vlastnej chybe, ale aj krátko rozobrať, kto reprezentoval Slovensko v Düsseldorfe.
Tradičná kombinácia hráčov z českej a slovenskej najvyššej súťaže bola doplnená o trojicu útočníkov zo Škandinávie Pavla Regendu (HV 71/Švéd.), Mariána Studeniča (Färjestad/Švéd.) a Oleksija Mykluchu (Pelicans/Fín.).
Práve títo traja mali byť lídrami v ofenzíve, ale nie vždy to tak bolo. Myklucha ukázal dobrý pohyb aj cit pre prihrávku aj zakončenie, Regenda bol tradične silný v hre s pukom aj v predbránkovom priestore, ale od Studeniča sa pri jeho návrate do reprezentácie po vyše dvoch rokoch zrejme čakalo viac.
Do Nemecka vycestovalo až 13 extraligistov zo Slovenska a práve tam môže byť kameň úrazu nevyrovnaných výkonov Slovákov. Tréner Országh pred turnajom zdôrazňoval, že chce vidieť mix skúseností a mladíckej dravosti a ako to celé bude fungovať.
Lenže z tých skúseností mu výrazne ubudlo, keď sa pre zranenia a choroby postupne ospravedlnili útočníci Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši, Alexa Tamáši z Česka, rovnako dlhoročný spoľahlivý liberecký bek Michal Ivan a tiež najofenzívnejší obranca slovenskej extraligy Mislav Rosandič.
Namiesto nich sa na ľade v troch zápasoch objavili Martin Bodák, František Gajdoš, Marko Stacha, Marek Valach, Filip Krivošík a Peter Bjalončík, čiže všetko hráči zo Slovenska, a rozdiel v kvalite bol značný. Už v prvom zápase sa navyše zranil obranca Samuel Kňažko a v poslednom zasa ďalší pilier defenzívy Patrik Koch.
Treba dodať, že najlepší hráč zo slovenskej najvyššej súťaže bol Samuel Buček. Jeho výkony v Slovane Bratislava síce nie sú stopercentne dobré, ale v reprezentácii ukázal svoj útočný potenciál. Jeho gól proti Rakúsku na 1:0 by sa pokojne mohol vysielať v hokejových „highlightoch“ po celom svete.
Oklieštená zostava Slovenska mala v každom z troch zápasov výborné momenty, ale ani raz nepodala konzistentne dobrý výkon počas 60 minút, resp. proti Lotyšom ešte o čosi viac.
Výsledkom sú 4 body a 3. miesto na turnaji proti súperom, ktorí dlhoročne patria do európskej „druhej ligy“. Uvidíme, aké to bude o mesiac v domácom prostredí na Vianočnom Kaufland Cupe proti Nórom a Lotyšom. Tam by sa mal tím doplniť ďalšími skúsenými hráčmi a Slováci budú isto chcieť svojim fanúšikom dopriať vianočný darček.
Zdroj: SITA.sk - Slováci mali dobré momenty, ale nie celé zápasy – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
Umiestnenie slovenských hokejistov na Nemeckom pohári má klesajúcu krivku – pred dvoma rokmi celkové víťazstvo, pred rokom druhé a teraz tretie miesto.
Tradične prvá turnajová previerka sezóny mala zo slovenského pohľadu výborné momenty, ale aj tie slabšie a tiež jednu katastrofálnu tretinu.
Slováci ju odohrali v záverečnom vystúpení proti Nemcom, keď sa za stavu 3:0 stiahli do obrannej ulity a prenechali kompletne iniciatívu domácim hokejistom.
Na MS určite nie
Súperovi pomohli aj zbytočnými vylúčeniami a ten nepohrdol – tri zo štyroch gólov vrátane víťazného strelil v početnej výhode. Hráči, tréner aj odborníci v štúdiu TV JOJ sa zhodli, že také niečo by sa nemalo stávať a že na majstrovstvách sveta sa to môže škaredo vypomstiť. Takže poďme sa poučiť na vlastnej chybe, ale aj krátko rozobrať, kto reprezentoval Slovensko v Düsseldorfe.
Traja zo severu
Tradičná kombinácia hráčov z českej a slovenskej najvyššej súťaže bola doplnená o trojicu útočníkov zo Škandinávie Pavla Regendu (HV 71/Švéd.), Mariána Studeniča (Färjestad/Švéd.) a Oleksija Mykluchu (Pelicans/Fín.).
Práve títo traja mali byť lídrami v ofenzíve, ale nie vždy to tak bolo. Myklucha ukázal dobrý pohyb aj cit pre prihrávku aj zakončenie, Regenda bol tradične silný v hre s pukom aj v predbránkovom priestore, ale od Studeniča sa pri jeho návrate do reprezentácie po vyše dvoch rokoch zrejme čakalo viac.
Náhradníci v akcii
Do Nemecka vycestovalo až 13 extraligistov zo Slovenska a práve tam môže byť kameň úrazu nevyrovnaných výkonov Slovákov. Tréner Országh pred turnajom zdôrazňoval, že chce vidieť mix skúseností a mladíckej dravosti a ako to celé bude fungovať.
Lenže z tých skúseností mu výrazne ubudlo, keď sa pre zranenia a choroby postupne ospravedlnili útočníci Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši, Alexa Tamáši z Česka, rovnako dlhoročný spoľahlivý liberecký bek Michal Ivan a tiež najofenzívnejší obranca slovenskej extraligy Mislav Rosandič.
Buček bol najlepší
Namiesto nich sa na ľade v troch zápasoch objavili Martin Bodák, František Gajdoš, Marko Stacha, Marek Valach, Filip Krivošík a Peter Bjalončík, čiže všetko hráči zo Slovenska, a rozdiel v kvalite bol značný. Už v prvom zápase sa navyše zranil obranca Samuel Kňažko a v poslednom zasa ďalší pilier defenzívy Patrik Koch.
Treba dodať, že najlepší hráč zo slovenskej najvyššej súťaže bol Samuel Buček. Jeho výkony v Slovane Bratislava síce nie sú stopercentne dobré, ale v reprezentácii ukázal svoj útočný potenciál. Jeho gól proti Rakúsku na 1:0 by sa pokojne mohol vysielať v hokejových „highlightoch“ po celom svete.
O mesiac doma
Oklieštená zostava Slovenska mala v každom z troch zápasov výborné momenty, ale ani raz nepodala konzistentne dobrý výkon počas 60 minút, resp. proti Lotyšom ešte o čosi viac.
Výsledkom sú 4 body a 3. miesto na turnaji proti súperom, ktorí dlhoročne patria do európskej „druhej ligy“. Uvidíme, aké to bude o mesiac v domácom prostredí na Vianočnom Kaufland Cupe proti Nórom a Lotyšom. Tam by sa mal tím doplniť ďalšími skúsenými hráčmi a Slováci budú isto chcieť svojim fanúšikom dopriať vianočný darček.
Zdroj: SITA.sk - Slováci mali dobré momenty, ale nie celé zápasy – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Tréner Országh po turnaji v Düsseldorfe: Bolo to solídne až na poslednú tretinu s Nemeckom – VIDEO
- Moldavsko sa chce zbaviť závislosti od Ruska, elektrinu bude dovážať z Rumunska
- Slafkovský otvorene o svojich výkonoch: Chcem mať 90 percent dobrých striedaní. Priznal, čo musí zlepšiť
- Merz chce za prezidentku Ilse Aignerovú, Nemecko by po prvý raz mohlo mať ženu na čele štátu
- Barcelona otočila šláger na pôde Atlética Madrid, rozhodujúci zásah prišiel poza Hanckov chrbát – VIDEO