Merz chce za prezidentku Ilse Aignerovú, Nemecko by po prvý raz mohlo mať ženu na čele štátu
Bavorská politička má podporu aj medzi sociálnymi demokratmi. Ak ju v januári zvolia, vo funkcii nahradí Franka-Waltera Steinmeiera. Nemecký kancelár Friedrich Merz ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Bavorská politička má podporu aj medzi sociálnymi demokratmi. Ak ju v januári zvolia, vo funkcii nahradí Franka-Waltera Steinmeiera.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu oznámil, že za budúcu spolkovú prezidentku chce presadiť bavorskú političku Ilse Aignerovú. Ak 61-ročná predstaviteľka Kresťanskosociálnej únie (CSU) uspeje vo voľbe naplánovanej na 30. januára 2027, stane sa prvou ženou v prezidentskom úrade Nemecka. Merz svoj zámer predstavil počas večere s vedením Kresťanskodemokratickej únie (CDU), čím potvrdil informácie, ktoré už minulý týždeň prenikli z jeho strany.
Aignerová v súčasnosti predsedá bavorskému krajinskému parlamentu a patrí k skúseným osobnostiam nemeckej politiky. Počas vlády bývalej kancelárky Angely Merkelovej pôsobila ako spolková ministerka poľnohospodárstva, pričom si získala rešpekt aj mimo vlastnej strany. Jej kandidatúru podporujú aj predstavitelia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá spolu s CDU a CSU tvorí súčasnú vládnu koalíciu. Merzova podpora preto výrazne zvyšuje pravdepodobnosť jej zvolenia.
Predseda brandenburskej vlády Dietmar Woidke z SPD označil Aignerovú v rozhovore pre portál Politico za „dokonalú kandidátku“. „Nemeckú politiku pozná ako vlastnú dlaň,“ vyhlásil. Ocenil aj jej schopnosť komunikovať s verejnosťou. „Je prístupná. Má rada ľudí, vie počúvať a ľudia počúvajú ju,“ dodal.
Aignerová je známa aj svojím prístupom ku krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD) v bavorskom parlamente. Jej vystupovanie voči tejto strane býva označované za dôrazné, no zároveň zdvorilé. Podporovatelia v nej preto vidia osobnosť schopnú zmierňovať napätie v čase rastúcej politickej polarizácie. AfD, ktorá presadzuje protiimigračnú politiku a proruské postoje, podľa aktuálnych prieskumov dosahuje rekordnú podporu na úrovni 28 percent.
Rodáčka z Bavorska pochádza z rodiny podnikateľov v elektrotechnickom odvetví. Po technickom vzdelaní pracovala ako elektrotechnička u výrobcu vrtuľníkov a neskôr vstúpila do komunálnej a spolkovej politiky. V mladosti prekonala nádorové ochorenie, pre ktoré jej museli odstrániť nádor z chrbta. V Bavorsku si získala popularitu aj účasťou na tradičných pivných festivaloch, kde sa pravidelne objavuje v ľudovom kroji.
Vo funkcii by Aignerová nahradila súčasného prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera z SPD, ktorý stojí na čele štátu od roku 2017. V marci 2027 mu uplynie druhé päťročné funkčné obdobie a podľa ústavy už nemôže opätovne kandidovať. Nemecký spolkový prezident plní predovšetkým reprezentatívne úlohy a očakáva sa od neho nadstranícke vystupovanie. Prezidenta volí Spolkové zhromaždenie zložené z poslancov Bundestagu a rovnakého počtu zástupcov zvolených krajinskými parlamentmi.
Zdroj: SITA.sk - Merz chce za prezidentku Ilse Aignerovú, Nemecko by po prvý raz mohlo mať ženu na čele štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu oznámil, že za budúcu spolkovú prezidentku chce presadiť bavorskú političku Ilse Aignerovú. Ak 61-ročná predstaviteľka Kresťanskosociálnej únie (CSU) uspeje vo voľbe naplánovanej na 30. januára 2027, stane sa prvou ženou v prezidentskom úrade Nemecka. Merz svoj zámer predstavil počas večere s vedením Kresťanskodemokratickej únie (CDU), čím potvrdil informácie, ktoré už minulý týždeň prenikli z jeho strany.
Aignerová v súčasnosti predsedá bavorskému krajinskému parlamentu a patrí k skúseným osobnostiam nemeckej politiky. Počas vlády bývalej kancelárky Angely Merkelovej pôsobila ako spolková ministerka poľnohospodárstva, pričom si získala rešpekt aj mimo vlastnej strany. Jej kandidatúru podporujú aj predstavitelia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá spolu s CDU a CSU tvorí súčasnú vládnu koalíciu. Merzova podpora preto výrazne zvyšuje pravdepodobnosť jej zvolenia.
Dokonalá kandidátka
Predseda brandenburskej vlády Dietmar Woidke z SPD označil Aignerovú v rozhovore pre portál Politico za „dokonalú kandidátku“. „Nemeckú politiku pozná ako vlastnú dlaň,“ vyhlásil. Ocenil aj jej schopnosť komunikovať s verejnosťou. „Je prístupná. Má rada ľudí, vie počúvať a ľudia počúvajú ju,“ dodal.
Aignerová je známa aj svojím prístupom ku krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD) v bavorskom parlamente. Jej vystupovanie voči tejto strane býva označované za dôrazné, no zároveň zdvorilé. Podporovatelia v nej preto vidia osobnosť schopnú zmierňovať napätie v čase rastúcej politickej polarizácie. AfD, ktorá presadzuje protiimigračnú politiku a proruské postoje, podľa aktuálnych prieskumov dosahuje rekordnú podporu na úrovni 28 percent.
Pochádza z rodiny podnikateľov
Rodáčka z Bavorska pochádza z rodiny podnikateľov v elektrotechnickom odvetví. Po technickom vzdelaní pracovala ako elektrotechnička u výrobcu vrtuľníkov a neskôr vstúpila do komunálnej a spolkovej politiky. V mladosti prekonala nádorové ochorenie, pre ktoré jej museli odstrániť nádor z chrbta. V Bavorsku si získala popularitu aj účasťou na tradičných pivných festivaloch, kde sa pravidelne objavuje v ľudovom kroji.
Vo funkcii by Aignerová nahradila súčasného prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera z SPD, ktorý stojí na čele štátu od roku 2017. V marci 2027 mu uplynie druhé päťročné funkčné obdobie a podľa ústavy už nemôže opätovne kandidovať. Nemecký spolkový prezident plní predovšetkým reprezentatívne úlohy a očakáva sa od neho nadstranícke vystupovanie. Prezidenta volí Spolkové zhromaždenie zložené z poslancov Bundestagu a rovnakého počtu zástupcov zvolených krajinskými parlamentmi.
Zdroj: SITA.sk - Merz chce za prezidentku Ilse Aignerovú, Nemecko by po prvý raz mohlo mať ženu na čele štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
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