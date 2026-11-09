Slafkovský otvorene o svojich výkonoch: Chcem mať 90 percent dobrých striedaní. Priznal, čo musí zlepšiť
Slovenský útočník Montrealu Canadiens vo svojom blogu pre NHL priznal, že napriek vydarenému štartu sezóny od seba očakáva viac. Vrátil sa aj k premárnenému štvorgólovému náskoku proti Winnipegu a prezradil, ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník Montrealu Canadiens vo svojom blogu pre NHL priznal, že napriek vydarenému štartu sezóny od seba očakáva viac. Vrátil sa aj k premárnenému štvorgólovému náskoku proti Winnipegu a prezradil, ako prežíval zápas pod holým nebom.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský je spokojný so svojou produktivitou v úvode piatej sezóny v NHL, no zároveň cíti, že jeho výkony môžu byť ešte lepšie. Jednotka draftu z roku 2022 sa vo svojom najnovšom blogu na oficiálnom webe NHL zamyslela nad vlastnou hrou, výkonmi Montrealu Canadiens aj nad nečakanou prehrou s Winnipegom Jets v zápase, v ktorom Slafkovského tím viedol už 4:0.
Slovák osobitne zdôraznil potrebu väčšej vyrovnanosti počas jednotlivých striedaní. „Za seba sa snažím každý deň tvrdo makať a stále sa zlepšovať. Z osobného hľadiska by som povedal, že je to zatiaľ môj najlepší štart sezóny, minimálne ohľadom produktivity. Čo sa týka tímovej hry však stále cítim, že môžem pomôcť viac. Vyhrávať viac súbojov a celkovo hrať lepší hokej,“ napísal Slafkovský.
Verí, že má predpoklady na ďalšie zlepšenie. „Myslím si, že na to mám, keď budem hrať dobre a robiť to, čo mám, tak môžem tímu pomôcť k ďalším výhram.“
Košický rodák pomenoval aj konkrétnu oblasť, v ktorej chce urobiť pokrok. „Pripadá mi, že v niektorých striedaniach to tam je, ale v niektorých nie. V tomto potrebujem byť konzistentnejší. Keď budem mať 90 percent striedaní dobrých, tak potom môžem povedať, že konzistenciu mám,“ vysvetlil slovenský reprezentant.
Napriek piatim víťazstvám Canadiens za sebou pred duelom s Winnipegom vidí priestor na zlepšenie aj v celkovom prejave mužstva. „Výsledkovo to bolo dobré, ale povedal by som, že náš celkový prejav môže byť ešte lepší. Ak ho vylepšíme, tak na ľade môžeme dominovať.“
Montreal dosahoval dobré výsledky aj bez zranených opôr Nicka Suzukiho, Ivana Demidova či Mikea Mathesona. Slafkovský vyzdvihol najmä brankára Jacoba Fowlera, ktorého vyhlásili za nováčika mesiaca NHL. „Bol naozaj skvelý. V bránkovisku je maximálne pokojný, vždy je v správnej pozícii a dokáže sa výborne sústrediť. Mal parádny štart a pre nás je to len dobré,“ pochválil spoluhráča a zároveň pripomenul, že Canadiens musia zapracovať na presilových hrách aj ďalších herných činnostiach.
V blogu sa vrátil aj k bolestivej prehre s Winnipegom, pri ktorej Montreal v samom závere tretej tretiny premrhal vedenie 4:0 a napokon podľahol súperovi v predĺžení. "Skrátka sme nehrali dosť dobre na to, aby sme to dotiahli,“ skonštatoval. Zdôraznil však, že Canadiens sa musia z nevydareného stretnutia poučiť a sústrediť sa na ďalšie výzvy. „Otočíme list a ideme ďalej,“ napísal v blogu.
Podľa slovenského útočníka je dôležité rozobrať príčiny zlyhania, nájsť odpovede a pripraviť sa tak, aby sa podobná situácia neopakovala.
Oveľa príjemnejšie spomienky má slovenský útočník na nedávny zápas Heritage Classic, ktorý Canadiens odohrali vo Winnipegu pod holým nebom. Pre Slafkovského išlo o prvú skúsenosť s takýmto duelom v NHL a navyše ho na tribúnach podporovala rodina.
„Bolo to skvelé. Mal som tam rodinu, užíval som si každú sekundu na ľade,“ napísal. Hra pod otvoreným nebom však priniesla aj nezvyčajné podmienky. „Najväčšou výzvou pri hre bolo trochu iné videnie na ľade, nemáte tam fanúšikov hneď za plexisklom a tieto veci. Ale vyhrali sme, celkovo to bol skvelý večer a dúfam, že si to ešte niekedy zopakujeme,“ uzavrel Slafkovský.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský otvorene o svojich výkonoch: Chcem mať 90 percent dobrých striedaní. Priznal, čo musí zlepšiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský je spokojný so svojou produktivitou v úvode piatej sezóny v NHL, no zároveň cíti, že jeho výkony môžu byť ešte lepšie. Jednotka draftu z roku 2022 sa vo svojom najnovšom blogu na oficiálnom webe NHL zamyslela nad vlastnou hrou, výkonmi Montrealu Canadiens aj nad nečakanou prehrou s Winnipegom Jets v zápase, v ktorom Slafkovského tím viedol už 4:0.
V čom sa chce Slafkovský zlepšiť?
Slovák osobitne zdôraznil potrebu väčšej vyrovnanosti počas jednotlivých striedaní. „Za seba sa snažím každý deň tvrdo makať a stále sa zlepšovať. Z osobného hľadiska by som povedal, že je to zatiaľ môj najlepší štart sezóny, minimálne ohľadom produktivity. Čo sa týka tímovej hry však stále cítim, že môžem pomôcť viac. Vyhrávať viac súbojov a celkovo hrať lepší hokej,“ napísal Slafkovský.
Verí, že má predpoklady na ďalšie zlepšenie. „Myslím si, že na to mám, keď budem hrať dobre a robiť to, čo mám, tak môžem tímu pomôcť k ďalším výhram.“
Košický rodák pomenoval aj konkrétnu oblasť, v ktorej chce urobiť pokrok. „Pripadá mi, že v niektorých striedaniach to tam je, ale v niektorých nie. V tomto potrebujem byť konzistentnejší. Keď budem mať 90 percent striedaní dobrých, tak potom môžem povedať, že konzistenciu mám,“ vysvetlil slovenský reprezentant.
Aj bez opôr hral Montreal dobre
Napriek piatim víťazstvám Canadiens za sebou pred duelom s Winnipegom vidí priestor na zlepšenie aj v celkovom prejave mužstva. „Výsledkovo to bolo dobré, ale povedal by som, že náš celkový prejav môže byť ešte lepší. Ak ho vylepšíme, tak na ľade môžeme dominovať.“
Montreal dosahoval dobré výsledky aj bez zranených opôr Nicka Suzukiho, Ivana Demidova či Mikea Mathesona. Slafkovský vyzdvihol najmä brankára Jacoba Fowlera, ktorého vyhlásili za nováčika mesiaca NHL. „Bol naozaj skvelý. V bránkovisku je maximálne pokojný, vždy je v správnej pozícii a dokáže sa výborne sústrediť. Mal parádny štart a pre nás je to len dobré,“ pochválil spoluhráča a zároveň pripomenul, že Canadiens musia zapracovať na presilových hrách aj ďalších herných činnostiach.
V blogu sa vrátil aj k bolestivej prehre s Winnipegom, pri ktorej Montreal v samom závere tretej tretiny premrhal vedenie 4:0 a napokon podľahol súperovi v predĺžení. "Skrátka sme nehrali dosť dobre na to, aby sme to dotiahli,“ skonštatoval. Zdôraznil však, že Canadiens sa musia z nevydareného stretnutia poučiť a sústrediť sa na ďalšie výzvy. „Otočíme list a ideme ďalej,“ napísal v blogu.
Heritage Classic pod holým nebom
Podľa slovenského útočníka je dôležité rozobrať príčiny zlyhania, nájsť odpovede a pripraviť sa tak, aby sa podobná situácia neopakovala.
Oveľa príjemnejšie spomienky má slovenský útočník na nedávny zápas Heritage Classic, ktorý Canadiens odohrali vo Winnipegu pod holým nebom. Pre Slafkovského išlo o prvú skúsenosť s takýmto duelom v NHL a navyše ho na tribúnach podporovala rodina.
„Bolo to skvelé. Mal som tam rodinu, užíval som si každú sekundu na ľade,“ napísal. Hra pod otvoreným nebom však priniesla aj nezvyčajné podmienky. „Najväčšou výzvou pri hre bolo trochu iné videnie na ľade, nemáte tam fanúšikov hneď za plexisklom a tieto veci. Ale vyhrali sme, celkovo to bol skvelý večer a dúfam, že si to ešte niekedy zopakujeme,“ uzavrel Slafkovský.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský otvorene o svojich výkonoch: Chcem mať 90 percent dobrých striedaní. Priznal, čo musí zlepšiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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