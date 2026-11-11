Bellingham priznal strasti svetoznámeho hráča. V bežnom živote potrebuje pomoc, keďže nevie variť ani šoférovať
Vysvetlil, že by ocenil, ak by ho ľudia brali skôr ako ľudskú bytosť a nie ako hviezdu Realu Madrid. Anglický futbalista Jude Bellingham v otvorenom rozhovore pre ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Vysvetlil, že by ocenil, ak by ho ľudia brali skôr ako ľudskú bytosť a nie ako hviezdu Realu Madrid.
Anglický futbalista Jude Bellingham v otvorenom rozhovore pre Vogue priznal strasti bežného človeka, ktoré sa týkajú každodenných činností, ktoré nesúvisia s jeho milovaným športom.
Vysvetlil, že by ocenil, ak by ho ľudia brali skôr ako ľudskú bytosť a nie ako hviezdu Realu Madrid. "Mám pocit, že fanúšikovia niekedy stavajú hráčov na piedestál a ja by som nikdy nechcel, aby ma tak vnímali," uvedomuje si.
"Rád trávim čas v spoločnosti priateľov a rodiny, dám si kávu, idem na prechádzku, zájdem na večeru s blízkymi, možno si dám pohár vína," prezradil s tým, že aj obyčajná návšteva kaviarne v Madride je komplikovaná.
Zvyčajne vyhľadáva miesta ďalej od centra mesta. "Vždy vás niekto spozná, ale ste tam o niečo viac v bezpečí – nehrozí, že vás obkľúči dav alebo niečo podobné," priblížil s tým, že niekedy nemá chuť rozdať 50 autogramov, no aj tak sa snaží byť čo najústretovejší, najmä voči deťom.
"Keď sa s vami môžu odfotiť, sú z toho nadšené ešte poriadne dlho – a pritom vás to stojí len päť sekúnd času," konkretizoval 23-ročný rodák z mesta Stourbridge.
Rád by si niekedy oddýchol od futbalu, keďže niekedy máva pocit, že ho úplne pohlcuje a cíti napätie i stres. "Predstavte si, že prídete domov po štyroch zápasoch za 14 dní. Jediné, po čom túžite, je venovať sa regenerácii – a keď s tým skončíte, rovno padnete do postele."
S futbalom nezačal preto, aby bol vzorom pre ostatných. Je to náročné, najmä v emocionálne vypätých dueloch, keď treba hrať s čistou hlavou.
"Je to môj zdroj obživy. Za toto dostávam zaplatené. Je to moja práca, ale zároveň aj koníček. Mnoho ľudí do mňa investuje veľké sumy peňazí. Fanúšikovia sú veľmi oddaní a míňajú nemalé prostriedky na to, aby prišli a podporili tím.
Nemôžete sa správať úplne podľa ľubovôle, keď zároveň reprezentujete mesto alebo krajinu zakaždým, keď si oblečiete ich dres – pretože ste pre niekoho inšpiráciou. Či sa vám to páči, alebo nie, ďalšia generácia k vám vzhliada. Ja to radšej vnímam ako privilégium. Vždy som hovoril, že mimo ihriska chcem byť džentlmenom," avizoval Bellingham.
Na záver priznal, že hoci je vo futbale vyspelý, keďže už odohral takmer 400 stretnutí, tak v bežnom živote to tak ani zďaleka nie je.
"Neviem variť, neviem šoférovať... V tom, čo robím, som dobrý, ale pokiaľ ide o všetko ostatné - tam to už také slávne nie je. Spolieham sa na priateľov a rodinu, že mi s rôznymi vecami pomôžu, či už ide o varenie, upratovanie, pomoc od mamy alebo kohokoľvek iného.
Každý deň od rána do večera tvrdo pracujem, a keď potom prídem domov, zisťujem, že som zrejme zanedbal osvojenie si úplne základných zručností. Ale som si istý, že na to všetko ešte príde správny čas," dodal anglický reprezentant, ktorý figuruje v aktuálnej nominácii Thomasa Tuchela na súboje v Lige národov spolu so svojím bratom Jobeom, ktorý dostal pozvánku premiérovo.
Zdroj: SITA.sk - Bellingham priznal strasti svetoznámeho hráča. V bežnom živote potrebuje pomoc, keďže nevie variť ani šoférovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalista Jude Bellingham v otvorenom rozhovore pre Vogue priznal strasti bežného človeka, ktoré sa týkajú každodenných činností, ktoré nesúvisia s jeho milovaným športom.
Vysvetlil, že by ocenil, ak by ho ľudia brali skôr ako ľudskú bytosť a nie ako hviezdu Realu Madrid. "Mám pocit, že fanúšikovia niekedy stavajú hráčov na piedestál a ja by som nikdy nechcel, aby ma tak vnímali," uvedomuje si.
"Rád trávim čas v spoločnosti priateľov a rodiny, dám si kávu, idem na prechádzku, zájdem na večeru s blízkymi, možno si dám pohár vína," prezradil s tým, že aj obyčajná návšteva kaviarne v Madride je komplikovaná.
Tolerancia voči deťom
Zvyčajne vyhľadáva miesta ďalej od centra mesta. "Vždy vás niekto spozná, ale ste tam o niečo viac v bezpečí – nehrozí, že vás obkľúči dav alebo niečo podobné," priblížil s tým, že niekedy nemá chuť rozdať 50 autogramov, no aj tak sa snaží byť čo najústretovejší, najmä voči deťom.
"Keď sa s vami môžu odfotiť, sú z toho nadšené ešte poriadne dlho – a pritom vás to stojí len päť sekúnd času," konkretizoval 23-ročný rodák z mesta Stourbridge.
Rád by si niekedy oddýchol od futbalu, keďže niekedy máva pocit, že ho úplne pohlcuje a cíti napätie i stres. "Predstavte si, že prídete domov po štyroch zápasoch za 14 dní. Jediné, po čom túžite, je venovať sa regenerácii – a keď s tým skončíte, rovno padnete do postele."
Chce byť džentlmenom
S futbalom nezačal preto, aby bol vzorom pre ostatných. Je to náročné, najmä v emocionálne vypätých dueloch, keď treba hrať s čistou hlavou.
"Je to môj zdroj obživy. Za toto dostávam zaplatené. Je to moja práca, ale zároveň aj koníček. Mnoho ľudí do mňa investuje veľké sumy peňazí. Fanúšikovia sú veľmi oddaní a míňajú nemalé prostriedky na to, aby prišli a podporili tím.
Nemôžete sa správať úplne podľa ľubovôle, keď zároveň reprezentujete mesto alebo krajinu zakaždým, keď si oblečiete ich dres – pretože ste pre niekoho inšpiráciou. Či sa vám to páči, alebo nie, ďalšia generácia k vám vzhliada. Ja to radšej vnímam ako privilégium. Vždy som hovoril, že mimo ihriska chcem byť džentlmenom," avizoval Bellingham.
V nominácii s bratom
Na záver priznal, že hoci je vo futbale vyspelý, keďže už odohral takmer 400 stretnutí, tak v bežnom živote to tak ani zďaleka nie je.
"Neviem variť, neviem šoférovať... V tom, čo robím, som dobrý, ale pokiaľ ide o všetko ostatné - tam to už také slávne nie je. Spolieham sa na priateľov a rodinu, že mi s rôznymi vecami pomôžu, či už ide o varenie, upratovanie, pomoc od mamy alebo kohokoľvek iného.
Každý deň od rána do večera tvrdo pracujem, a keď potom prídem domov, zisťujem, že som zrejme zanedbal osvojenie si úplne základných zručností. Ale som si istý, že na to všetko ešte príde správny čas," dodal anglický reprezentant, ktorý figuruje v aktuálnej nominácii Thomasa Tuchela na súboje v Lige národov spolu so svojím bratom Jobeom, ktorý dostal pozvánku premiérovo.
Zdroj: SITA.sk - Bellingham priznal strasti svetoznámeho hráča. V bežnom živote potrebuje pomoc, keďže nevie variť ani šoférovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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