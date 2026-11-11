Majstrovské Komárno doma proti Podgorici bez straty setu. Tréner sa nebojí odvety
Slovenský volejbalový majster je na dobrej ceste postúpiť do 1/16 finále Challenge Cupu. Volejbalisti Rieker UJS Komárno zvládli úvodný zápas ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský volejbalový majster je na dobrej ceste postúpiť do 1/16 finále Challenge Cupu.
Volejbalisti Rieker UJS Komárno zvládli úvodný zápas 32-finále Challenge Cupu a pred domácimi fanúšikmi zdolali čiernohorskú Budućnosť Podgorica 3:0 (23, 21,18).
V odvete, ktorá je na programe 18. novembra od 18.00 h v Podgorici, majú štvornásobní a zároveň úradujúci slovenskí majstri reálnu šancu postúpiť do ďalšieho kola.
Hráči Komárna mali réžiu zápasu pevne v rukách. V koncovke prvého setu sa hostia síce dotiahli na 22:23 aj 23:24, ale druhý setbal domáci razantným útokom premenili, konkrétne Brazílčan Ruivo. Druhý set ukončil útokom stredom domáci blokár Baslar – 25:21.
Aj tretí set potvrdil dominanciu domáceho tímu. V koncovke tretieho setu po Delićovom podaní do autu mali Komárňania k dispozícii šesť mečbalov – 24:18. Útočiaci Santana následne skončil v sieti a v Komárne prepukla víťazná radosť. Najviac bodujúci hráči víťazného tímu boli Tomáš Halanda s 12 bodmi a Ruivo so 16 bodmi. Čech Ivo Hulpach pridal 10 bodov.
"Som spokojný s výsledkom. Nevyhli sme sa chybám v útoku, najmä v prvom sete. To znamená, že máme ešte veľa priestoru na zlepšenie, preto som optimista pred odvetou. Vieme, že nás v Podgorici nečaká nič ľahké, ale verím, že v Čiernej Hore zahráme ešte lepšie ako v prvom zápase doma," vyhlásil tréner Komárna František Ogurčák na webe Slovenskej volejbalovej federácie.
Zdroj: SITA.sk - Majstrovské Komárno doma proti Podgorici bez straty setu. Tréner sa nebojí odvety © SITA Všetky práva vyhradené.
Volejbalisti Rieker UJS Komárno zvládli úvodný zápas 32-finále Challenge Cupu a pred domácimi fanúšikmi zdolali čiernohorskú Budućnosť Podgorica 3:0 (23, 21,18).
V odvete, ktorá je na programe 18. novembra od 18.00 h v Podgorici, majú štvornásobní a zároveň úradujúci slovenskí majstri reálnu šancu postúpiť do ďalšieho kola.
Hráči Komárna mali réžiu zápasu pevne v rukách. V koncovke prvého setu sa hostia síce dotiahli na 22:23 aj 23:24, ale druhý setbal domáci razantným útokom premenili, konkrétne Brazílčan Ruivo. Druhý set ukončil útokom stredom domáci blokár Baslar – 25:21.
Šesť mečbalov
Aj tretí set potvrdil dominanciu domáceho tímu. V koncovke tretieho setu po Delićovom podaní do autu mali Komárňania k dispozícii šesť mečbalov – 24:18. Útočiaci Santana následne skončil v sieti a v Komárne prepukla víťazná radosť. Najviac bodujúci hráči víťazného tímu boli Tomáš Halanda s 12 bodmi a Ruivo so 16 bodmi. Čech Ivo Hulpach pridal 10 bodov.
Priestor na zlepšenie
"Som spokojný s výsledkom. Nevyhli sme sa chybám v útoku, najmä v prvom sete. To znamená, že máme ešte veľa priestoru na zlepšenie, preto som optimista pred odvetou. Vieme, že nás v Podgorici nečaká nič ľahké, ale verím, že v Čiernej Hore zahráme ešte lepšie ako v prvom zápase doma," vyhlásil tréner Komárna František Ogurčák na webe Slovenskej volejbalovej federácie.
Zdroj: SITA.sk - Majstrovské Komárno doma proti Podgorici bez straty setu. Tréner sa nebojí odvety © SITA Všetky práva vyhradené.
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