Český europoslanec pre SITA: „Starý dobrý svet sa už nevráti.“ Česko a Slovensko sa príliš upínajú na automobilový priemysel
V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol český europoslanec a bývalý viceguvernér Českej národnej banky Luděk Niedermayer. Prílišná orientácia na automobilový ...
11.11.2026 (SITA.sk) - V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol český europoslanec a bývalý viceguvernér Českej národnej banky Luděk Niedermayer.
Prílišná orientácia na automobilový priemysel predstavuje pre českú a slovenskú ekonomiku riziko, pretože odvádza pozornosť od iných perspektívnych odvetví s vyššou pridanou hodnotou. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol český europoslanec a bývalý viceguvernér Českej národnej banky Luděk Niedermayer.
Podľa neho sa stredoeurópske krajiny musia pripraviť na technologické zmeny, ktoré zásadne pretvárajú priemysel, namiesto toho, aby sa spoliehali na návrat starých výrobných postupov.
„Myslím si, že tie riziká musíme najviac zmierňovať my sami. Myslím si, že to jednostranné zahľadenie sa do jedného priemyslu nás poškodzuje, pretože kvôli tomu nevidíme iné časti ekonomiky, ktoré sa napríklad úspešne rozvíjajú a ktoré by mohli priniesť vyššiu pridanú hodnotu,“ povedal Niedermayer na otázku o rizikách vyplývajúcich z naviazanosti Česka a Slovenska na nemecký, predovšetkým automobilový priemysel.
Český europoslanec zároveň odmieta zjednodušenú predstavu, že stredoeurópske ekonomiky sú iba výrobným zázemím Nemecka. „Hoci často existuje zjednodušený obraz, že fungujeme ako ekonomická provincia Nemecka, rozdiel v prístupe k ekonomike je dramaticky odlišný,“ uviedol.
Podľa neho majú Česi a Slováci v niektorých oblastiach dokonca technologický náskok. „Česi sú napríklad technologicky oveľa progresívnejší než Nemci, čo podľa mňa platí aj pre Slovákov. A opakovane sa to ukazuje,“ dodal. Priznal však, že závislosť od vývozu do Nemecka zostáva vysoká.
Za dôležitý predpoklad úspechu strednej Európy považuje reštrukturalizáciu nemeckého hospodárstva. „Povedal by som, že to, čo môžeme najviac robiť, je držať palce, aby v Nemecku prebehla reštrukturalizácia ekonomiky,“ vyhlásil. Zdôraznil, že o jej konkrétnej podobe rozhodujú predovšetkým samotné firmy, nie politici. Tí však môžu podnikové zmeny podporiť a urýchliť, alebo ich naopak brzdiť.
Práve snahu udržať zastarané technológie považuje Niedermayer za jednu z najväčších hrozieb. „To brzdenie spočíva napríklad v tom, že tvrdíte, že tá búrka nových technológií prejde a vráti sa ten starý dobrý svet. On sa jednoducho nevráti,“ upozornil. Technologické zmeny prirovnal k vývoju železničnej dopravy, v ktorej namiesto koní a parných lokomotív postupne prišli modernejšie riešenia.
Podobná premena podľa neho prebieha v digitálnych technológiách aj automobilovom priemysle. „A úplne to najhoršie, čo politici môžu robiť, je brzdiť nástup tých nových technológií a predstierať, že je možné zostať v minulosti,“ zakončil Niedermayer.
Zdroj: SITA.sk - Český europoslanec pre SITA: „Starý dobrý svet sa už nevráti.“ Česko a Slovensko sa príliš upínajú na automobilový priemysel © SITA Všetky práva vyhradené.
Prílišná orientácia na automobilový priemysel predstavuje pre českú a slovenskú ekonomiku riziko, pretože odvádza pozornosť od iných perspektívnych odvetví s vyššou pridanou hodnotou. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol český europoslanec a bývalý viceguvernér Českej národnej banky Luděk Niedermayer.
Podľa neho sa stredoeurópske krajiny musia pripraviť na technologické zmeny, ktoré zásadne pretvárajú priemysel, namiesto toho, aby sa spoliehali na návrat starých výrobných postupov.
Riziká musíme zmierňovať sami
„Myslím si, že tie riziká musíme najviac zmierňovať my sami. Myslím si, že to jednostranné zahľadenie sa do jedného priemyslu nás poškodzuje, pretože kvôli tomu nevidíme iné časti ekonomiky, ktoré sa napríklad úspešne rozvíjajú a ktoré by mohli priniesť vyššiu pridanú hodnotu,“ povedal Niedermayer na otázku o rizikách vyplývajúcich z naviazanosti Česka a Slovenska na nemecký, predovšetkým automobilový priemysel.
Český europoslanec zároveň odmieta zjednodušenú predstavu, že stredoeurópske ekonomiky sú iba výrobným zázemím Nemecka. „Hoci často existuje zjednodušený obraz, že fungujeme ako ekonomická provincia Nemecka, rozdiel v prístupe k ekonomike je dramaticky odlišný,“ uviedol.
Podľa neho majú Česi a Slováci v niektorých oblastiach dokonca technologický náskok. „Česi sú napríklad technologicky oveľa progresívnejší než Nemci, čo podľa mňa platí aj pre Slovákov. A opakovane sa to ukazuje,“ dodal. Priznal však, že závislosť od vývozu do Nemecka zostáva vysoká.
Predpoklad úspechu
Za dôležitý predpoklad úspechu strednej Európy považuje reštrukturalizáciu nemeckého hospodárstva. „Povedal by som, že to, čo môžeme najviac robiť, je držať palce, aby v Nemecku prebehla reštrukturalizácia ekonomiky,“ vyhlásil. Zdôraznil, že o jej konkrétnej podobe rozhodujú predovšetkým samotné firmy, nie politici. Tí však môžu podnikové zmeny podporiť a urýchliť, alebo ich naopak brzdiť.
Práve snahu udržať zastarané technológie považuje Niedermayer za jednu z najväčších hrozieb. „To brzdenie spočíva napríklad v tom, že tvrdíte, že tá búrka nových technológií prejde a vráti sa ten starý dobrý svet. On sa jednoducho nevráti,“ upozornil. Technologické zmeny prirovnal k vývoju železničnej dopravy, v ktorej namiesto koní a parných lokomotív postupne prišli modernejšie riešenia.
Podobná premena podľa neho prebieha v digitálnych technológiách aj automobilovom priemysle. „A úplne to najhoršie, čo politici môžu robiť, je brzdiť nástup tých nových technológií a predstierať, že je možné zostať v minulosti,“ zakončil Niedermayer.
Zdroj: SITA.sk - Český europoslanec pre SITA: „Starý dobrý svet sa už nevráti.“ Česko a Slovensko sa príliš upínajú na automobilový priemysel © SITA Všetky práva vyhradené.
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