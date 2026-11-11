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Trumpov veľkolepý víťazný oblúk narazil na nečakanú prekážku – rodinu Kennedyovcov

Prezident chce postaviť 76-metrový monument, rodina jeho predchodcu v Bielom dome však tvrdí, že zatieni hroby slávnych aj historické výhľady. Plány amerického prezidenta

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11.11.2026 (SITA.sk) - Prezident chce postaviť 76-metrový monument, rodina jeho predchodcu v Bielom dome však tvrdí, že zatieni hroby slávnych aj historické výhľady.

Plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu monumentálneho víťazného oblúka pri Washingtone narazili na odpor rodiny bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho. Deväť jej členov v utorok požiadalo federálny súd, aby im umožnil zapojiť sa do konania proti výstavbe 76-metrového monumentu.



Zakrytý výhľad


Kennedyovci tvrdia, že oblúk by zakryl výhľad na ich rodinné hroby na Arlingtonskom národnom cintoríne a narušil ich pôvodnú architektonickú koncepciu.

Stavba by zároveň prerušila historickú pohľadovú os medzi Lincolnovým pamätníkom a vojenským cintorínom, symbolizujúcu zjednotenie Spojených štátov po občianskej vojne. „Tento krok má chrániť posvätné miesta, ktoré patria americkému ľudu,“ uviedli členovia rodiny Rory a Maxwell Kennedyovci.

Najnavštevovanejšie miesto


Na cintoríne odpočívajú John F. Kennedy, jeho manželka Jacqueline, ich dve deti a ďalší príbuzní. Prezidentov hrob s večným plameňom patrí medzi najnavštevovanejšie miesta pietneho areálu.

Federálna sudkyňa Tanya Chutkanová už začiatkom novembra dočasne zakázala začatie výstavby na 14 dní.

Jeden Kennedy sa nepripojil


Biely dom projekt obhajuje. „Je poľutovaniahodné, že niektorí členovia Kennedyovskej rodiny sa zapojili do súdneho sporu proti oblúku, ktorý má vzdať hold našim hrdinom,“ uviedol jeho hovorca.

Medzi deviatimi navrhovateľmi chýba Robert Kennedy, ktorý v Trumpovej administratíve zastáva funkciu ministra zdravotníctva.


Zdroj: SITA.sk - Trumpov veľkolepý víťazný oblúk narazil na nečakanú prekážku – rodinu Kennedyovcov © SITA Všetky práva vyhradené.

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