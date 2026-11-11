Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla, Taraba názor nezmenil a na schválenie opäť chýbal jeden hlas – VIDEO
Za návrh hlasovalo 75 a proti bolo 74 poslancov. Parlament neschválil novelu „kajúcnikoch“. Prítomných bolo všetkých 150 poslancov. Za ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Za návrh hlasovalo 75 a proti bolo 74 poslancov.
Parlament neschválil novelu „kajúcnikoch“. Prítomných bolo všetkých 150 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov, 74 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. Koalícii k schváleniu chýbal jeden hlas. Tomáš Taraba a ďalší dvaja jeho prívrženci už vopred avizovali, že novelu o kajúcnikoch v tomto znení nepodporia. Hlasovania sa v stredu zdržal poslanec Ján Ferenčák.
Poslanec Tomáš Taraba krátko pred hlasovaním vyhlásil, že by sa mali schvaľovať len veci, ktoré sa robia poriadne. Ak je záujem riešiť problematiku kajúcnikov, ktorá je podľa neho absolútne legitímna, tak treba to podľa neho prijímať tak, aby boli obhájiteľné pred Ústavným súdom SR. „V opačnom prípade je to absolútne divadlo a neplní to účel,“ povedal Taraba a pripomenul početné zmeny v Trestnom zákone, ako aj prvú novelu o kajúcnikoch, ktorá neprešla cez Ústavný súd SR.
Zároveň zdôraznil, že sú potrebné také zmeny, ktoré budú aplikovateľné v praxi. „Náš odkaz je veľmi jasný. Ak niekto chce prijať zákon, ktorý neprejde Ústavným súdom SR, tak nepomáha nikomu. Žiadnym obetiam justičných pochybení. Hovoríme do radov koalície, že ak nie oni, prídeme my so zákonom o kajúcnikoch, ktorý bude reflektovať na nálezy Ústavného súdu SR a bude s nimi konformný tak, aby zákon plnil svoj účel a aby nebol zhodený zo stola Ústavným súdom SR o jeden dva mesiace tak, ako sa to stalo pri predošlom zákone,“ dodal Taraba.
Zároveň Taraba kritizoval opozíciu, ktorá podľa neho stratila kontakt s realitou. Reagoval konkrétne na vyjadrenia po utorkovom hlasovaní o tom, že sa teraz odštartujú „rokovania a veľké obchody“ medzi koalíciou a ním za schválenie novely o kajúcnikoch.
„Neprebehlo absolútne žiadne rokovanie, pretože naše stanovisko je tak známe a tak jasné, že my nemáme dôvod rokovať o ničom inom len o vecnej požiadavke, aby ten zákon reflektoval na nálezy ústavného súdu,“ uzavrel poslanec.
Návrh zákona o kajúcnikoch mal priniesť zásadné sprísnenie pravidiel a zmenu systému udeľovania výhod pre spolupracujúcich obvinených (kajúcnikov) v trestnom konaní. Novela vypracovaná Ministerstvom spravodlivosti SR mala podľa ministra Borisa Suska zabrániť zneužívaniu trestného práva a krivým obvineniam, no zároveň vyvolávala rozporuplné reakcie medzi koalíciou a opozíciou. Podľa opozície mala táto novela pomôcť hlavne obžalovanému podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi v kauze Očistec.
Hlavnou zmenou mal byť presun právomoci poskytovať úľavy kajúcnikom zo štádia prípravného konania na súdnu fázu. Model, v ktorom prokurátori mohli napríklad odložiť vznesenie obvinenia, prerušiť trestné stíhanie či podmienečne zastaviť konanie, malo byť nahradené systémom podľa českého vzoru, kde o mimoriadnom znížení trestu alebo upustení od potrestania rozhoduje výhradne súd po podaní obžaloby alebo dohody o vine a treste.
Novela, ktorú poslanci neschválili, zavádzala aj 180-dňovú lehotu, počas ktorej musel začať kajúcnik úplne a pravdivo vypovedať, čím sa malo zabezpečiť rýchle a spoľahlivé získavanie informácií. Okrem toho novela zavádzala sprísnené pravidlá pre využívanie výpovedí kajúcnikov ako dôkazov.
Výpoveď jednej osoby spolupracujúcej s orgánmi činnými v trestnom konaní nemala postačovať na samoúčelné odsúdenie, rovnako by nestačila ani len osamotená výpoveď iného kajúcnika. Novela tiež precizovala dôsledky porušenia dohodnutých podmienok spolupráce kajúcnikom, upravovala okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť v prípade klamstva alebo iného porušenia povinností.
Zdroj: SITA.sk - Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla, Taraba názor nezmenil a na schválenie opäť chýbal jeden hlas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlament neschválil novelu „kajúcnikoch“. Prítomných bolo všetkých 150 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov, 74 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. Koalícii k schváleniu chýbal jeden hlas. Tomáš Taraba a ďalší dvaja jeho prívrženci už vopred avizovali, že novelu o kajúcnikoch v tomto znení nepodporia. Hlasovania sa v stredu zdržal poslanec Ján Ferenčák.
Poslanec Tomáš Taraba krátko pred hlasovaním vyhlásil, že by sa mali schvaľovať len veci, ktoré sa robia poriadne. Ak je záujem riešiť problematiku kajúcnikov, ktorá je podľa neho absolútne legitímna, tak treba to podľa neho prijímať tak, aby boli obhájiteľné pred Ústavným súdom SR. „V opačnom prípade je to absolútne divadlo a neplní to účel,“ povedal Taraba a pripomenul početné zmeny v Trestnom zákone, ako aj prvú novelu o kajúcnikoch, ktorá neprešla cez Ústavný súd SR.
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Opozícia podľa Tarabu stratila kontakt s realitou
Zároveň zdôraznil, že sú potrebné také zmeny, ktoré budú aplikovateľné v praxi. „Náš odkaz je veľmi jasný. Ak niekto chce prijať zákon, ktorý neprejde Ústavným súdom SR, tak nepomáha nikomu. Žiadnym obetiam justičných pochybení. Hovoríme do radov koalície, že ak nie oni, prídeme my so zákonom o kajúcnikoch, ktorý bude reflektovať na nálezy Ústavného súdu SR a bude s nimi konformný tak, aby zákon plnil svoj účel a aby nebol zhodený zo stola Ústavným súdom SR o jeden dva mesiace tak, ako sa to stalo pri predošlom zákone,“ dodal Taraba.
Zároveň Taraba kritizoval opozíciu, ktorá podľa neho stratila kontakt s realitou. Reagoval konkrétne na vyjadrenia po utorkovom hlasovaní o tom, že sa teraz odštartujú „rokovania a veľké obchody“ medzi koalíciou a ním za schválenie novely o kajúcnikoch.
„Neprebehlo absolútne žiadne rokovanie, pretože naše stanovisko je tak známe a tak jasné, že my nemáme dôvod rokovať o ničom inom len o vecnej požiadavke, aby ten zákon reflektoval na nálezy ústavného súdu,“ uzavrel poslanec.
Návrh zákona o kajúcnikoch mal priniesť zásadné sprísnenie pravidiel a zmenu systému udeľovania výhod pre spolupracujúcich obvinených (kajúcnikov) v trestnom konaní. Novela vypracovaná Ministerstvom spravodlivosti SR mala podľa ministra Borisa Suska zabrániť zneužívaniu trestného práva a krivým obvineniam, no zároveň vyvolávala rozporuplné reakcie medzi koalíciou a opozíciou. Podľa opozície mala táto novela pomôcť hlavne obžalovanému podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi v kauze Očistec.
Hlavnou zmenou mal byť presun právomoci poskytovať úľavy kajúcnikom zo štádia prípravného konania na súdnu fázu. Model, v ktorom prokurátori mohli napríklad odložiť vznesenie obvinenia, prerušiť trestné stíhanie či podmienečne zastaviť konanie, malo byť nahradené systémom podľa českého vzoru, kde o mimoriadnom znížení trestu alebo upustení od potrestania rozhoduje výhradne súd po podaní obžaloby alebo dohody o vine a treste.
Novela, ktorú poslanci neschválili, zavádzala aj 180-dňovú lehotu, počas ktorej musel začať kajúcnik úplne a pravdivo vypovedať, čím sa malo zabezpečiť rýchle a spoľahlivé získavanie informácií. Okrem toho novela zavádzala sprísnené pravidlá pre využívanie výpovedí kajúcnikov ako dôkazov.
Výpoveď jednej osoby spolupracujúcej s orgánmi činnými v trestnom konaní nemala postačovať na samoúčelné odsúdenie, rovnako by nestačila ani len osamotená výpoveď iného kajúcnika. Novela tiež precizovala dôsledky porušenia dohodnutých podmienok spolupráce kajúcnikom, upravovala okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť v prípade klamstva alebo iného porušenia povinností.
Zdroj: SITA.sk - Novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla, Taraba názor nezmenil a na schválenie opäť chýbal jeden hlas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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