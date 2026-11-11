Životné poistky Slovákov kryjú drobné úrazy, pri invalidite a vážnych chorobách však zlyhávajú. Dôvodom sú zle nastavené zmluvy
Mnohí ľudia so životným poistením veria, že sú dostatočne chránení. Pri vážnej chorobe alebo invalidite ich však často prekvapí, keď im poisťovňa vyplatí len niekoľko tisíc eur. Podľa dát ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Mnohí ľudia so životným poistením veria, že sú dostatočne chránení.
Pri vážnej chorobe alebo invalidite ich však často prekvapí, keď im poisťovňa vyplatí len niekoľko tisíc eur. Podľa dát poisťovní, ktoré zozbierala spoločnosť Finportal, dosahovalo v roku 2025 priemerné plnenie pri kritických ochoreniach v závislosti od poisťovne 6 000 až 9 500 eur. Pri invalidite sa priemerné vyplatené sumy pohybovali len na úrovni 4 300 až 6 500 eur.
Takáto suma síce pomôže s prvotnými výdavkami, no pri dlhodobých zdravotných problémoch nedokáže nahradiť výpadok príjmu. Ak človek pre chorobu príde o 1 000 eur mesačne a od poisťovne dostane 6 000 eur, peniaze mu vystačia len na pol roka. A to ešte bez započítania ďalších nákladov spojených s liečbou.
Petra Heseková, riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov v spoločnosti Finportal, upozorňuje, že vážne riziká bývajú v zmluvách podcenené. "Bohužiaľ často vidíme realitu, že tieto hlavné riziká nie sú na zmluvách dojednané alebo sú nastavené v nedostatočnej výške," hovorí. Samotná životná poistka teda ešte nezaručuje, že človek pri vážnom zdravotnom probléme dostane adekvátnu finančnú pomoc.
Rozdiel medzi dohodnutou poistnou sumou a reálne vyplatenými peniazmi sa výrazne prejavuje najmä pri trvalých následkoch úrazu. Výška plnenia sa pri tomto pripoistení odvíja od percentuálneho rozsahu trvalého poškodenia. Pri menších následkoch tak klient nedostane celú poistnú sumu, ale len jej pomernú časť, prípadne navýšenú podľa dohodnutej progresie.
Štatistiky, na ktoré Finportal poukazuje, potvrdzujú, že práve menšie poškodenia výrazne prevažujú. Trvalé následky v rozsahu do 10 percent tvoria v jednotlivých poisťovniach 70 až 85 percent prípadov. Poškodenia s rozsahom do 20 percent predstavujú dokonca 92 až 97 percent všetkých poistných udalostí. Viac ako 90 percent ľudí s nárokom na poistné plnenie tak reálne dostane maximálne 20 percent dohodnutej poistnej sumy.
Ak má niekto napríklad poistnú sumu 20 000 eur, pri poškodení ohodnotenom na 5 percent dostane len 1 000 eur. Pri poistnej sume 50 000 eur by v rovnakej situácii získal 2 500 eur. Výsledná suma teda závisí nielen od závažnosti následkov, ale aj od toho, na akú sumu je človek poistený.
Medzi časté trvalé následky patria podľa spoločnosti Finportal jazvy, obmedzená pohyblivosť ramena alebo kolena, strata zubov, poranenie menisku či znížená funkčnosť ruky. Vo väčšine prípadov ide o poškodenia, ktoré poisťovne ohodnotia nižším percentom. Aj takéto úrazy však môžu človeku výrazne zasiahnuť do bežného života alebo výkonu práce.
Pri porovnávaní poistenia trvalých následkov zohráva dôležitú úlohu aj progresia. Ide o mechanizmus, ktorý pri určitom rozsahu poškodenia zvyšuje vyplatenú sumu nad rámec jednoduchého percentuálneho výpočtu. Podmienky však nie sú vo všetkých poisťovniach rovnaké.
"Nemenej dôležité ako nastavenie správnej poistnej sumy je aj poznať podmienky poisťovní a pozrieť sa na to, pri akej miere poškodenia začína progresívne plnenie," vysvetľuje Petra Heseková. Rozdiel medzi produktmi sa tak neukáže iba pri najťažších úrazoch, ale aj pri menej závažných trvalých následkoch.
Keďže väčšina úrazov spadá do nižších percent poškodenia, veľký význam má aj skorší začiatok progresie. Pri porovnávaní dvoch zmlúv preto nestačí sledovať iba najvyššie možné plnenie. Dôležité je vedieť, koľko poisťovňa vyplatí pri poškodeniach, ktoré sú v štatistikách najbežnejšie.
Veľkú časť poistných plnení tvoria menej závažné úrazy. Podvrtnutia, pomliaždeniny či vykĺbenia predstavovali podľa štatistík spoločnosti Finportal v niektorých poisťovniach až 85 percent plnení z denného odškodného. To však otvára otázku, akú časť rozpočtu na poistenie by malo zaberať krytie takýchto bežných udalostí.
Heseková upozorňuje najmä na situácie, keď si klient platí krytie drobných úrazov na úkor vyšších poistných súm pri vážnych rizikách. Peniaze za kratšie liečenie síce padnú vhod, no finančné následky dlhodobej invalidity alebo kritického ochorenia bývajú pre rodinu neporovnateľne vážnejšie.
Pri hodnotení zmluvy preto treba rozlišovať medzi tým, ako často sa udalosť stáva, a aký má dosah na rodinné financie. Samotný fakt, že sa z určitého pripoistenia vypláca často, ešte neznamená, že má dostať prednosť pred ochranou príjmu pri vážnych zdravotných problémoch.
V roku 2025 dominovali vo viacerých poisťovniach práve plnenia z denného odškodného za úraz a z pracovnej neschopnosti. Významné zastúpenie mali aj kritické ochorenia a poistenie pre prípad smrti. Naopak, trvalé následky úrazu a invalidita mali oproti dennému odškodnému a práceneschopnosti relatívne nízky podiel.
Nízke priemerné plnenia pri vážnych rizikách sú podľa Hesekovej jasným dôvodom na revíziu existujúcich poistiek. "Poistné sumy na veľké riziká je treba nastavovať dostatočne vysoko a v rámci servisu je nevyhnutné pozrieť sa aj na staršie zmluvy klientov," upozorňuje.
Pri takejto kontrole pritom nejde iba o samotný zoznam pripoistení. Podstatné je zistiť, akú sumu by klient v konkrétnej situácii skutočne dostal a ako dlho by mu dokázala nahrádzať chýbajúci príjem. Rozdiel medzi poistkou, ktorá pokryje len menšie nepríjemnosti, a zmluvou schopnou zmierniť dlhodobý finančný výpadok sa totiž naplno ukáže až pri vážnej udalosti.
Zorientovať sa v odlišných podmienkach poisťovní, nastaviť adekvátne poistné sumy a vybrať vhodnú progresiu však pre bežného človeka nie je jednoduché. S revíziou staršej poistky aj so správnym nastavením novej zmluvy dokáže pomôcť skúsený finančný sprostredkovateľ. Ten má prehľad o aktuálnych produktoch na trhu, pozná rozdiely v oceňovaní trvalých následkov a vie poistenie vyskladať tak, aby v krízovej situácii skutočne ochránilo rodinný rozpočet.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Životné poistky Slovákov kryjú drobné úrazy, pri invalidite a vážnych chorobách však zlyhávajú. Dôvodom sú zle nastavené zmluvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri vážnej chorobe alebo invalidite ich však často prekvapí, keď im poisťovňa vyplatí len niekoľko tisíc eur. Podľa dát poisťovní, ktoré zozbierala spoločnosť Finportal, dosahovalo v roku 2025 priemerné plnenie pri kritických ochoreniach v závislosti od poisťovne 6 000 až 9 500 eur. Pri invalidite sa priemerné vyplatené sumy pohybovali len na úrovni 4 300 až 6 500 eur.
Takáto suma síce pomôže s prvotnými výdavkami, no pri dlhodobých zdravotných problémoch nedokáže nahradiť výpadok príjmu. Ak človek pre chorobu príde o 1 000 eur mesačne a od poisťovne dostane 6 000 eur, peniaze mu vystačia len na pol roka. A to ešte bez započítania ďalších nákladov spojených s liečbou.
Petra Heseková, riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov v spoločnosti Finportal, upozorňuje, že vážne riziká bývajú v zmluvách podcenené. "Bohužiaľ často vidíme realitu, že tieto hlavné riziká nie sú na zmluvách dojednané alebo sú nastavené v nedostatočnej výške," hovorí. Samotná životná poistka teda ešte nezaručuje, že človek pri vážnom zdravotnom probléme dostane adekvátnu finančnú pomoc.
Vysoká poistná suma nemusí znamenať vysoké plnenie
Rozdiel medzi dohodnutou poistnou sumou a reálne vyplatenými peniazmi sa výrazne prejavuje najmä pri trvalých následkoch úrazu. Výška plnenia sa pri tomto pripoistení odvíja od percentuálneho rozsahu trvalého poškodenia. Pri menších následkoch tak klient nedostane celú poistnú sumu, ale len jej pomernú časť, prípadne navýšenú podľa dohodnutej progresie.
Štatistiky, na ktoré Finportal poukazuje, potvrdzujú, že práve menšie poškodenia výrazne prevažujú. Trvalé následky v rozsahu do 10 percent tvoria v jednotlivých poisťovniach 70 až 85 percent prípadov. Poškodenia s rozsahom do 20 percent predstavujú dokonca 92 až 97 percent všetkých poistných udalostí. Viac ako 90 percent ľudí s nárokom na poistné plnenie tak reálne dostane maximálne 20 percent dohodnutej poistnej sumy.
Ak má niekto napríklad poistnú sumu 20 000 eur, pri poškodení ohodnotenom na 5 percent dostane len 1 000 eur. Pri poistnej sume 50 000 eur by v rovnakej situácii získal 2 500 eur. Výsledná suma teda závisí nielen od závažnosti následkov, ale aj od toho, na akú sumu je človek poistený.
Medzi časté trvalé následky patria podľa spoločnosti Finportal jazvy, obmedzená pohyblivosť ramena alebo kolena, strata zubov, poranenie menisku či znížená funkčnosť ruky. Vo väčšine prípadov ide o poškodenia, ktoré poisťovne ohodnotia nižším percentom. Aj takéto úrazy však môžu človeku výrazne zasiahnuť do bežného života alebo výkonu práce.
Rozhoduje aj to, kedy sa začne progresia
Pri porovnávaní poistenia trvalých následkov zohráva dôležitú úlohu aj progresia. Ide o mechanizmus, ktorý pri určitom rozsahu poškodenia zvyšuje vyplatenú sumu nad rámec jednoduchého percentuálneho výpočtu. Podmienky však nie sú vo všetkých poisťovniach rovnaké.
"Nemenej dôležité ako nastavenie správnej poistnej sumy je aj poznať podmienky poisťovní a pozrieť sa na to, pri akej miere poškodenia začína progresívne plnenie," vysvetľuje Petra Heseková. Rozdiel medzi produktmi sa tak neukáže iba pri najťažších úrazoch, ale aj pri menej závažných trvalých následkoch.
Keďže väčšina úrazov spadá do nižších percent poškodenia, veľký význam má aj skorší začiatok progresie. Pri porovnávaní dvoch zmlúv preto nestačí sledovať iba najvyššie možné plnenie. Dôležité je vedieť, koľko poisťovňa vyplatí pri poškodeniach, ktoré sú v štatistikách najbežnejšie.
Drobné úrazy môžu zatieniť vážnejšie riziká
Veľkú časť poistných plnení tvoria menej závažné úrazy. Podvrtnutia, pomliaždeniny či vykĺbenia predstavovali podľa štatistík spoločnosti Finportal v niektorých poisťovniach až 85 percent plnení z denného odškodného. To však otvára otázku, akú časť rozpočtu na poistenie by malo zaberať krytie takýchto bežných udalostí.
Heseková upozorňuje najmä na situácie, keď si klient platí krytie drobných úrazov na úkor vyšších poistných súm pri vážnych rizikách. Peniaze za kratšie liečenie síce padnú vhod, no finančné následky dlhodobej invalidity alebo kritického ochorenia bývajú pre rodinu neporovnateľne vážnejšie.
Pri hodnotení zmluvy preto treba rozlišovať medzi tým, ako často sa udalosť stáva, a aký má dosah na rodinné financie. Samotný fakt, že sa z určitého pripoistenia vypláca často, ešte neznamená, že má dostať prednosť pred ochranou príjmu pri vážnych zdravotných problémoch.
V roku 2025 dominovali vo viacerých poisťovniach práve plnenia z denného odškodného za úraz a z pracovnej neschopnosti. Významné zastúpenie mali aj kritické ochorenia a poistenie pre prípad smrti. Naopak, trvalé následky úrazu a invalidita mali oproti dennému odškodnému a práceneschopnosti relatívne nízky podiel.
Pozornosť si zaslúžia aj staršie zmluvy
Nízke priemerné plnenia pri vážnych rizikách sú podľa Hesekovej jasným dôvodom na revíziu existujúcich poistiek. "Poistné sumy na veľké riziká je treba nastavovať dostatočne vysoko a v rámci servisu je nevyhnutné pozrieť sa aj na staršie zmluvy klientov," upozorňuje.
Pri takejto kontrole pritom nejde iba o samotný zoznam pripoistení. Podstatné je zistiť, akú sumu by klient v konkrétnej situácii skutočne dostal a ako dlho by mu dokázala nahrádzať chýbajúci príjem. Rozdiel medzi poistkou, ktorá pokryje len menšie nepríjemnosti, a zmluvou schopnou zmierniť dlhodobý finančný výpadok sa totiž naplno ukáže až pri vážnej udalosti.
Zorientovať sa v odlišných podmienkach poisťovní, nastaviť adekvátne poistné sumy a vybrať vhodnú progresiu však pre bežného človeka nie je jednoduché. S revíziou staršej poistky aj so správnym nastavením novej zmluvy dokáže pomôcť skúsený finančný sprostredkovateľ. Ten má prehľad o aktuálnych produktoch na trhu, pozná rozdiely v oceňovaní trvalých následkov a vie poistenie vyskladať tak, aby v krízovej situácii skutočne ochránilo rodinný rozpočet.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Životné poistky Slovákov kryjú drobné úrazy, pri invalidite a vážnych chorobách však zlyhávajú. Dôvodom sú zle nastavené zmluvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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