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12. októbra 2026
Bez fanúšikov im to ide lepšie. Lazio Rím je na čele Serie A s Interom, ďalší favoriti zaváhali – VIDEO
Prekvapenie sezóny z Cagliari pokračovalo vo výbornom vstupe do ročníka remízou 1:1 s Juventusom. Lazio sa vďaka víťazstvu 3:1 nad Monzou bodovo dotiahlo na lídra Serie A Inter Miláno, zatiaľ čo ich ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Prekvapenie sezóny z Cagliari pokračovalo vo výbornom vstupe do ročníka remízou 1:1 s Juventusom.
Lazio sa vďaka víťazstvu 3:1 nad Monzou bodovo dotiahlo na lídra Serie A Inter Miláno, zatiaľ čo ich prenasledovatelia vo svojich zápasoch len remizovali.
AS Rím, hrajúci v oslabení o jedného hráča, nedokázal udržať krok s čelom tabuľky. Bezgólovú remízu v Come zatienilo vylúčenie Donyella Malena. Klub je na treťom mieste, dva body za lídrami.
AC Miláno remizovalo na ihrisku Sassuola 1:1 a na piatej priečke stráca na čelo tabuľky štyri body. Prekvapenie sezóny z Cagliari pokračovalo vo výbornom vstupe do ročníka remízou 1:1 s Juventusom. Udržalo si tak štvrtú pozíciu, pričom má dvojbodový náskok pred turínskym gigantom, ktorý je šiesty.
Pod vedením Gennara Gattusa – ktorý sa pozviechal po neúspechu na lavičke talianskej reprezentácie, keď národný tím nepostúpil na MS 2026 – pokračuje jeho Lazio vo vydarenom vstupe do sezóny.
Rímsky klub, ktorý stále nepozná pachuť prehry, si pripísal piate víťazstvo v šiestich dueloch a bodovo sa vyrovnal Interu, ktorý na San Sire zdolal Parmu 3:0. "Nemôžeme sa pozerať na tabuľku, inak sa nám zatočí hlava. Musíme ísť deň po dni," povedal Gattuso.
Táto úspešná séria prichádza napriek pretrvávajúcim protestom fanúšikov proti majiteľovi Claudiovi Lotitovi, ktoré viedli k bojkotu štadióna a nízkej návštevnosti domácich súbojov Lazia.
Na Sardínii potreboval Juventus v závere vyrovnávajúci gól Randala Kola Muaniho, aby po úvodnom zásahu Daniela Maldiniho zachránil aspoň bod.
Atmosféru stretnutia navyše vyhrotili emócie medzi trénermi. Maldini, syn legendy AC Miláno Paola, skóroval už v štvrtom zápase za sebou a štýlovo tak oslávil svoje 25. narodeniny.
Juventus mal prevahu v držaní lopty, no nedarilo sa mu vytvárať si vyložené šance proti Cagliari – tímu, ktorý sa dovtedy pýšil najlepšou obranou v lige – až kým v 81. minúte hlavou neskóroval Kolo Muani.
Francúzsky reprezentant bol o štyri minúty neskôr blízko k zavŕšeniu obratu, keď zblízka trafil spodnú časť brvna, no domácim sa podarilo udržať remízu.
Po záverečnom hvizde však emócie vzplanuli a kouči oboch celkov Fabio Pisacane a Luciano Spalletti videli červené karty. "Nič sa nestalo. Povedal som mu, že hrajú dobrý futbal, ale vedia aj dobre zdržiavať hru," vysvetlil druhý menovaný, keď sa ho pýtali na príčinu konfliktu.
"Pisacane sa opýtal: ´Ako to myslíte, že zdržiavame?´ A oboch nás vylúčili. Nebolo to nič vážne, všetko vcelku bežné," dodal Spalletti.
AC Miláno pod vedením Rubena Amorima si udržalo sériu bez prehry, no v posledných štyroch ligových dueloch remizovalo už tretíkrát.
K prelomeniu bezgólového stavu došlo až v 63. minúte, keď Luka Modrič vysunul Adriena Rabiota, ktorý prudkou strelou skóroval. Vedenie však trvalo len päť minút. Striedajúci Cas Odenthal po rohovom kope v skrumáži pred bránkou vyrovnal.
"Zaslúžili sme si ísť do vedenia, no po góle sme už hru nekontrolovali. Keď sme mali loptu, veľmi rýchlo sme o ňu prichádzali. To sa môže stať, ale čo sa stať nesmie, je inkasovať po rohovom kope," priblížil Amorim.
AS Rím si v zápase proti Comu udržal neporaziteľnosť, no získal len bod v prvom bezgólovom stretnutí tejto sezóny Serie A.
Vylúčenie najlepšieho strelca ligy Malena za nebezpečný zákrok v úvode druhého polčasu prinútilo klub prehodnotiť ambície. Dovtedy pritom predvádzal sľubný výkon – Lorenzo Pellegrini trafil žrď a Paulo Dybala zahodil obrovskú šancu.
Ani jeden z tímov nedokázal skórovať v súboji dvoch mužstiev, ktoré sú všeobecne považované za čiernych koňov v boji o titul.
Zdroj: SITA.sk - Bez fanúšikov im to ide lepšie. Lazio Rím je na čele Serie A s Interom, ďalší favoriti zaváhali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Lazio sa vďaka víťazstvu 3:1 nad Monzou bodovo dotiahlo na lídra Serie A Inter Miláno, zatiaľ čo ich prenasledovatelia vo svojich zápasoch len remizovali.
AS Rím, hrajúci v oslabení o jedného hráča, nedokázal udržať krok s čelom tabuľky. Bezgólovú remízu v Come zatienilo vylúčenie Donyella Malena. Klub je na treťom mieste, dva body za lídrami.
AC Miláno remizovalo na ihrisku Sassuola 1:1 a na piatej priečke stráca na čelo tabuľky štyri body. Prekvapenie sezóny z Cagliari pokračovalo vo výbornom vstupe do ročníka remízou 1:1 s Juventusom. Udržalo si tak štvrtú pozíciu, pričom má dvojbodový náskok pred turínskym gigantom, ktorý je šiesty.
Nepozerajú sa na tabuľku
Pod vedením Gennara Gattusa – ktorý sa pozviechal po neúspechu na lavičke talianskej reprezentácie, keď národný tím nepostúpil na MS 2026 – pokračuje jeho Lazio vo vydarenom vstupe do sezóny.
Rímsky klub, ktorý stále nepozná pachuť prehry, si pripísal piate víťazstvo v šiestich dueloch a bodovo sa vyrovnal Interu, ktorý na San Sire zdolal Parmu 3:0. "Nemôžeme sa pozerať na tabuľku, inak sa nám zatočí hlava. Musíme ísť deň po dni," povedal Gattuso.
Táto úspešná séria prichádza napriek pretrvávajúcim protestom fanúšikov proti majiteľovi Claudiovi Lotitovi, ktoré viedli k bojkotu štadióna a nízkej návštevnosti domácich súbojov Lazia.
Konflikt trénerov
Na Sardínii potreboval Juventus v závere vyrovnávajúci gól Randala Kola Muaniho, aby po úvodnom zásahu Daniela Maldiniho zachránil aspoň bod.
Atmosféru stretnutia navyše vyhrotili emócie medzi trénermi. Maldini, syn legendy AC Miláno Paola, skóroval už v štvrtom zápase za sebou a štýlovo tak oslávil svoje 25. narodeniny.
Juventus mal prevahu v držaní lopty, no nedarilo sa mu vytvárať si vyložené šance proti Cagliari – tímu, ktorý sa dovtedy pýšil najlepšou obranou v lige – až kým v 81. minúte hlavou neskóroval Kolo Muani.
Vraj nič vážne
Francúzsky reprezentant bol o štyri minúty neskôr blízko k zavŕšeniu obratu, keď zblízka trafil spodnú časť brvna, no domácim sa podarilo udržať remízu.
Po záverečnom hvizde však emócie vzplanuli a kouči oboch celkov Fabio Pisacane a Luciano Spalletti videli červené karty. "Nič sa nestalo. Povedal som mu, že hrajú dobrý futbal, ale vedia aj dobre zdržiavať hru," vysvetlil druhý menovaný, keď sa ho pýtali na príčinu konfliktu.
"Pisacane sa opýtal: ´Ako to myslíte, že zdržiavame?´ A oboch nás vylúčili. Nebolo to nič vážne, všetko vcelku bežné," dodal Spalletti.
Ďalšia remíza
AC Miláno pod vedením Rubena Amorima si udržalo sériu bez prehry, no v posledných štyroch ligových dueloch remizovalo už tretíkrát.
K prelomeniu bezgólového stavu došlo až v 63. minúte, keď Luka Modrič vysunul Adriena Rabiota, ktorý prudkou strelou skóroval. Vedenie však trvalo len päť minút. Striedajúci Cas Odenthal po rohovom kope v skrumáži pred bránkou vyrovnal.
"Zaslúžili sme si ísť do vedenia, no po góle sme už hru nekontrolovali. Keď sme mali loptu, veľmi rýchlo sme o ňu prichádzali. To sa môže stať, ale čo sa stať nesmie, je inkasovať po rohovom kope," priblížil Amorim.
Čierne kone
AS Rím si v zápase proti Comu udržal neporaziteľnosť, no získal len bod v prvom bezgólovom stretnutí tejto sezóny Serie A.
Vylúčenie najlepšieho strelca ligy Malena za nebezpečný zákrok v úvode druhého polčasu prinútilo klub prehodnotiť ambície. Dovtedy pritom predvádzal sľubný výkon – Lorenzo Pellegrini trafil žrď a Paulo Dybala zahodil obrovskú šancu.
Ani jeden z tímov nedokázal skórovať v súboji dvoch mužstiev, ktoré sú všeobecne považované za čiernych koňov v boji o titul.
Zdroj: SITA.sk - Bez fanúšikov im to ide lepšie. Lazio Rím je na čele Serie A s Interom, ďalší favoriti zaváhali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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