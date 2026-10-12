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 24hod.sk    Šport

12. októbra 2026

Veľká pocta pre Paríž. Hlavné mesto Francúzska bude hostiť významné e-športové podujatie


Tagy: E-športový turnaj E-športy Podujatie

V roku 2027 sa usporiadajú podujatia aj v Singapure, Maroku a Brazílii. Mesto Paríž bude v roku 2027 hostiť podujatie EVO - najväčšiu svetovú akciu zameranú na bojové videohry. Organizátori to ...



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shutterstock_2514281103 676x450 12.10.2026 (SITA.sk) - V roku 2027 sa usporiadajú podujatia aj v Singapure, Maroku a Brazílii.


Mesto Paríž bude v roku 2027 hostiť podujatie EVO – najväčšiu svetovú akciu zameranú na bojové videohry. Organizátori to oznámili, keď sa v Nice končilo tohtoročné podujatie.

Budúcoročný turnaj, v ktorom si sily zmerajú špičkoví hráči hier ako Street Fighter či Tekken, sa uskutoční v dňoch 22. až 24. októbra. Konkrétne miesto konania v Paríži zatiaľ nebolo oznámené.

Presun do francúzskej metropoly má za cieľ urýchliť rozvoj tohto podujatia v Európe, dodali organizátori. Paríž už hostí viacero významných e-športových podujatí, vrátane turnaja Esports World Cup.

Predchádzajúce dva ročníky EVO France sa konali vo francúzskom prímorskom meste Nice. V roku 2027 usporiada EVO podujatia aj v Singapure, Maroku a Brazílii.


Zdroj: SITA.sk - Veľká pocta pre Paríž. Hlavné mesto Francúzska bude hostiť významné e-športové podujatie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: E-športový turnaj E-športy Podujatie
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