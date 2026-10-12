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12. októbra 2026
Veľká pocta pre Paríž. Hlavné mesto Francúzska bude hostiť významné e-športové podujatie
V roku 2027 sa usporiadajú podujatia aj v Singapure, Maroku a Brazílii. Mesto Paríž bude v roku 2027 hostiť podujatie EVO - najväčšiu svetovú akciu zameranú na bojové videohry. Organizátori to ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - V roku 2027 sa usporiadajú podujatia aj v Singapure, Maroku a Brazílii.
Mesto Paríž bude v roku 2027 hostiť podujatie EVO – najväčšiu svetovú akciu zameranú na bojové videohry. Organizátori to oznámili, keď sa v Nice končilo tohtoročné podujatie.
Budúcoročný turnaj, v ktorom si sily zmerajú špičkoví hráči hier ako Street Fighter či Tekken, sa uskutoční v dňoch 22. až 24. októbra. Konkrétne miesto konania v Paríži zatiaľ nebolo oznámené.
Presun do francúzskej metropoly má za cieľ urýchliť rozvoj tohto podujatia v Európe, dodali organizátori. Paríž už hostí viacero významných e-športových podujatí, vrátane turnaja Esports World Cup.
Predchádzajúce dva ročníky EVO France sa konali vo francúzskom prímorskom meste Nice. V roku 2027 usporiada EVO podujatia aj v Singapure, Maroku a Brazílii.
Zdroj: SITA.sk - Veľká pocta pre Paríž. Hlavné mesto Francúzska bude hostiť významné e-športové podujatie © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Paríž bude v roku 2027 hostiť podujatie EVO – najväčšiu svetovú akciu zameranú na bojové videohry. Organizátori to oznámili, keď sa v Nice končilo tohtoročné podujatie.
Budúcoročný turnaj, v ktorom si sily zmerajú špičkoví hráči hier ako Street Fighter či Tekken, sa uskutoční v dňoch 22. až 24. októbra. Konkrétne miesto konania v Paríži zatiaľ nebolo oznámené.
Presun do francúzskej metropoly má za cieľ urýchliť rozvoj tohto podujatia v Európe, dodali organizátori. Paríž už hostí viacero významných e-športových podujatí, vrátane turnaja Esports World Cup.
Predchádzajúce dva ročníky EVO France sa konali vo francúzskom prímorskom meste Nice. V roku 2027 usporiada EVO podujatia aj v Singapure, Maroku a Brazílii.
Zdroj: SITA.sk - Veľká pocta pre Paríž. Hlavné mesto Francúzska bude hostiť významné e-športové podujatie © SITA Všetky práva vyhradené.
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