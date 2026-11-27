Bezpečnostná akcia na ukrajinskej hranici mala aj naháňačku s varovnými výstrelmi, polícia zadržala jednu osobu – VIDEO
Cieľom akcie bolo podľa polície posilniť ochranu vonkajšej hranice, preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek na možné bezpečnostné hrozby. V rámci bezpečnostno-represívnej akcie ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Cieľom akcie bolo podľa polície posilniť ochranu vonkajšej hranice, preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek na možné bezpečnostné hrozby.
V rámci bezpečnostno-represívnej akcie Zelená – Východ, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 26. novembra na vonkajšej pozemnej hranici Slovenska s Ukrajinou a v prihraničnom území, došlo aj k naháňačke, pričom policajti museli v záujme zadržania podozrivého použiť aj varovné výstrely.
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti počas akcie skontrolovali 54 príslušníkov tretích krajín, 49 občanov Európskej únie a 796 občanov Slovenskej republiky a tiež vykonali 856 kontrol objektov. V rámci prijatých opatrení zaistili jedného príslušníka tretej krajiny. Taktiež boli odhalené dva trestné činy a viacero priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
„V rámci akcie bol zaznamenaný aj prípad, keď sa 36-ročný vodič vozidla so zahraničným evidenčným číslom pokúsil v okrese Michalovce uniknúť policajnej hliadke. Výzvu na zastavenie nerešpektoval a pokračoval v úniku cez viaceré obce a polia. Počas nebezpečnej jazdy prešiel cez železničné priecestie napriek spusteným závorám a červenému svetelnému signálu. Padajúca závora poškodila aj služobné vozidlo polície,“ uviedla polícia.
Keďže vodič nereagoval na opakované výzvy ani varovné výstrely, policajt vystrelil aj na kolesá unikajúceho vozidla s cieľom znemožniť jeho ďalší únik. „Vodič napokon zastavil, z vozidla vystúpil spolu so spolujazdkyňou, a pokúsili sa pred policajnou hliadkou utiecť. Zasahujúci policajti oboch unikajúcich napokon dostihli a vodiča následne zadržali,“ informoval Policajný zbor.
Cieľom akcie bolo podľa polície posilniť ochranu vonkajšej hranice, preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek na možné bezpečnostné hrozby, predchádzať nelegálnej migrácii, odhaľovať prevádzačstvo a cezhraničnú trestnú činnosť. „Do akcie sa zapojili policajti hraničnej a cudzineckej polície, poriadkovej, dopravnej a železničnej polície, ako aj príslušníci kynológie a hipológie. Spolupracovali s nimi aj príslušníci Ozbrojených síl SR a finančnej správy,“ dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Bezpečnostná akcia na ukrajinskej hranici mala aj naháňačku s varovnými výstrelmi, polícia zadržala jednu osobu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V rámci bezpečnostno-represívnej akcie Zelená – Východ, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 26. novembra na vonkajšej pozemnej hranici Slovenska s Ukrajinou a v prihraničnom území, došlo aj k naháňačke, pričom policajti museli v záujme zadržania podozrivého použiť aj varovné výstrely.
Zaistili príslušníka tretej krajiny
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, policajti počas akcie skontrolovali 54 príslušníkov tretích krajín, 49 občanov Európskej únie a 796 občanov Slovenskej republiky a tiež vykonali 856 kontrol objektov. V rámci prijatých opatrení zaistili jedného príslušníka tretej krajiny. Taktiež boli odhalené dva trestné činy a viacero priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
„V rámci akcie bol zaznamenaný aj prípad, keď sa 36-ročný vodič vozidla so zahraničným evidenčným číslom pokúsil v okrese Michalovce uniknúť policajnej hliadke. Výzvu na zastavenie nerešpektoval a pokračoval v úniku cez viaceré obce a polia. Počas nebezpečnej jazdy prešiel cez železničné priecestie napriek spusteným závorám a červenému svetelnému signálu. Padajúca závora poškodila aj služobné vozidlo polície,“ uviedla polícia.
Vystrelili aj na kolesá
Keďže vodič nereagoval na opakované výzvy ani varovné výstrely, policajt vystrelil aj na kolesá unikajúceho vozidla s cieľom znemožniť jeho ďalší únik. „Vodič napokon zastavil, z vozidla vystúpil spolu so spolujazdkyňou, a pokúsili sa pred policajnou hliadkou utiecť. Zasahujúci policajti oboch unikajúcich napokon dostihli a vodiča následne zadržali,“ informoval Policajný zbor.
Cieľom akcie bolo podľa polície posilniť ochranu vonkajšej hranice, preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek na možné bezpečnostné hrozby, predchádzať nelegálnej migrácii, odhaľovať prevádzačstvo a cezhraničnú trestnú činnosť. „Do akcie sa zapojili policajti hraničnej a cudzineckej polície, poriadkovej, dopravnej a železničnej polície, ako aj príslušníci kynológie a hipológie. Spolupracovali s nimi aj príslušníci Ozbrojených síl SR a finančnej správy,“ dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Bezpečnostná akcia na ukrajinskej hranici mala aj naháňačku s varovnými výstrelmi, polícia zadržala jednu osobu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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