OSN varuje pred prehlbovaním potravinovej krízy, hlad ohrozuje milióny ľudí
Vojny, extrémne prejavy počasia a dramatický pokles humanitárnej pomoci zhoršujú vyhliadky obyvateľov 16 krízových oblastí sveta. V šestnástich prevažne afrických ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Vojny, extrémne prejavy počasia a dramatický pokles humanitárnej pomoci zhoršujú vyhliadky obyvateľov 16 krízových oblastí sveta.
Počet prípadov politicky motivovaného násilia medziročne vzrástol o viac ako 15 percent, čo viedlo k alarmujúcemu rozsahu vysídľovania obyvateľstva.
Objem humanitárnej pomoci piatim najohrozenejším krajinám pritom v rokoch 2022 až 2025 klesol takmer o dve tretiny, z 5,1 miliardy na dve miliardy dolárov.
„Sme svedkami roztvárania nožníc: potreby v týchto krajinách zostávajú mimoriadne vysoké, zatiaľ čo financovanie naďalej klesá,“ povedal riaditeľ WFP pre analýzu potravinovej bezpečnosti Jean Martin Bauer.
Humanitárna pomoc v minulosti pomohla zabrániť hladomoru, dosiahnuté úspechy však podľa správy boli „krehké a krátkodobé“. Mimoriadne znepokojujúca je situácia aj v Afganistane, Konžskej demokratickej republike, ktorá zároveň zápasí s epidémiou eboly, na palestínskych územiach a na Haiti, kde násilie ozbrojených gangov vyhnalo z domovov 1,5 milióna ľudí.
Na zozname ohrozených oblastí sú aj Čad, Uganda, Mali, Mjanmarsko, Madagaskar, juh Afriky a pásmo suchých oblastí Strednej Ameriky od Guatemaly po Kostariku.
Ďalšou vážnou hrozbou je mimoriadne intenzívny klimatický jav El Niño, ktorý by do konca roka 2027 mohol vystaviť akútnemu nedostatku potravín ďalších 49 miliónov ľudí.
Sucho a vysoké teploty už poškodili úrodu v Strednej Amerike a vo východnej Afrike. V Pásme Gazy zase zimné dažde a záplavy ohrozujú provizórne prístrešky vysídlených obyvateľov.
„Vo všetkých oblastiach ohrozených hladom sú naliehavo potrebné cielené humanitárne opatrenia na záchranu životov a zdrojov obživy,“ zdôraznili organizácie.
Situáciu by mohli zmierniť odolnejšie odrody plodín, lepšia ochrana hospodárskych zvierat a vodných zdrojov či včasná distribúcia pomoci. Na realizáciu spoločného plánu FAO a WFP však chýba 125 miliónov dolárov.
Zdroj: SITA.sk - OSN varuje pred prehlbovaním potravinovej krízy, hlad ohrozuje milióny ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
V šestnástich prevažne afrických krajinách a regiónoch sa v najbližších šiestich mesiacoch výrazne zhorší potravinová bezpečnosť. Varovali pred tým v piatok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP).
Hlavnými príčinami sú ozbrojené konflikty, extrémne prejavy počasia a klesajúci objem humanitárnej pomoci. Najvážnejšia situácia hrozí od decembra do mája 2027 v Sudáne, Južnom Sudáne, Somálsku, na severe Nigérie a v Jemene. V niektorých častiach Sudánu vrátane Severného Dárfúru a v Južnom Sudáne reálne hrozí hladomor.
Politicky motivované násilie
Počet prípadov politicky motivovaného násilia medziročne vzrástol o viac ako 15 percent, čo viedlo k alarmujúcemu rozsahu vysídľovania obyvateľstva.
Objem humanitárnej pomoci piatim najohrozenejším krajinám pritom v rokoch 2022 až 2025 klesol takmer o dve tretiny, z 5,1 miliardy na dve miliardy dolárov.
„Sme svedkami roztvárania nožníc: potreby v týchto krajinách zostávajú mimoriadne vysoké, zatiaľ čo financovanie naďalej klesá,“ povedal riaditeľ WFP pre analýzu potravinovej bezpečnosti Jean Martin Bauer.
Mimoriadne znepokojujúca situácia
Humanitárna pomoc v minulosti pomohla zabrániť hladomoru, dosiahnuté úspechy však podľa správy boli „krehké a krátkodobé“. Mimoriadne znepokojujúca je situácia aj v Afganistane, Konžskej demokratickej republike, ktorá zároveň zápasí s epidémiou eboly, na palestínskych územiach a na Haiti, kde násilie ozbrojených gangov vyhnalo z domovov 1,5 milióna ľudí.
Na zozname ohrozených oblastí sú aj Čad, Uganda, Mali, Mjanmarsko, Madagaskar, juh Afriky a pásmo suchých oblastí Strednej Ameriky od Guatemaly po Kostariku.
Sucho a horúčavy
Ďalšou vážnou hrozbou je mimoriadne intenzívny klimatický jav El Niño, ktorý by do konca roka 2027 mohol vystaviť akútnemu nedostatku potravín ďalších 49 miliónov ľudí.
Sucho a vysoké teploty už poškodili úrodu v Strednej Amerike a vo východnej Afrike. V Pásme Gazy zase zimné dažde a záplavy ohrozujú provizórne prístrešky vysídlených obyvateľov.
„Vo všetkých oblastiach ohrozených hladom sú naliehavo potrebné cielené humanitárne opatrenia na záchranu životov a zdrojov obživy,“ zdôraznili organizácie.
Situáciu by mohli zmierniť odolnejšie odrody plodín, lepšia ochrana hospodárskych zvierat a vodných zdrojov či včasná distribúcia pomoci. Na realizáciu spoločného plánu FAO a WFP však chýba 125 miliónov dolárov.
Zdroj: SITA.sk - OSN varuje pred prehlbovaním potravinovej krízy, hlad ohrozuje milióny ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Po narušení lotyšského vzdušného priestoru neznámym dronom vzlietli stíhačky NATO
- Osobné útoky politikov polarizujú spoločnosť, volebná kampaň by mala byť o argumentoch a slušnej diskusii
- Slovensko doručilo do Pásma Gazy viac ako dve tony humanitárnej pomoci
- NKÚ odhalil vážne riziká v štátnom zbrojárskom holdingu DMD Group, kontrolórom chýbali viaceré doklady
- Hackeri napadli britké ministerstvo práce. Chceli si prilepšiť na dôchodok?