Ľudia platia a ministri si užívajú, Remišová chce povinné zverejňovanie výpisov zo služobných platobných kariet – VIDEO
Návrh vznikol na pozadí medializovaných informácií o bývalom ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Strana Za ľudí prichádza s
27.11.2026 (SITA.sk) - Návrh vznikol na pozadí medializovaných informácií o bývalom ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi.
Strana Za ľudí prichádza s návrhom zákona, ktorý by zaviedol povinné a automatické zverejňovanie výpisov zo služobných platobných kariet na ministerstvách, Úrade vlády SR a ďalších štátnych inštitúciách. Cieľom je umožniť verejnosti jednoducho a priehľadne sledovať, kto, kedy, koľko, komu a za čo platil služobnou kartou, a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
„Keď minister zaplatí služobnou kartou, každý má mať možnosť pozrieť si, čo za jeho peniaze kúpil. Výpisy sa budú zverejňovať každý mesiac, bez žiadostí a bez toho, aby ich najprv museli zháňať novinári. Kto nevie zdokladovať, že platba mala služobný účel, peniaze vráti,“ povedalal poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Inšpiráciou pre tento návrh je Veľká Británia, kde britský rezort životného prostredia zverejňuje mesačné tabuľky s kartovými platbami nad 500 libier vrátane podrobností o platbách a dodávateľoch. Za ľudí navrhuje, aby sa na Slovensku zverejňovali všetky platby bez výnimky aj s uvedením osoby, ktorá platbu vykonala a účelu tejto platby.
Návrh vznikol aj na pozadí medializovaných informácií o bývalom ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ktorý podľa zverejnených výpisov zo služobnej karty zaplatil približne 4 700 eur za jednu noc vo vile v Toskánsku.
„Pán Taraba hovorí, že v Toskánsku rokovali o obnove našich vinohradov. Tak nech ukáže faktúru a vyúčtovanie celej cesty. Koľko bolo izieb, čo všetko bolo v cene a čo sa odvtedy v Malých Karpatoch podarilo urobiť? Ľudia platia vyššiu DPH, živnostníci vyššie odvody a vláda im hovorí, že si musia uťahovať opasky. O to viac majú právo vedieť, prečo ministerstvo zaplatilo za jedinú noc šialených 4 700 eur,“ vyhlásila Remišová.
Podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý sa týka služobných platieb na ministerstve životného prostredia, podáva Remišová s odvolaním sa na informácie o tom, že zo služobných platobných kariet spájaných s bývalým generálnym tajomníkom MŽP Marekom Chovanom zmizlo viac ako 100-tisíc eur. Výpisy obsahujú platby za služby ako Netflix, Spotify, Tatralandia, ale aj 1 675 eur za ubytovanie v hoteli v Jasnej počas Veľkonočnej nedele. Časť platieb bola doložená len čestnými vyhláseniami namiesto dokladov.
Podľa Remišovej ide o systémový problém, a nie o výnimočný prípad. Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin v tejto súvislosti upozornil, že sú presvedčení, že nestačí vyšetrovať len jedno ministerstvo a jedného ministra, ale celý štátny aparát.
„Aby občania presne vedeli, ako spravovala táto vláda ich peniaze, ktoré museli odviesť, zatiaľ čo si koaliční úradníci a ministri užívali veľkolepý luxus bez akýchkoľvek zábran,“ doplnil Magušin.
Zároveň vyzval orgány činné v trestnom konaní a kontrolné orgány, aby z vlastného podnetu vykonali kontrolu oprávnenosti a náležitosti výdavkov a nakladania so štátnym majetkom na všetkých ministerstvách a úrade vlády s dôvodným podozrením zo zlého hospodárenia.
Ponuka transparentnosti platobných kariet bude súčasťou antipapalášskeho balíka predloženého stranou Za ľudí. Tento balík okrem iného navrhuje strop na odmeny štátnych úradníkov, ruší doživotnú rentu pre premiéra, navrhuje obmedzenie používania majákov a sirén, koniec drahých vládnych limuzín a transparentnejšie využívanie vládneho špeciálu. Podľa strany Za ľudí je prijatie tohto zákona zásadnou a potrebnou zmenou.
„Ľudia platia dane a ministri si užívajú luxus v toskánskych vilách a platia služobnou kartou v luxusných obchodoch. Všetko, čo sa platí z verejných peňazí, musí byť zverejnené. Keď ľudia platia účet, majú právo vidieť, čo je na ňom,“ zakončila Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia platia a ministri si užívajú, Remišová chce povinné zverejňovanie výpisov zo služobných platobných kariet – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Za ľudí prichádza s návrhom zákona, ktorý by zaviedol povinné a automatické zverejňovanie výpisov zo služobných platobných kariet na ministerstvách, Úrade vlády SR a ďalších štátnych inštitúciách. Cieľom je umožniť verejnosti jednoducho a priehľadne sledovať, kto, kedy, koľko, komu a za čo platil služobnou kartou, a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
„Keď minister zaplatí služobnou kartou, každý má mať možnosť pozrieť si, čo za jeho peniaze kúpil. Výpisy sa budú zverejňovať každý mesiac, bez žiadostí a bez toho, aby ich najprv museli zháňať novinári. Kto nevie zdokladovať, že platba mala služobný účel, peniaze vráti,“ povedalal poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Inšpirácia zo zahraničia
Inšpiráciou pre tento návrh je Veľká Británia, kde britský rezort životného prostredia zverejňuje mesačné tabuľky s kartovými platbami nad 500 libier vrátane podrobností o platbách a dodávateľoch. Za ľudí navrhuje, aby sa na Slovensku zverejňovali všetky platby bez výnimky aj s uvedením osoby, ktorá platbu vykonala a účelu tejto platby.
Návrh vznikol aj na pozadí medializovaných informácií o bývalom ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, ktorý podľa zverejnených výpisov zo služobnej karty zaplatil približne 4 700 eur za jednu noc vo vile v Toskánsku.
„Pán Taraba hovorí, že v Toskánsku rokovali o obnove našich vinohradov. Tak nech ukáže faktúru a vyúčtovanie celej cesty. Koľko bolo izieb, čo všetko bolo v cene a čo sa odvtedy v Malých Karpatoch podarilo urobiť? Ľudia platia vyššiu DPH, živnostníci vyššie odvody a vláda im hovorí, že si musia uťahovať opasky. O to viac majú právo vedieť, prečo ministerstvo zaplatilo za jedinú noc šialených 4 700 eur,“ vyhlásila Remišová.
Systémový problém
Podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý sa týka služobných platieb na ministerstve životného prostredia, podáva Remišová s odvolaním sa na informácie o tom, že zo služobných platobných kariet spájaných s bývalým generálnym tajomníkom MŽP Marekom Chovanom zmizlo viac ako 100-tisíc eur. Výpisy obsahujú platby za služby ako Netflix, Spotify, Tatralandia, ale aj 1 675 eur za ubytovanie v hoteli v Jasnej počas Veľkonočnej nedele. Časť platieb bola doložená len čestnými vyhláseniami namiesto dokladov.
Podľa Remišovej ide o systémový problém, a nie o výnimočný prípad. Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin v tejto súvislosti upozornil, že sú presvedčení, že nestačí vyšetrovať len jedno ministerstvo a jedného ministra, ale celý štátny aparát.
„Aby občania presne vedeli, ako spravovala táto vláda ich peniaze, ktoré museli odviesť, zatiaľ čo si koaliční úradníci a ministri užívali veľkolepý luxus bez akýchkoľvek zábran,“ doplnil Magušin.
Antipapalášsky balík
Zároveň vyzval orgány činné v trestnom konaní a kontrolné orgány, aby z vlastného podnetu vykonali kontrolu oprávnenosti a náležitosti výdavkov a nakladania so štátnym majetkom na všetkých ministerstvách a úrade vlády s dôvodným podozrením zo zlého hospodárenia.
Ponuka transparentnosti platobných kariet bude súčasťou antipapalášskeho balíka predloženého stranou Za ľudí. Tento balík okrem iného navrhuje strop na odmeny štátnych úradníkov, ruší doživotnú rentu pre premiéra, navrhuje obmedzenie používania majákov a sirén, koniec drahých vládnych limuzín a transparentnejšie využívanie vládneho špeciálu. Podľa strany Za ľudí je prijatie tohto zákona zásadnou a potrebnou zmenou.
„Ľudia platia dane a ministri si užívajú luxus v toskánskych vilách a platia služobnou kartou v luxusných obchodoch. Všetko, čo sa platí z verejných peňazí, musí byť zverejnené. Keď ľudia platia účet, majú právo vidieť, čo je na ňom,“ zakončila Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia platia a ministri si užívajú, Remišová chce povinné zverejňovanie výpisov zo služobných platobných kariet – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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