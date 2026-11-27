Trump ocenil úsilie irackého premiéra v boji proti pašovaniu ropy do Iránu, má jeho plnú podporu
USA dlhodobo obviňujú Irán, že využíva irackú ekonomiku na obchádzanie medzinárodných sankcií. Americký prezident Donald Trump ...
27.11.2026 (SITA.sk) - USA dlhodobo obviňujú Irán, že využíva irackú ekonomiku na obchádzanie medzinárodných sankcií.
Americký prezident Donald Trump podporil snahy irackého premiéra Aliho al-Zaidího, ktorý chce prevziať federálnu kontrolu nad hraničnými priechodmi v Kurdistane a viacerými ropnými poľami s cieľom obmedziť pašovanie ropy do Iránu.
Zaidí, ktorý po nástupe do funkcie prisľúbil potlačiť korupciu, v posledných mesiacoch vedie intenzívny boj proti nelegálnemu obchodu s ropou. Úrady zadržali viacerých predstaviteľov a podnikli kroky proti proiránskej ozbrojenej skupine po odhalení pašeráckych aktivít v jej bašte neďaleko Bagdadu.
„Podporujeme úsilie irackého premiéra Aliho al-Zaidího presadiť autoritu štátu na celom území Iraku, zastaviť pašovanie irackej ropy, ukončiť korupciu a dostať všetky zbrane pod výlučnú kontrolu štátu,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Rozhodnutie irackej vlády vyvolalo ostrú kritiku zo strany kurdských predstaviteľov. Regionálna vláda Kurdistanu ho označila za „porušenie ústavy“.
Po Zaidího oznámení štátna agentúra INA zverejnila informácie z údajného spravodajského dokumentu, podľa ktorého sa ropa z irackých polí pašuje cisternami do Iránu. Tam sa má miešať s iránskou ropou a následne vyvážať do Afganistanu. Agentúra AFP uviedla, že dokument videla, jeho pravosť však nedokázala nezávisle overiť.
Bezpečnostný zdroj v Bagdade povedal, že postoj vlády je jednoznačný. „Akékoľvek pašovanie do Iránu alebo kamkoľvek inam je zakázané a celá medzinárodná hranica musí byť zabezpečená,“ uviedol.
USA dlhodobo obviňujú Irán, že využíva irackú ekonomiku na obchádzanie medzinárodných sankcií. Zaidí po svojom nástupe do funkcie tento rok nadviazal s Washingtonom úzke vzťahy.
Zdroj: SITA.sk - Trump ocenil úsilie irackého premiéra v boji proti pašovaniu ropy do Iránu, má jeho plnú podporu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump podporil snahy irackého premiéra Aliho al-Zaidího, ktorý chce prevziať federálnu kontrolu nad hraničnými priechodmi v Kurdistane a viacerými ropnými poľami s cieľom obmedziť pašovanie ropy do Iránu.
Pochvala od Trumpa, kritika z Kurdistanu
Zaidí, ktorý po nástupe do funkcie prisľúbil potlačiť korupciu, v posledných mesiacoch vedie intenzívny boj proti nelegálnemu obchodu s ropou. Úrady zadržali viacerých predstaviteľov a podnikli kroky proti proiránskej ozbrojenej skupine po odhalení pašeráckych aktivít v jej bašte neďaleko Bagdadu.
„Podporujeme úsilie irackého premiéra Aliho al-Zaidího presadiť autoritu štátu na celom území Iraku, zastaviť pašovanie irackej ropy, ukončiť korupciu a dostať všetky zbrane pod výlučnú kontrolu štátu,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Rozhodnutie irackej vlády vyvolalo ostrú kritiku zo strany kurdských predstaviteľov. Regionálna vláda Kurdistanu ho označila za „porušenie ústavy“.
Obchádzanie sankcií
Po Zaidího oznámení štátna agentúra INA zverejnila informácie z údajného spravodajského dokumentu, podľa ktorého sa ropa z irackých polí pašuje cisternami do Iránu. Tam sa má miešať s iránskou ropou a následne vyvážať do Afganistanu. Agentúra AFP uviedla, že dokument videla, jeho pravosť však nedokázala nezávisle overiť.
Bezpečnostný zdroj v Bagdade povedal, že postoj vlády je jednoznačný. „Akékoľvek pašovanie do Iránu alebo kamkoľvek inam je zakázané a celá medzinárodná hranica musí byť zabezpečená,“ uviedol.
USA dlhodobo obviňujú Irán, že využíva irackú ekonomiku na obchádzanie medzinárodných sankcií. Zaidí po svojom nástupe do funkcie tento rok nadviazal s Washingtonom úzke vzťahy.
Zdroj: SITA.sk - Trump ocenil úsilie irackého premiéra v boji proti pašovaniu ropy do Iránu, má jeho plnú podporu © SITA Všetky práva vyhradené.
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